Khung ảnh cực hot: Hội bạn F4 Hà thành của Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn "kề vai áp má" sau 5 năm chia phe!

Đám cưới Salim trở nên hot hòn họt trên mạng xã hội, không chỉ vì dâu xinh rể đẹp, bé Pam đáng yêu mà còn bởi màn "nối lại tình xưa" làm hoà gây bão của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn. Cho những ai chưa biết, thì Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Sun HT - Salim là hội bạn "F4 Hà thành" đình đám, mỗi lần xuất hiện chung thì mỗi người mỗi vẻ nhưng đều khiến khung ảnh gấp 4 visual. Thế nhưng cách đây 5 năm, vì drama "dưới gốc mít", Chi Pu vướng tin đồn yêu lại người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn mà đôi chị em này trục trặc, huỷ theo dõi nhau. Sau đó, hội bạn F4 phải "chia phe" để xuất hiện chung với 2 nhân vật này.

Trong đám cưới Salim, không chỉ cùng nhau nhảy múa tưng bừng, Chi Pu còn hôn má để làm hoà cực đáng yêu với Quỳnh Anh Shyn. Đặc biệt, sau nửa thập kỷ chờ đợi, cuối cùng hội hot girl Hà Nội đình đám một thời đã chịu xuất hiện chung khung ảnh, cùng nhau kề vai áp má, "chị chị em em" thân thiết như chưa hề có cuộc cạch mặt ồn ào năm nào. Trong ảnh do Hoàng Ku - thành viên thân thiết của hội bạn này chia sẻ, có thể thấy Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn đều rất vui vẻ. Mặc dù không đứng sát cạnh nhau nhưng cả hai đều vòng tay ôm lấy những thành viên khác trong hội, khoảnh khắc này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội vì quá đáng yêu.

Khung ảnh cực hot ở đám cưới Salim: Hội F4 Hà thành đã chính thức trở lại!

Các mỹ nhân vui vẻ ra mặt khi chứng kiến "chị chị em em" Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn làm hoà

Cô dâu Salim hạnh phúc khi nhìn 2 người bạn tái hợp sau nửa thập kỷ giận hờn

Dàn sao Việt rần rần trước khoảnh khắc của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn

Clip: Salim làm "cầu nối" gắn kết 2 thành viên hội bạn

Từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salim và Sun HT đã gắn bó mật thiết, cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện và dự án. Bộ tứ không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng mà còn gặt hái nhiều thành công riêng trong các lĩnh vực như thời trang, diễn xuất và kinh doanh. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ về một tình bạn đẹp và bền chặt. Trong một talkshow, hội bạn đình đám này từng tiết lộ, 4 chị em có chung một tin nhắn nhóm, cứ ai gặp chuyện gì chỉ cần nhắn một tiếng, mọi người sẽ có mặt để tâm sự, giúp đỡ.

Tuy nhiên, đến năm 2020 thì nhóm gặp lục đục, tan rã, nguyên nhân được cho là từ phía Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn. Khi đó, Quỳnh Anh Shyn đột ngột bỏ theo dõi Chi Pu trên Instagram - 1 hành động được cho là ngầm ám chỉ sự rạn nứt. Không lâu sau đó, Quỳnh Anh Shyn đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là một người tốt ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội). Chi Pu được đồn đoán là đã hẹn hò với người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn - 1 công tử gia thế ở Hà Nội - sau khi đường ai nấy đi với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung. Việc làm này được cho là vi phạm "quy tắc bất thành văn" giữa những người bạn thân là không yêu lại tình cũ của nhau. Dân mạng cho rằng hành động của Chi Pu khiến Quỳnh Anh Shyn cảm thấy bị phản bội, bởi giữa họ từng có một cam kết rằng sẽ không bao giờ bước qua ranh giới đó. Đến năm 2023, Chi Pu chính thức hủy theo dõi Quỳnh Anh Shyn trên Instagram, gặp nhau ở sự kiện cũng giữ khoảng cách nhất định.

Sau tất cả, cuối cùng Chi Pu và Quỳnh Anh đã chọn nối lại tình xưa, ngay ngày trọng đại của Salim. Niềm vui nhân đôi cho Salim là đây chứ đâu, vừa chính thức có chồng, vừa chứng kiến hội bạn thân hoà thuận trở lại.

Hội bạn F4 tái xuất, netizen chấm hóng chờ các chị đẹp lên đồ đọ sắc như 5 năm trước