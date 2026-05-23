Soo Bin kết hôn ở tuổi 30, nhan sắc cô dâu xinh đẹp ngút ngàn

Sáng 23/5, tờ Starnews đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Soobin (phim King The Land) vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 30. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1996 mới đây cũng đã đăng tải bức thư viết tay diễn tả niềm hạnh phúc của cô trước thềm đám cưới.

Trong bức tâm thư gửi tới người hâm mộ, Soobin còn dành nhiều lời khen ngợi “có cánh” cho chồng sắp cưới: “Tôi đã gặp được 1 người đàn ông luôn đứng về phía mình hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy cũng luôn cổ vũ để tôi có thể mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Giờ đây, tôi muốn cùng người ấy vẽ nên 1 tương lai hạnh phúc hơn nữa và trao nhau lời thề nguyện trăm năm”.

Lee Soo Bin cam kết vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi lập gia đình: “Tôi viết ra những dòng này vì muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã luôn ủng hộ, yêu mến mình, đồng thời muốn chia sẻ tin vui lớn trong cuộc đời tới tất cả mọi người. Trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực để trở thành 1 diễn viên, 1 con người ấm áp có thể truyền tải nhiều câu chuyện và sự đồng cảm hơn nữa đến khán giả”.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Soobin vừa bất ngờ tuyên bố kết hôn trong sáng 23/5. Ảnh: Naver

Nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần của cô dâu Soobin khiến dân mạng trầm trồ, xuýt xoa không ngớt. Ảnh: IGNV

Nụ cười trong veo, tỏa nắng của nữ diễn viên 9X cũng khiến người hâm mộ “tan chảy”, khó lòng rời mắt. Ảnh: IGNV

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng hiện đang đồng loạt gửi tới nữ diễn viên Soobin những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, khán giả hiện đang rất tò mò về danh sách dàn khách mời tới chung vui trong hôn lễ của nữ nghệ sĩ sinh năm 1996. Được biết, Soobin từng diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, vậy nên fan hy vọng đám cưới của nữ diễn viên này sẽ quy tụ “rừng” sao đình đám như 1 lễ trao giải điện ảnh.

Công chúng đang đếm từng ngày cho tới thời khắc Soobin bước vào lễ đường cùng người bạn đời. Ảnh: Naver

Soobin có tên đầy đủ là Lee Soobin. Cô sinh năm 1996, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí khi chỉ mới 5 tuổi qua bộ phim truyền hình Stepmother. Người đẹp tốt nghiệp khoa sáng tác phim và biểu diễn, chuyên ngành kịch nghệ thuộc trường đại học danh tiếng Chung Ang

Trong giai đoạn trưởng thành, Soobin đã thành công thoát mác sao nhí, gây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm truyền hình đáng chú ý bao gồm Sweet Revenge, My Liberation Notes, King The Land,... Mới đây nhất, cô đã tham gia diễn xuất cùng Cha Eun Woo - Park Eun Bin ở bộ phim The Wonderfools hiện đang gây sốt trên Netflix toàn cầu. Không chỉ oanh tạc ở địa hạt phim truyền hình, Soobin cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn khi lấn sân sang mảng điện ảnh qua 1 số tác phẩm, trong đó không thể không nhắc tới bộ phim đạt được doanh thu phòng vé ấn tượng Start-Up hồi năm 2019.

Bên cạnh diễn xuất, Soobin còn tạo được dấu ấn đậm nét cho riêng mình ở lĩnh vực nhạc kịch. Tính tới thời điểm hiện tại, cô đã tỏa sáng trên sân khấu kịch qua nhiều vở diễn thành công như The Man Who Laughs, Mamma Mia, Death Note, Hero,...

Không chỉ đóng phim hay, cô còn tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành công qua nhiều vở nhạc kịch. Ảnh: IGNV

Nguồn: Starnews