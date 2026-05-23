Tưởng "thân bại danh liệt" sống lay lắt sau khi bị tẩy chay, cuộc sống hiện tại của Triệu Vy gây bất ngờ

Tính đến thời điểm này, Triệu Vy đã bị “cấm sóng” toàn diện trên màn ảnh Hoa ngữ được 5 năm. Thế nhưng những thông tin về nàng “Én nhỏ” vẫn được công chúng hết mực quan tâm. Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Triệu Vy vẫn có thể cho con gái học trường danh tiếng, sống an nhàn ở nước ngoài khi mà tại quê nhà Trung Quốc, sự nghiệp của cô đã tan tành, ly hôn với chồng đại gia, lại còn gánh khoản nợ “siêu to khổng lồ”?

Trang QQ cho biết, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã sớm chừa đường lui cho mình và nhờ con “át chủ bài” này, cuộc sống của Triệu Vy chẳng hề khó khăn như những gì netizen tưởng tượng.

Được biết, năm 2016, cả showbiz phải chấn động trước thông tin vợ chồng Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long chơi chiêu thao túng thị trường chứng khoán, khiến vô số gia đình phải táng gia bại sản, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Đến năm 2018, Ủy nam Chứng khoán Trung Quốc đã chính thức đưa ra hình phạt cho vợ chồng “Én nhỏ”, cấm họ tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm và mỗi người phải nộp phạt 300.000 NDT (1,16 tỷ đồng). Ngoài ra, Triệu Vy còn phải bồi thường số tiền lên tới 13 triệu USD (340 triệu đồng) và đối mặt với khoảng 500 vụ kiện lớn nhỏ vì hành vi sai trái đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho các cổ dân, người thiệt hại về kinh tế, kẻ phá sản, tan cửa nát nhà.

Kể từ đó, "Én nhỏ” thân thương đã lắc mình thành “Diều hâu” độc địa trong mắt công chúng. Hình ảnh và sự nghiệp của Triệu Vy đều bị ảnh hưởng nặng nề. Đến năm 2021, người đẹp này bất ngờ bị “cấm sóng” toàn diện ngay trong đêm, toàn bộ tác phẩm phim ảnh đều bị gỡ bỏ, đến các tài khoản MXH cũng tạm thời bị khóa. Điều này khiến dân tình suy đoán, Triệu Vy đã mắc phải sai lầm gì đó cực kỳ nghiêm trọng nên mới bị “xử” mạnh tay và đột ngột đến vậy.

Sau khi “ngã ngựa” tại showbiz, sự nghiệp kinh doanh của Triệu Vy tại Trung Quốc cũng bị đả kích nghiêm trọng. Cô phải gánh khoản nợ khổng lồ, kiệt quệ vì bị kiện tụng triền miên. Nhiều công ty dưới danh nghĩa của Triệu Vy cũng bị đóng băng, tài sản trong nước bị phong tỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, nữ doanh nhân giàu có, thành công bậc nhất Cbiz bị liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả.

Về đời tư, Triệu Vy và chồng doanh nhân cũng đường ai nấy đi trong cơn hoạn nạn. Trang QQ cho biết, nữ diễn viên và Huỳnh Hữu Long đã sớm bí mật ly hôn. Mãi đến cuối năm 2024, Triệu Vy mới chính thức công khai trên MXH. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp cô thoát khỏi những phiền toái xoay quanh những khoản nợ kinh doanh của gia đình chồng cũ, thậm chí còn bị xã hội đen đến tận nhà đe dọa đòi tiền.

Cứ ngỡ Triệu Vy đã xuống đáy xã hội thì ai ngờ, nữ diễn viên đã sớm có “át chủ bài” - một tấm bùa hộ mệnh chân chính, đó là số tài sản đã sớm được cô tuồn ra nước ngoài từ sớm. Trang QQ cho biết, là “Warren Buffet bản nữ” trứ danh Trung Quốc, Triệu Vy từng khiến được rất nhiều tiền nhờ đầu tư. Tuy nhiên, từ rất sớm, cô đã lén đem lượng lớn tài sản chuyển dời sang Mỹ.

