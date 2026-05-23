Bố Daehan - Minguk - Manse tuyên bố sốc trên truyền hình: “Tôi có thể phải ngồi tù”

Sáng 21/5, tờ TVReport đưa tin, tài tử đình đám Song Il Gook (bố của bộ 3 Daehan - Minguk - Manse) vừa nhận lời làm khách mời trên chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night. Tại đây, nam diễn viên họ Song có những chia sẻ đáng chú ý về quá khứ bồng bột, nông nổi của bản thân, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Thì ra nhờ gặp được bà xã - nữ thẩm phán Jung Seung Yeon mà anh mới thay đổi và dần trở nên trưởng thành hơn.

Nhớ lại về thời trẻ bồng bột, Song Il Gook cho hay: “Thật lòng thì hồi đó tôi chưa chín chắn và còn nông nổi lắm. Tôi chỉ suýt soát né được những vụ việc có thể để lại tiền án tiền sự thôi. (Nếu không thay đổi) thì có khi giờ này tôi có thể phải ngồi tù rồi cũng không biết chừng. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì có khi tôi đã phải gặp vợ mình ở 1 nơi hoàn toàn khác rồi”. Cụ thể, nam tài tử họ Song ám chỉ mình có thể đã phải chạm mặt bà xã ở tòa án hoặc trong nhà tù nếu như bản thân ngày đó không kịp sửa đổi.

Song Il Gook cho biết có thể anh đã phải ngồi tù nếu cứ sống nông nổi như hồi trẻ.

Song Il Gook sinh năm 1971 xuất thân từ gia tộc bề thế, có truyền thống theo nghiệp chính trị. Nam diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 1998, nhanh chóng trở nên nổi tiếng với loạt phim ăn khách như Truyền Thuyết Jumong, Lối Sống Sai Lầm, Vương Quốc Của Gió...

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được giới thiệu đến xem mặt nữ thẩm phán Jung Seung Yeon và sau đó họ đã nảy sinh tình cảm cho đối phương.

Do Song Il Gook xuất thân từ gia đình nhiều đời làm chính trị nên khi tài tử tuyên bố kết hôn với nữ thẩm phán hồi năm 2008, công chúng nhận định đây là cuộc hôn nhân tính toán, được vun đắp từ nền tảng gia đình. Thế nhưng, tài tử Truyền Thuyết Jumong đã bác bỏ thông tin này. Song Il Gook cho biết mình với thẩm phán Jung Seung Yeon quen nhau qua sự giới thiệu của 1 nhà báo và anh đã phải lòng đàng gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay trong lần đầu trò chuyện với mỹ nhân họ Jung, Song Il Gook đã nghĩ thầm đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình.

Song Il Gook từng dính tin đồn kết hôn với Jung Seung Yeon vì mục đích chính trị, song anh đã mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn này.

Song Il Gook nhận xét sức hút của Jung Seung Yeon đến từ nét đẹp tri thức. Được biết, cô tốt nghiệp ngành Tư pháp thuộc Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. Người đẹp còn sử dụng được các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật và Đức. Vào năm 33 tuổi, cô đã bắt đầu làm thẩm phán ở tòa án Busan trước khi chuyển tới tòa án Incheon.

Còn nhớ trong buổi gặp mặt đầu tiên, Song Il Gook và thẩm phán họ Jung đã nói chuyện từ 15h tới tận 23h khi cửa hàng đóng cửa. Trong mắt tài tử họ Song, Jung Seung Yeon vô cùng đáng yêu lại còn có tính cách rất thú vị.

Sau hơn 1 năm hẹn hò nghiêm túc, tới năm 2008, Song Il Gook đặt nhà hàng nổi tiếng để cầu hôn nữ thẩm phán xinh đẹp. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại vì nhà hàng khi ấy quá đông người tập trung. Cuối cùng, Song Il Gook chọn cầu hôn đàng gái trong ôtô và đã nhận được cái gật đầu từ cô. Cũng trong năm 2008, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà bằng đám cưới hạnh phúc. 4 năm sau đó, cặp đôi chào đón 3 nhóc tỳ sinh 3 đáng yêu Daehan, Minguk và Manse. 3 cậu bé trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014 và vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng ở thời điểm hiện tại.

Song Il Gook và nữ thẩm phán họ Jung chính thức về chung 1 nhà vào năm 2008.

3 người con trai của cặp đôi Song Il Gook - Jung Seung Yeon đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi xuất hiện trên chương trình The Return Of Superman.

