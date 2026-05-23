Hà Nhuận Đông ngồi không cũng phất nhờ "tướng quân kem nền": Tăng 2 triệu fan, hợp đồng quảng cáo nhận đến mỏi tay

Trong khoảng thời gian gần đây, Hà Nhuận Đông bất ngờ nổi lên như một hiện tượng trên MXH. Chỉ trong vòng 2 tháng, nam diễn viên Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài có thêm gần 2 triệu người theo dõi, nâng tổng số fan lên tới gần 7 triệu. Những hình ảnh, video cũng như đề tài về Hà Nhuận Đông viral khắp cõi mạng và được dân tình thảo luận rôm rả theo chiều hướng tích cực.
Đáng chú ý, Hà Nhuận Đông vốn đã qua đỉnh cao sự nghiệp, gần đây lại không có phim mới nào lên sóng nên việc anh bất ngờ phất lên khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Hóa ra nguyên nhân sâu xa đến từ một đàn em mà Hà Nhuận Đông chưa từng hợp tác, đó là nam diễn viên Trương Lăng Hách.
Cách đây không lâu, Trương Lăng Hách đã “hot thoát vòng” từ Trung sang Việt với biệt danh “tướng quân kem nền” do mải mê kẻ mắt đánh nền, không thể hiện được khí phách của nhân vật tướng quân xông pha trận mạc. Trong lúc này, vai diễn kinh điển Tây Sở Bá vương Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông thể hiện trong Hán Sở Kiêu Hùng bỗng dưng hot trở lại, được coi là biểu tượng nam tính, định hình lại thẩm mỹ cho 1,4 tỷ khán giả xứ Trung.
Trang 163 cho rằng, chỉ cần một vai diễn để đời, sự nghiệp của Hà Nhuận Đông đã “nở hoa” thêm lần nữa. Anh được giới truyền thông khen ngợi hết lời, các tờ báo chính thống của Trung Quốc công nhận diễn xuất, coi là tấm gương sáng cho thế hệ diễn viên trẻ noi theo. Cùng lúc, Hà Nhuận Đông bất ngờ trở thành cái tên được các nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Chỉ trong 2 tháng, nam diễn viên 51 tuổi này đã chốt liên 12 hợp đồng thương mại mới và liên tục được mời tham dự những sự kiện quan trọng.
Chẳng quá lời khi nói Hà Nhuận Đông được “hưởng phước” từ đàn em, chỉ ngồi không mà cũng phất.
Hà Nhuận Đông là nam thần trong lòng đông đảo khán giả thế hệ 8X - 9X, ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Phong Vân, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Tần Vương Lý Thế Dân, Bong Bóng Mùa Hè. Với vóc dáng cao to, phong cách nam tính và diễn xuất tốt, Hà Nhuận Đông thường gắn liền với những vai diễn anh hùng, tướng quân, vương tôn quý tử.
Giờ đây, dù đã ngoài 50 tuổi, Hà Nhuận Đông vẫn giữ được nhan sắc, vóc dáng đỉnh cao. Dù không đóng nhiều phim như trước kia nhưng anh vẫn gây ấn tượng với khán giả mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Ngoài ra, Hà Nhuận Đông cũng thường xuyên chia sẻ những động thái đời thường lên MXH, hết sức bình dị, gần gũi với công chúng.
Nhiều năm hoạt động trong showbiz lắm thị phi nhưng Hà Nhuận Đông lại gần như nói không với thị phi, chẳng hề có bất cứ điều tiếng hay tranh luận tiêu cực nào. Có lẽ chính nhờ sống kín tiếng, lành mạnh, không bon chen vào các drama cũng như chuyên tâm mài giũa diễn xuất nên Hà Nhuận Đông mới được công chúng yêu mến đến vậy và được “Tổ nghề” thưởng cho cơ hội phất lên ở tuổi 51.
Nguồn: 163