"Bỏng mắt" với clip hẹn hò của cặp đôi mới showbiz: Nhà gái là mỹ nữ "đẹp chấn động thế gian", nhà trai kém hơn 5 tuổi

Ngày 22/5, theo tờ Sohu, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao với video ghi lại cảnh hẹn hò của Châu Dã - mỹ nhân vừa gây bão Cannes 2026 với visual công chúa sang chảnh khi khoác lên mình bộ váy của 1 nhà thiết kế Việt. Trong clip do paparazzi quay được vào cuối tháng 4 và giữa tháng 5, mỹ nhân "đẹp chấn động thế gian" đã có hành động ôm hôn, đưa tay vào trong áo thể hiện sự âu yếm với nửa kia ở 1 chung cư cao cấp tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cánh săn ảnh bình luận Châu Dã là sao nữ có mức độ thân mật với bạn trai táo bạo đến hiếm thấy trong Cbiz.

Hình ảnh hẹn hò "nóng bỏng mắt" của Châu Dã và bạn trai nhanh chóng leo thẳng lên top 1 hot search. Ai cũng tò mò về danh tính nửa kia của người đẹp sinh năm 1998. Không lâu sau, các thám tử Conan mạng Trung Quốc cũng đã tìm ra danh tính người đàn ông đang yêu đương nồng nhiệt với Châu Dã.

Theo đó, nửa kia của Châu Dã được cho là Chu Hạo Kỳ - nam diễn viên mới trong showbiz Trung Quốc. Chu Hạo Kỳ sinh năm 2003, kém Châu Dã 5 tuổi. Anh là sinh viên tốt nghiệp khóa 2021 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chu Hạo Kỳ hiện là nghệ sĩ thuộc công ty quản lý WJJW. Anh có ngoại hình điển trai, cao ráo và được đánh giá đẹp đôi với mỹ nhân gen Z. Vào ngày 12/6 tới đây, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh có sự tham gia diễn xuất của Chu Hạo Kỳ sẽ ra rạp. Anh đóng vai phụ Vũ Lâm Linh.

Sau khi tin hẹn hò bùng nổ cõi mạng, Châu Dã và Chu Hạo Kỳ vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Châu Dã sinh năm 1998. Cô hiện là "gà cưng" của Lý Băng Băng, được đại hoa đán Trung Quốc lăng xê nhiệt tình. Nữ diễn viên đi theo hình tượng lạnh lùng, "băng thanh ngọc khiết". Cô được bình chọn là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi. Năm 2023, Châu Dã vào top 4 bình chọn "Thịnh thế mỹ nhan" (nhan sắc xinh đẹp chấn động thế gian), cùng Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Nghê Ni.

Tuy nhiên, Châu Dã thường xuyên dính tai tiếng biểu cảm kém thân thiện, mắc bệnh ngôi sao cũng như bị chê bai thiếu kiến thức cơ bản. Năm 2024, Châu Dã lộ clip có thái độ vênh váo, khó ở, kênh kiệu tại đài truyền hình trung ương CCTV6. Phía CCTV không hài lòng với thái độ của Châu Dã và đã đăng thẳng video gây tranh cãi của nữ diễn viên trẻ lên mạng xã hội mà không kèm theo nhạc nền hay bất kỳ dòng nội dung nào. Không chỉ vậy, CCTV còn đăng thêm 1 video cho thấy người cầm điện thoại quay phim nghệ sĩ, trong đó có Châu Dã, đều đeo thẻ nhân viên của đài, trên điện thoại còn gắn thêm 1 tấm bảng có dòng chữ "Quay hình cho tờ Tin tức Điện ảnh Trung Quốc" . Việc với có thái độ hành xử kém, Châu Dã bị công chúng chê bai, "ném đá tơi bời". Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, nữ diễn viên phải lên tiếng xin lỗi.

Đến 10/2025, Châu Dã tiếp tục dính tranh cãi có thái độ không đúng mực, lườm nguýt, liếc xéo Địch Lệ Nhiệt Ba ngay khi đàn chị vừa xuất hiện tại show Dior.

