2 diễn viên ai cũng biết mặt hôn nhau giữa phố đông đúc, người dân vội lấy điện thoại ra quay

Trong thời gian qua, bộ phim Hoàng Cung (2006) bỗng hot trở lại trên nhiều diễn đàn trực tuyến tại xứ sở kim chi. Kéo theo đó là đoạn video 2 diễn viên chính Yoon Eun Hye - Joo Ji Hoon hôn nhau hồi đóng bộ phim này cũng trở nên viral rộng rãi, trở thành chủ đề nóng mới đây.

Trong video gây sốt, 2 ngôi sao đình đám trao nhau nụ hôn đắm đuối giữa con phố Myeongdong đông người qua lại. Đáng nói, đoàn phim Hoàng Cung đã bố trí camera giấu kín rồi quay từ xa, đồng thời hoàn toàn không hề thông báo trước với người dân tại đó rằng việc Yoon Eun Hye - Joo Ji Hoon hôn nhau chỉ là đang quay phim và thực hiện theo kịch bản của đạo diễn. Thông qua kế hoạch bí mật này, ekip Hoàng Cung muốn quay lại được những biểu cảm chân thực nhất từ công chúng khi họ đột nhiên chứng kiến 2 ngôi sao nổi tiếng hôn nhau nồng nàn giữa phố.

Và kết quả thực sự đã vượt xa kỳ vọng của đoàn phim. Biển người đi bộ vào ngày hôm đó đã nhanh chóng trở nên náo loạn, đều tưởng Yoon Eun Hye - Joo Ji Hoon là cặp đôi đang yêu nhau ngoài đời thật. Người dân còn vội xúm lại lấy điện thoại ra quay chụp lia lịa cảnh tượng 2 nghệ sĩ nổi tiếng “khóa môi” nồng nàn trên phố. Thậm chí, 1 số khán giả đã phát tán lại những hình ảnh mình chụp được lên mạng, khiến tin đồn Yoon Eun Hye - Joo Ji Hoon hẹn hò lan nhanh như tên bắn vào thời điểm năm 2006. Phải tới khi Hoàng Cung lên sóng truyền hình, công chúng mới phát hiện ra màn “khóa môi” của Yoon Eun Hye và Joo Ji Hoon chỉ là để phục vụ cho 1 phân đoạn trong phim chứ không hề có chuyện họ hôn nhau thật. Phải tới lúc này, tin đồn 2 ngôi sao yêu nhau ngoài đời thật mới dần lắng xuống.

Video ghi lại cảnh tượng Yoon Eun Hye - Joo Ji Hoon hôn nhau đắm đuối trên con phố Myeongdong tấp nập bỗng trở nên viral trên mạng xã hội mới đây

Ekip Hoàng Cung không hề thông báo trước với người đi đường về chuyện quay phim, khiến khán giả nhầm tưởng rằng Yoon Eun Hye - Joo Ji Hoon lúc đó đang yêu đương thật.

Joo Ji Hoon - Yoon Eun Hye dính nghi vấn hẹn hò sau khi 1 số khán giả chụp lại hình ảnh 2 ngôi sao "khóa môi" trên phố rồi tung lên mạng. Thế nhưng, đến khi Hoàng Cung lên sóng, khán giả mới biết mình đã ăn 1 cú lừa.

Trong chương trình Radio Star hồi tháng 4/2022, Yoon Eun Hye đã chia sẻ thêm về cảnh hôn huyền thoại với Joo Ji Hoon trong siêu phẩm Hoàng Cung gây sốt 1 thời: “Khi ấy, đạo diễn bỗng đưa tôi và anh Ji Hoon đến con phố Myeongdong sầm uất. Chúng tôi đã bị kéo đến đó trong khi vẫn chưa định hình được phải quay như thế nào. Chỉ có 1 đạo diễn ở đó nhưng anh ấy đứng cách chúng tôi khá xa và các máy quay được lắp đặt đâu đó trên con phố tấp nập. Chúng tôi đang loay hoay chưa biết phải làm gì thì bỗng dưng đạo diễn đứng từ xa và hét lớn ‘Đứng ngay chỗ đó! Bỏ mũ ra! Hôn’. Chúng tôi ngay lập tức đã làm theo lời chỉ đạo của anh ấy. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh rồi thi nhau quay phim chụp hình tôi và anh Ji Hoon với vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Mọi thứ lúc đó đã trở nên vô cùng hỗn loạn”.

Trong 1 chương trình truyền hình hồi năm 2022, Yoon Eun Hye đã gây chú ý khi chia sẻ về nụ hôn huyền thoại với Joo Ji Hoon.

Ngoài tin đồn hẹn hò Joo Ji Hoon, Yoon Eun Hye từng dính nghi vấn yêu Kim Jong Kook. Còn nhớ hồi tháng 7 năm ngoái, trang tin xứ Hàn Sports Chosun bất ngờ đăng tải bài viết có tiêu đề “Kim Jong Kook yêu Yoon Eun Hye, hẹn hò là có thật... Bằng chứng đã được phơi bày”. Trong bài, Sports Chosun dẫn bằng chứng cặp đôi ngôi sao này đã từng đến cùng địa điểm vào ngày 10/6/2008. Họ chụp ảnh riêng, ghi lời cảm ơn riêng nhưng đều đề rõ ngày chụp là 10/6/2008.

Khi sự việc này được tiết lộ, cư dân mạng lại 1 lần nữa đồn đoán rằng 2 người từng có mối quan hệ tình cảm trong quá khứ. Trước đó, Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye đã vướng vào tin đồn hẹn hò nhiều lần kể từ chương trình giải trí X-Man của đài SBS, và tin đồn giữa họ vẫn tiếp diễn đều đặn cho đến tận bây giờ. Thế nhưng, cả Yoon Eun Hye lẫn Kim Jong Kook đều chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ của họ.

Yoon Eun Hye - Kim Jong Kook được cho là từng hẹn hò từ thời tham gia chương trình X-Man.

Trong khi đó, ngoài nghi vấn hẹn hò Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon còn từng vướng tin đồn yêu Song Ji Hyo. Còn nhớ Joo Ji Hoon - Song Ji Hyo được cho là nảy sinh tình cảm sau khi cùng nhau hợp tác trong siêu phẩm truyền hình 1 thời Hoàng Cung. Theo nguồn tin, mỗi lần người đẹp sinh năm 1981 tới thăm Joo Ji Hoon đều mang theo 2 hộp cherry, nên những người biết tới mối quan hệ giữa 2 ngôi sao đã trìu mến gọi họ là “cặp đôi cherry”.

Đặc biệt, nguồn tin thân cận khẳng định tần suất Song Ji Hyo ra vào căn hộ của tài tử họ Joo dày đặc tới mức 2 nghệ sĩ còn được cho là đã sống chung với nhau. Chưa dừng lại ở đó, có nhân chứng từng trông thấy Song Ji Hyo ngồi sau xe mô tô của tài tử Hoàng Cung. Ngoài ra, không rõ chính xác thời điểm 2 nghệ sĩ chính thức “đường ai nấy đi”. Đến nay, cả Joo Ji Hoon lẫn Song Ji Hyo đều chưa từng lên tiếng về tin đồn tình cảm này.

Song Ji Hyo và "Thái tử" Joo Ji Hoon được cho là từng yêu đương sau màn hợp tác ở bộ phim truyền hình ăn khách 1 thời Hoàng Cung.

