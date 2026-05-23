Loạt diễn viên Hàn đình đám bị ghẻ lạnh ở Cannes, nhìn danh sách thôi đã thấy sốc

Tại LHP Cannes năm nay, dàn sao châu Á đã đổ bộ đông đảo. 1 trong số những đoàn sao châu Á nổi bật nhất chính là ekip phim Hope, với các diễn viên Hwang Jung Min, Jo In Sung, Jung Ho Yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell cùng đạo diễn Na Hong Jin. Tuy nhiên truyền thông Hàn Quốc cho biết vẫn có "nốt trầm" xảy ra khi 1 phóng viên đưa ra những bình luận được cho là thiếu tôn trọng đối với các diễn viên Hàn Quốc.

Cụ thể, 1 phóng viên đã chỉ đích danh 2 diễn viên Hollywood và nói: “Chào Michael Fassbender và Alicia Vikander. Tôi không biết những người khác là ai”. Nhận xét này được nhiều người cho là coi thường các diễn viên Hàn Quốc và Taylor Russell, gây ra nhiều chỉ trích trên mạng ngay sau khi các đoạn video từ buổi họp báo được lan truyền.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ việc ở Cannes.

Theo những người tham dự, người điều phối tỏ ra khá bối rối trước lời bình luận đó, trong khi Jung Ho Yeon và Taylor Russell liếc nhìn nhau và cười gượng gạo trước tình huống này. 1 phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi gây tranh cãi đối với vợ chồng diễn viên Michael Fassbender và Alicia Vikander: "Có phải đoàn làm phim chọn cặp đôi đóng chung vì 'mua 1 được 2' không?".

Đạo diễn Na Hong Jin nhanh chóng trả lời câu hỏi, làm rõ: "Không, chúng tôi đã rất nỗ lực để tuyển chọn từng diễn viên một. Chắc chắn không phải như vậy". Theo các nguồn tin, MC chương trình tỏ ra bối rối trước tình huống kém duyên của phóng viên, trong khi một số thành viên trong đoàn làm phim lại có vẻ đùa cợt trước tình huống khó xử đó.

Phóng viên Cannes thể hiện rõ sự ưu ái cho Michael Fassbender - Alicia Vikander...

... và ghẻ lạnh dàn sao châu Á như Jung Ho Yeon, Jo In Sung, Hwang Jung Min...

... và nữ diễn viên mới Taylor Russell. Ảnh: Getty Images

Bất chấp những tranh cãi xung quanh buổi họp báo, bộ phim Hope đã nhận được những phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế trong suốt liên hoan phim. Được biết tạp chí thương mại Screen Daily của Liên hoan phim Cannes đã xếp bộ phim này vào nhóm những tác phẩm tranh giải được đánh giá cao nhất đã được trình chiếu cho đến nay. Theo nguồn tin, ấn phẩm này đã ca ngợi bộ phim là một "cơn bão bạo lực ngoạn mục", đồng thời khen ngợi bầu không khí cuốn hút và việc xây dựng thế giới trong phim.

Dù vậy, thái độ của phóng viên đã làm dấy lên tranh luận về cách đối xử với các diễn viên châu Á và dàn diễn viên quốc tế tại các sự kiện điện ảnh lớn toàn cầu. Nhiều khán giả chỉ trích phát ngôn của phóng viên là thiếu tế nhị về văn hóa và thiếu tôn trọng, đặc biệt là khi các diễn viên Hàn Quốc tham dự sự kiện này đều là những người nổi tiếng toàn cầu. Đây chính là ồn ào tại Cannes được cư dân mạng Hàn Quốc bàn tán nhiều nhất.

