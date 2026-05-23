Cơ quan chức năng thông báo điều tra khẩn đại gia bỏ vợ diễn viên, cặp kè và có con với Hoa hậu 2K3

Ngày 22/5, tờ QQ đưa tin Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc thông báo lập án điều tra khẩn đại gia truyền thông Dương Tử - chồng cũ của minh tinh Huỳnh Thánh Y và hiện là bạn trai của Hoa hậu Hoàn vũ Lý Tuyển Tử. Anh bị cáo buộc thao túng thông tin, bán tháo cổ phiếu để thu lợi bất chính 2,8 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng).

Theo đó, công ty niêm yết Giant Rigging của Dương Tử bị phát hiện sai phạm trong quá trình giao dịch chứng khoán. Từ cuối năm 2025, Dương Tử đã chiêu trò phao tin công ty mình sắp tham gia vào lĩnh vực hàng không vũ trụ và liên tục đăng bài có các cụm từ “tên lửa tái sử dụng”, “cánh tay thu hồi tên lửa”. Nhờ loạt thông tin này, giá cổ phiếu tăng của công ty anh từ dưới 7 NDT (25.200 đồng) tăng đạt đỉnh gần 24 NDT (86.400 đồng), tức tăng gần 300%, với hơn 100.000 nhà đầu tư mới tham gia.

Trong lúc cổ phiếu tăng nóng, Dương Tử âm thầm bán ra lượng lớn cổ phiếu để thu tiền mặt. Đáng nói, số tiền CEO này trục lợi cao gấp 4 lần tổng lợi công ty anh kiếm được trong suốt 16 năm niêm yết trên sàn chứng khoán. Không lâu sau, cơ quan chức phát hiện bất thường và yêu cầu công ty của Dương Tử phải làm rõ thông tin đầu tư. Dưới áp lực của cơ quan quản lý, công ty Dương Tử ra thông báo đính chính, thừa nhận tổng đơn hàng liên quan lĩnh vực hàng không vũ trụ cả năm của họ chỉ đạt khoảng 9,96 triệu NDT (hơn 35 tỷ đồng), chiếm chưa tới 0,5% tổng doanh thu.

Sau khi bị cơ quan chức năng công khai sai phạm và phải tiếp nhận điều tra, Dương Tử và công ty Giant Rigging chưa lên tiếng phản hồi. Huỳnh Thánh Y, đặc biệt là Lý Tuyển Tử cũng im hơi lặng tiếng trước việc đại gia Dương Tử bị sờ gáy. Theo các nguồn tin, Huỳnh Thánh Y đã nhận được 2 tỷ NDT (7.200 tỷ đồng) tiền mặt, 1 bất động sản, 1 công ty ở Thượng Hải (Trung Quốc) và quyền nuôi dưỡng 2 con trai khi ra tòa ly hôn với Dương Tử.

Về phía Lý Tuyển Tử, cô sinh con cho Dương Tử vào tháng 4/2025. Đáng nói, đứa trẻ chào đời chỉ 3 tháng sau khi CEO công ty truyền thông hoàn tất thủ tục ly hôn với Huỳnh Thánh Y. Cách đây không lâu, Dương Tử đã đưa mẹ con Lý Tuyển Tử về ra mắt người mẹ già 91 tuổi của mình để bàn chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, với việc Dương Tử vướng lao lý như hiện tại, kế hoạch đám cưới của cặp đôi chắc chắn đổ bể.

Được biết, Lý Tuyển Tử đã giật chồng của chị em kết nghĩa thân thiết Huỳnh Thánh Y. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2021, đạt ngôi vị Á quân cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế năm 2020, nhưng sự nghiệp lận đận. Cuối năm 2023, thấy đàn em gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm ổn định, Huỳnh Thánh Y đã đưa Lý Tuyển Tử vào công ty của chồng mình, cho nàng hậu làm trợ lý hỗ trợ Dương Tử livestream bán hàng. Ai ngờ, Lý Tuyển Tử lại lợi dụng công việc để tiếp cận và giật chồng đàn chị. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đang gặp trục trặc. Họ ly thân từ năm 2022, nhưng minh tinh Vua Hài Kịch vẫn cố hàn gắn, cứu vãn mối quan hệ với Dương Tử.

Đến năm 2024, Huỳnh Thánh Y đề nghị Dương Tử tham gia show truyền hình Goodbye Lover với hy vọng ông xã quay đầu. Tuy nhiên, ngay trong chương trình, Dương Tử đã bị lộ chuyện ngoại tình. Anh công khai gọi điện trò chuyện với Lý Tuyển Tử vào lúc nửa đêm, bất chấp việc vợ ở cạnh và máy quay xung quanh. Do chồng đã có người mới và không muốn hàn gắn, Huỳnh Thánh Y đành đau đớn buông tay.

