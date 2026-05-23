Kim Soo Hyun vào viện điều trị tâm lý, diện mạo giờ gầy sọp thê thảm

Kể từ sau khi vướng lùm xùm đời tư liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun đã biến mất không rõ tung tích khỏi showbiz Hàn Quốc gần cả năm qua. Không chỉ phải lui về ở ẩn, anh còn đối mặt với những vụ kiện từ các nhãn hàng, bị tịch thu nhà và có nguy cơ phá sản.

Theo thông tin mới nhất mà tờ Sports Chosun có được về Kim Soo Hyun, tài tử Queen Of Tears phải vào viện điều trị tâm thần do bị tổn thương nghiêm trọng bởi những tin đồn và sự công kích ác ý kéo dài. Trong năm 2025, Kim Soo Hyun cũng liên tục đi leo núi, thực hiện các cuộc trekking đường dài để giải tỏa stress, giúp tâm lý ổn định và giảm căng thẳng, nhưng tình trạng không khá hơn và buộc anh phải can thiệp y tế.

Đầu tháng 5, cựu phóng viên nổi tiếng Lee Jin Ho hé lộ trên kênh YouTube cá nhân rằng Kim Soo Hyun đang rơi vào trạng thái suy kiệt báo động. Cơ thể anh gầy sọp, gương mặt hốc hác, tiều tụy đến nhận không ra. Theo Lee Jin Ho, vụ scandal tình - tiền có liên quan đến Kim Sae Ron, Viện Garo Sero và gia đình cố nghệ sĩ đẩy Kim Soo Hyun xuống vực thẳm, thê thảm đến mức khó có thể gượng dậy trong thời gian ngắn. Nam diễn viên hiện tại chẳng có việc làm, nhưng chỉ thở thôi cũng mất hàng trăm triệu mỗi tháng để trả nợ cho đối tác và trả tiền lương cho nhân viên ở công ty Gold Medalist.

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero vào tháng 3/2025. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ kiện này vẫn chưa ngã ngũ.

Không chỉ sụp đổ hình tượng mà Kim Soo Hyun còn lao đao tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7 năm ngoái, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì “cháy túi”, cần tiền xoay xở trả khoản đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron.

Trong diễn biến nóng hổi mới nhất liên quan đến vụ việc, văn phòng công tố quận trung tâm Seoul vừa nộp đơn yêu cầu lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ của cảnh sát, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách nhờ AI tạo ra các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Thông báo này của cảnh sát Hàn Quốc được xem là diễn biến có lợi cho Kim Soo Hyun trong cuộc chiến pháp lý với Viện Garo Sero và gia đình nhằm bác bỏ tất cả cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến Kim Sae Ron để bảo vệ danh dự, khôi phục hình ảnh của nam diễn viên.

Tuy nhiên, muốn chứng minh bản thân trong sạch, Kim Soo Hyun vẫn phải thể chờ phán quyết cuối cùng từ tòa án về vụ kiện giữa anh với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, mỹ nam họ Kim khó lòng quay lại showbiz hoạt động nghệ thuật.

Nguồn: Sports Chosun