Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) bị chất vấn chuyện ăn bám vợ, suốt ngày ngửa tay xin tiền sinh hoạt

Sáng 10/3, tờ Starnews đưa tin, tài tử Song Il Gook (phim Truyền Thuyết Jumong) vừa làm khách mời trên chương trình Heo Young Man’s Food Travel (kênh TV Chosun) và có những chia sẻ gây sốt về vợ con. Đáng chú ý, nam diễn viên đình đám đã liên tục bị họa sĩ truyện tranh Heo Young Man hỏi khó trong show: "Cậu từng rất nổi tiếng với bộ phim Truyền Thuyết Jumong ăn khách 1 thời, nhưng sau đó cậu đột nhiên mất hút trên truyền hình. Tôi thực sự tò mò hiện cậu đang làm gì?". Tài tử họ Song thành thật trả lời: "Em dành nhiều thời gian để chăm sóc các con ạ".

Hậu bối vừa dứt lời, họa sĩ Heo Young Man lại tiếp tục hỏi dồn dập: "Ơ thế là cậu phải nhận tiền sinh hoạt từ vợ à?". Song Il Gook tỏ ra khá bối rối, nhưng rồi sau đó đã ngầm phủ nhận thông tin ăn bám vợ, suốt ngày ngửa tay xin bà xã tiền sinh hoạt bằng tuyên bố: "Dù em có thể không có nhiều thu nhập nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn vợ ạ. Gần đây em gần như không xuất hiện trong các chương trình truyền hình và chỉ tập trung cho các buổi biểu diễn ạ".

Song Il Gook có ngay tuyên bố gây bão sau khi bị nói ăn bám vợ, ngửa tay xin tiền bà xã

Cũng trong chương trình Heo Young Man’s Food Travel mới đây, Song Il Gook còn gây chú ý khi có nhiều chia sẻ thú vị về bà xã thẩm phán. Đáng chú ý, tài tử 7X tự hào khoe chuyện người bạn đời sử dụng thành thạo tận 5 thứ tiếng gồm Hàn, Đức, Nhật, Pháp, Anh: "Vì quyết tâm đến Pháp nên vợ em đã chăm chỉ học tiếng Pháp. Từ khi còn nhỏ, vợ em đã mê phim hoạt hình, đó là lý do tại sao cô ấy có thể sử dụng thành thạo tiếng Nhật như người bản xứ. Cô ấy từng viết luận văn bằng tiếng Đức. Và vợ em cũng sử dụng được tiếng Anh" .

Ngoài ra, sao Truyền Thuyết Jumong còn bất ngờ hé lộ chuyện mình từng rất khó khăn mới chinh phục được trái tim bà xã thẩm phán: "Em từng bị cô ấy từ chối tận 2 lần ạ".

Nam diễn viên có nhiều chia sẻ thú vị về bà xã ngoài ngành giải trí trên sóng truyền hình mới đây

Song Il Gook sinh năm 1971, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 27 tuổi. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Truyền Thuyết Jumong, Lối Sống Sai Lầm, Vương Quốc Của Gió... Đáng tiếc, nam nghệ sĩ đã ngừng đóng phim từ khoảng 10 năm trước.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được giới thiệu đến xem mặt nữ thẩm phán Jung Seung Yeon và sau đó họ đã nảy sinh tình cảm cho đối phương. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà. Tới năm 2012, bà xã Song Il Gook hạ sinh Daehan, Minguk và Manse trong niềm hân hoan của công chúng. Cặp đôi từng dính nghi vấn ly hôn hồi năm ngoái, nhưng tài tử Truyền Thuyết Jumong đã ngay lập tức có động thái bác bỏ tin đồn khi làm khách mời trên show truyền hình You Quiz on the Block (tvN).

Nam diễn viên đã ngừng đóng phim được khoảng 10 năm

Nguồn: Starnews