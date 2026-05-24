Xe lật nhào lao xuống mương, nam diễn viên phim giờ vàng nằm bất tỉnh suốt 2 ngày liền

Chiều 23/5, tờ TVReport cho hay, nam diễn viên Hàn Quốc Seo Hyun Chul (phim giờ vàng Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và lần đầu tiết lộ về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà anh gặp phải trước đây.

Theo lời tài tử họ Seo, vụ việc đáng tiếc xảy ra vào khoảng thời gian khi anh còn đang trong quân ngũ. Khi ấy, nam nghệ sĩ đang cùng các anh em trong đơn vị trở về doanh trại sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ phụ giúp người dân cấy lúa.

Trước ống kính, Seo Hyun Chul nhớ lại cái ngày xảy ra vụ việc ngoài ý muốn: “Hôm đó, trong giờ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành xong công việc cấy lúa, tôi đã uống khá nhiều rượu gạo Makgeolli. Trên đường trở về đơn vị, chiếc xe chở chúng tôi đã gặp phải 1 vụ tai nạn đáng sợ và bị lật nhào xuống mương. Khi chiếc xe bị lật, đầu tôi còn bị kẹt giữa phần tựa lưng của ghế và bị va đập rất mạnh”. Tại hiện trường, đồng đội phát hiện phần đầu của Seo Hyun Chul bị chảy máu đầm đìa.

Sau cú va chạm mạnh, nam diễn viên họ Seo đã được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Khi ấy, anh hôn mê sâu, nằm bất tỉnh suốt 2 ngày liền rồi mới tỉnh dậy. Dù bị thương nghiêm trọng song may mắn tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời vẫn giữ được tính mạng.

Theo lời Seo Hyun Chul, xe chở anh đã bị lật nhào xuống mương. Ảnh: Naver

Dù trải qua tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng Seo Hyun Chul vẫn giữ được tinh thần lạc quan cùng sự hài hước dí dỏm như trước đây. Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân mới đây, anh còn nói đùa với người hâm mộ rằng: “Lúc đó thực sự là 1 vụ tai nạn hú vía, nhưng thời gian trôi qua, vụ việc lại trở thành 1 bí ẩn gây lú rồi nha. Cũng không rõ lý do tôi không thể tỉnh lại suốt 2 ngày hôm đó thực sự là gì nữa, không rõ là do đầu tôi bị chấn thương nặng hay là vì tôi đã uống quá nhiều rượu gạo nữa”.

Seo Hyun Chul vẫn giữ được sự hóm hỉnh của mình sau khi trải qua tình huống gây nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: Nate

Seo Hyun Chul từng làm nhân viên văn phòng tại 1 công ty giày nổi tiếng trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc. Ngay trong thời gian còn làm công việc bàn giấy, anh đã luôn ao ước được đứng trên sân khấu kịch. Để thỏa mãn đam mê, Seo Hyun Chul đã theo học khóa kịch nghệ, vũ đạo và ca hát tại Trường văn hóa trực thuộc Nhà hát lớn quốc gia. Tới năm 1996, anh quyết định nộp đơn xin thôi việc ở công ty giày để gia nhập 1 đoàn kịch nổi tiếng. Không lâu sau đó, nam nghệ sĩ chính thức bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp và từng bước gặt hái thành công để có được vị trí vững chắc ở showbiz như ngày hôm nay.

Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ của mình, Seo Hyun Chul đã nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ công chúng xứ kim chi nhờ loạt vai diễn ấn tượng ở những bộ phim truyền hình ăn khách như Chị Kế Của Lọ Lem, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Good Doctor, Cầu Vồng Hoàng Kim, The Good Wife, Thirty-Nine, Undercover Miss Hong,...

Seo Hyun Chul từ bỏ công việc nhân viên văn phòng để gia nhập làng giải trí Hàn và từng bước để lại dấu ấn cho riêng mình trong hàng loạt tác phẩm truyền hình đạt rating cao. Ảnh: X