Không chỉ vậy, Triệu Vy đã mua rất nhiều bất động sản có giá trị tại Singapore. Ngoài ra, cô còn lợi dụng cơ cấu ủy thác để đặt mua biệt thự cao cấp cho con gái cưng. Nhờ vậy, Triệu Vy không chỉ “lách luật” thành công, lẩn tránh được khoản thuế kếch xù mà còn khiến tài sản này hoàn toàn độc lập với khoản nợ nần của vợ chồng họ.

Chính vì nguyên nhân này, dù sự nghiệp kinh doanh tại quê nhà Trung Quốc sụp đổ, nợ nần khắp nơi, Triệu Vy vẫn có thể cùng con gái hưởng cuộc sống an nhiên ở nước ngoài. Tòa án Trung Quốc có thể đóng băng tài sản của Triệu Vy, hạn chế mức tiêu phí của cô ở trong nước nhưng những bất động sản tại Singapore hay tài sản mà cô đã sớm quy hoạch tại Mỹ thì lại ngoài tầm với.

Bên cạnh vấn đề tài chính, Triệu Vy còn mạng lưới quan hệ cực rộng trong showbiz, bất chấp việc bị “cấm sóng”, gần như không có cửa quay lại. Cuối tháng 4 vừa qua, Triệu Vy đã tham gia buổi tụ hội kỷ niệm tròn 30 năm tốt nghiệp của lớp diễn xuất khóa 96 trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên Họa Bì ngồi ngay khu vực Center, gần sát với giáo viên chủ nhiệm Thôi Tân Cầm.

Được biết, Triệu Vy vốn là cái tên được ưu ái trong khóa học 96 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm đó, Triệu Vy suýt mất cơ hội vào trường vì vô ý đánh rơi giấy chứng nhận, chính Thôi Tân Cầm đã vất vả ngược xuôi giúp cô bổ sung giấy tờ, giữ được cơ hội tham gia phần thi năng khiếu. Tiếp đó, khi đoàn phim Hoàn Châu Cách Cách tuyển bọn diễn viên, Thôi Tân Cầm cũng đề cử nhiệt tình, giúp Triệu Vy có cơ hội thử vai và đổi đời nhờ bộ phim quá đỗi thành công.

Thậm chí, khi Triệu Vy đã “thân bại danh liệt”, cô vẫn được giáo viên và các bạn cùng lớp ủng hộ nhiệt tình. Các ngôi sao đình đám như Trần Khôn, Quách Hiểu Đông, Huỳnh Hiểu Minh không hề né tránh, vẫn chung ảnh chung thân mật với cô và còn đăng tải công khai trên MXH.

Hay như khi Triệu Vy chơi chiêu, phát hành phim do cô sản xuất nhưng được “thay mận đổi đào” dưới danh nghĩa của người khác để lách luật, Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh cũng sẵn sàng bao rạp để ủng hộ.

Có thể thấy được tình nghĩa giữa những diễn viên khóa 96 trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vẫn vô cùng bền chặt suốt 30 năm qua. Có lẽ đây là lý do khiến Triệu Vy vẫn luôn giữ được sự tự tin, tìm đủ cách muốn quay lại showbiz dù bị cấm cản đủ đường.

Giờ đây, Triệu Vy không thể “hô mưa gọi gió” trong showbiz như trước kia, thậm chí không thể sử dụng những phương tiện giao thông như máy bay, tài hỏa ở Trung Quốc nhưng cô vẫn có cuộc sống an nhàn ở tửu trang nước ngoài, vẫn có thể cho con gái theo học ở trường tư lập hàng đầu. Dù vậy, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách vẫn mãi chưa chịu từ bỏ giấc mộng “come back” và luôn khao khát lấy lại ánh hào quang khi xưa.

Nguồn: QQ