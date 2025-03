Nguyễn Đình Như Vân nói 1 câu gây bão sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu vướng lùm xùm bản đồ có "hình lưỡi bò"

Vào tối 9/3, Đại diện Việt Nam là Nguyễn Đình Như Vân đã xuất sắc đăng quang cuộc thi Miss Global 2025 (Hoa hậu Toàn cầu) diễn ra tại Thái Lan. Danh hiệu Á hậu 1, 2 thuộc về các người đẹp Jamaica, Puerto Rico. Khả năng nói tiếng Anh lưu loát và kinh nghiệm làm người mẫu đã giúp Như Vân giành ngôi vị cao quý đầu tiên tại Miss Global về cho Việt Nam.

Sau khi đăng quang, khoảnh khắc có sự xuất hiện của Nguyễn Đình Như Vân đã nhận được sự chú ý của khán giả. Trong clip di chuyển trên xe, khi người phỏng vấn ngỏ ý muốn được cô dạy nói tiếng Việt, người đẹp sinh năm 1991 đã có màn nảy số "nhanh như chớp" khi đồng ý và nói: "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam". Hành động này của Như Vân đã nhận được rất nhiều sự khen ngợi từ khán giả. Đây cũng là cách để cô khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong khi BTC trước đó đã mắc lỗi phát bản đồ có "hình lưỡi bò". Ngoài ra, trong một đoạn livestream ngay sau đăng quang, Như Vân cũng nhắc lại câu nói "Trường Sa, Hoàng Sa belong to Vietnam" của khán giả bình luận một cách đầy trân trọng và tự hào.

Đoạn clip có sự xuất hiện của Như Vân sau khi giành ngôi vị Hoa hậu Miss Global được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội

Trong video, Như Vân khiến nhiều người tự hào khi khẳng định rõ ràng Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam

Trong đêm Chung kết tối 9/3, cuộc thi Miss Global nhận về những tranh cãi trái chiều vì phần video giới thiệu thí sinh có sử dụng hình ảnh bản đồ có "đường lưỡi bò". Ngay lập tức, nhiều khán giả, đặc biệt là netizen Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc, tức giận trước hành vi cho hiển thị "đường lưỡi bò" trong 1 cuộc thi Hoa hậu có tầm cỡ quốc tế. Tại Việt Nam, rất nhiều diễn đàn về Hoa hậu đã thông báo ngừng cập nhật thông tin về đêm chung kết của Miss Global 2024 sau khi phát hiện BTC có hành vi gây bức xúc liên quan vấn đề chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Không lâu sau đó, BTC cuộc thi đã gửi lời xin lỗi chính thức đến đến khán giả Việt Nam, đồng thời thừa nhận sai sót trong khâu kiểm tra hình ảnh. Cuộc thi cho biết không hề có chủ ý truyền tải sai lệch hay xem nhẹ chủ quyền của Việt Nam cũng như những vấn đề nhạy cảm liên quan đến lãnh thổ: "Chúng tôi luôn tôn trọng Việt Nam và người dân Việt Nam, đồng thời nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cẩn trọng hơn khi lựa chọn hình ảnh, đặc biệt là với những chủ đề có tính lịch sử và quốc gia".

Trong vòng thi ứng xử cuối cùng, Như Vân có màn nuốt mic đầy ấn tượng khi nhận được câu hỏi: Trong 2 tuần tham gia cuộc thi, bạn đã trải nghiệm điều gì nhiều nhất và bạn đã học được gì khi trở thành 1 phần của Miss Global?.

Như Vân chia sẻ: "Trong 2 tuần mà tôi được dành thời gian với những phụ nữ được trao quyền ở đây, tôi đã học được cách trao quyền cho bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn của mình và trở thành người mà tôi muốn, theo đuổi ước mơ của bản thân.

Điều thứ 2 chính là quảng bá đất nước yêu dấu của tôi, Việt Nam, để cho mọi người thấy được sự đa dạng về văn hóa cũng như tình yêu thương của chúng tôi. Đó là điều khiến tôi rất tự hào. Điều thứ 3 chính là được ôm ấp vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp mà chúng ta thấu hiểu được. Sắc đẹp có thể tàn phai nhưng tình yêu và di sản là vĩnh cửu. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ chính là tình chị em ở Miss Global. Đó là một điều mà tôi cảm thấy tự hào khi được là một phần của cuộc thi".

Đại diện Việt Nam có màn ứng xử nuốt mic tại Chung kết cuộc thi Mis Global 2025

Nguyễn Đình Như Vân sinh hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp nhiều năm qua, từng đoạt Á quân cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024, chỉ đạo catwalk của Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam.

Như Vân từng giành Á quân Người mẫu toàn năng 2023 và đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình thực tế Quý ông hoàn mỹ 2024