Đội Trang Pháp xếp hạng 1 tại Công diễn 3 show Trung, vẫn không được đi tiếp vào vòng trong vì luật chơi nghiệt ngã

Tối 22/5, đêm thi đầu tiên của Công diễn 3 show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã diễn ra. Tại vòng thi này, Trang Pháp cùng đội trưởng An Kỳ, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Ô Lan Đồ Nhã biểu diễn tiết mục Nghịch Chiến. Quy tụ toàn gương mặt thực lực, đúng với kỳ vọng, đội của Trang Pháp đã có tiết mục cực cháy trên sân khấu Công diễn 3. Ngoài khoe chất giọng nội lực, team Nghịch Chiến còn khiến khán giả nổi da gà với phần trình diễn như mang cả dàn giao hưởng lên sân khấu. Trong đó Trang Pháp - Ô Lan Đồ Nhã đã có màn kết hợp nhạc cụ tóe lửa khi người đánh keytar, người chơi guitar.

Với màn biểu diễn hoàn hảo, gần như không mắc lỗi, đội của Trang Pháp, An Kỳ, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Ô Lan Đồ Nhã đã giành được 916 điểm. Team Nghịch Chiến của họ cũng là đội đầu tiên và duy nhất trong Công diễn 3 có điểm số vượt mốc 900. Kết quả này giúp đội của Trang Pháp tạm dẫn đầu bảng ở ngày thi đầu tiên. Các đội còn lại có điểm số lần lượt là team Tôn Di 823 điểm, team Tiêu Tường 845 điểm, team Vương Mông 879 điểm, team Tăng Bái Từ 826 và team Trương Nguyệt 823.

Trang Pháp - Ô Lan Đồ Nhã đã có màn kết hợp nhạc cụ tóe lửa khi người đánh keytar, người chơi guitar trên sân khấu Đạp Gió.

Team Trang Pháp là đội đầu tiên giành được điểm số vượt mốc 900. Với tiết mục xuất sắc của mình, họ nhận được 916 điểm.

Dù vậy, Trang Pháp và các đồng đội vẫn chưa an toàn, giành được suất đi tiếp vào Công diễn 4. Theo luật chơi của Công diễn 3, họ còn phải thi thêm 2 đêm nữa vào ngày 23/5 và 24/5. Cụ thể, kết quả chung cuộc của Công diễn 3 sẽ là tổng điểm của đêm thi nhóm ở ngày 1, cộng với tổng điểm của đêm thi solo giữa các đội trưởng tại ngày 2 và đêm thi kết hợp với Chị Đẹp khách mời vào ngày 3. Sau 3 vòng thi, 2 đội có tổng điểm cao nhất sẽ tiến thẳng vào vòng tiếp theo.

Bốn đội thuộc nhóm nguy hiểm, tức từ hạng 3 đến hạng 6, phải chọn loại bỏ 1 thành viên. Bốn thành viên được chọn ra từ mỗi nhóm sẽ phải bước vào vòng loại trừ do khán giả định đoạt. Hai nghệ sĩ có số phiếu bình chọn thấp nhất sẽ phải dừng bước.

Luật chơi tại Công diễn 3 của Đạp Gió được đánh giá khắc nghiệt. Cho dù team của Trang Pháp đang tạm dẫn đầu ngày 1 với 916 điểm, nhưng ở 2 đêm thi tiếp theo nếu không duy trì phong độ để giành thứ hạng cao, họ hoàn toàn có thể bị các đội khác vượt mặt. Nếu không nằm trong top 2 sau 3 vòng, team Trang Pháp, An Kỳ, Diệp Nhất Thiến, Ô Lan Đồ Nhã sẽ bắt buộc phải đưa ra quyết định đầy khó khăn là chọn ra 1 thành viên bước vào vòng loại người sống còn.

Ngày mai 23/5, An Kỳ sẽ là người đại diện cho nhóm ra sân thi đấu để tích lũy điểm số. Đến ngày 24/5, Trang Pháp và An Kỳ sẽ tiếp tục kết hợp cùng nhau đại diện nhóm biểu diễn tiết mục mang tên Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân, cùng hai tỷ tỷ khách mời là Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc.

Phía trước đội Trang Pháp vẫn còn 2 đêm thi nữa thuộc Công diễn 3. Nếu không giữ vững phong độ, họ hoàn toàn có thể bị các team khác vượt mặt. Trường hợp out khỏi top 2, họ sẽ lâm vào cảnh phải lựa chọn ra 1 thành viên vào vòng nguy hiểm.

