Chiều cao gây sốc hiện tại của bộ 3 "em bé quốc dân" Daehan - Minguk - Manse ở tuổi 13

Tài tử Song Il Gook (phim Truyền Thuyết Jumong) vừa làm khách mời trên chương trình My Little Old Boy phát sóng tối 9/3. Qua chương trình, nam diễn viên sinh năm 1971 khiến cộng đồng mạng choáng váng khi tiết lộ chiều cao hiện tại của 3 quý tử Daehan - Minguk - Manse: "Minguk hiện cao 179,5cm. Còn Daehan - Manse lần lượt cao 179cm và 176cm. Mới học năm nhất trung học cơ sở, nhưng bàn chân tụi nhỏ đã dài khoảng 28,5cm. Có thể sau khi trưởng thành, tụi nhỏ sẽ còn cao lớn hơn cả tôi nữa. Tôi nghĩ 3 đứa sẽ vượt mốc 190cm". Chứng kiến chiều cao khủng ở tuổi 13 của 3 quý tử nhà tài tử Song Il Gook, netizen bày tỏ vẻ sửng sốt: "3 nhóc này vừa mới tốt nghiệp tiểu học không lâu mà đã cao tầm 180cm như vậy rồi cơ á? Thật không thể tin nổi!", "Không rõ 3 bé có mê thể thao không, chứ chiều cao này dư sức để tham dự vào các câu lạc bộ bóng rổ trong trường học rồi"...

Còn nhớ cách đây hơn nửa năm, 3 nhóc tỳ Daehan - Minguk - Manse từng gây sốt với chiều cao khoảng 175cm khi cùng bố tài tử xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block. Và so với thời điểm đó, 3 cậu bé hiện tiếp tục vươn tới cột mốc chiều cao mới, khiến công chúng châu Á không khỏi trầm trồ.

Công chúng ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa trước chiều cao ở tuổi 13 của 3 nhóc tỳ Daehan - Minguk - Manse

Trong lần xuất hiện trên sóng truyền hình hồi tháng 6 năm ngoái, Daehan - Minguk - Manse đã gây sốt với chiều cao khủng khi mới 12 tuổi. Không khó để nhận ra 3 cậu nhóc cao lớn hơn hẳn nghệ sĩ hài nổi tiếng Jo Se Ho (1m72) dù mới đang học tiểu học

Công chúng luôn dõi theo quá trình trưởng thành của 3 quý tử nhà sao nam Truyền Thuyết Jumong

3 nhóc tỳ Daehan - Minguk - Manse thừa hưởng gen của bố mẹ nên đã sớm sở hữu chiều cao nổi bật so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trong lần làm khách mời trên chương trình My Little Old Boy hồi năm ngoái, Song Il Gook tiết lộ chiều cao lý tưởng của bà xã: "Vợ tôi không hề thấp đâu nhé. Cô ấy cao 172cm, nhưng trên thực tế vẫn là người thấp nhất trong gia đình chúng tôi". Được biết, Song Il Gook cũng gây ấn tượng với chiều cao lý tưởng 185cm như 1 người mẫu thời trang.

3 cậu bé Daehan - Minguk - Manse thừa hưởng chiều cao lý tưởng từ bố mẹ

Hồi tháng 3 năm ngoái, 3 quý tử nhà Song Il Gook từng gây bão với ngoại hình cao lớn khi chỉ mới 12 tuổi trong video cảm ơn người hâm mộ nhân dịp sinh nhật. Đáng chú ý, 3 cậu bé khi ấy đều đang trong quá trình vỡ giọng ở tuổi 12 nên giọng nói cũng trở nên trầm ấm, khác hẳn trước kia. Nhưng bộ 3 vẫn giữ được 1 điểm sau 10 năm, đó chính là diện trang phục giống y hệt nhau.

Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình Radio Star hồi tháng 11/2022, Song Il Gook vui mừng cho biết 3 cậu quý tử đang lớn nhanh như thổi. Tài tử Truyền Thuyết Jumong còn hài hước bình luận về sự phát triển nhanh chóng của các con trong lần làm khách mời trên chương trình Dolsing Fourmen cách đây 3 năm: "Tôi có chút lo lắng về chi phí nuôi bọn trẻ, bởi giờ đây tôi phải đặt chiếc pizza cỡ lớn cho mỗi đứa rồi".

Trong clip hồi tháng 3/2024, 3 cậu nhóc chiếm sóng mạng xã hội vì trông lớn nhanh như thổi, cao lớn hơn hẳn so với trước kia

Daehan, Minguk và Manse sinh năm 2012, trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, bộ 3 vẫn được công chúng dõi theo từng ngày.

Cách đây 11 năm, 3 nhóc tỳ nhà tài tử Song Il Gook chiếm trọn tình cảm từ công chúng qua show ăn khách The Return Of Superman

