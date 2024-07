Rộ tin tài tử Truyền Thuyết Jumong đã ly hôn, Daehan - Minguk - Manse bị chính mẹ ruột bỏ rơi

Chiều 4/7, tờ Gukjenews đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) vừa bất ngờ dính phải tin đồn bí mật ly dị bà xã thẩm phán Jung Seung Yeon từ hơn 2 năm trước. Nguồn tin cho biết thêm nữ thẩm phán họ Jung được cho là đã cắt đứt liên lạc và không thèm gặp mặt 3 con trai Daehan - Minguk - Manse trong khoảng 2 năm sau khi ly dị chồng tài tử. Nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ việc Jung Seung Yeon đã rất lâu không còn xuất hiện bên chồng con.



Thế nhưng, Song Il Gook đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn ly hôn bà xã thẩm phán khi cùng 3 quý tử làm khách mời trong show truyền hình You Quiz on the Block (tvN) mới đây. Song Il Gook cho biết thêm vợ chồng nam diễn viên từng có giai đoạn xa cách nhau nhưng hiện tại họ vẫn đang rất hạnh phúc: "Có thời điểm tôi và vợ tạm xa nhau vì công việc, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa 2 chúng tôi". Vậy nên, hoàn toàn không có chuyện mẹ ruột xa lánh Daehan - Minguk - Manse sau khi ly dị. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen xứ Hàn đồng loạt bày tỏ thái độ phẫn nộ trước việc 3 sao nhí bỗng trở thành nạn nhân của tin giả.

Song Il Gook phủ nhận thông tin ly hôn vợ từ hơn 2 năm trước

Không hề có chuyện Daehan - Minguk - Manse bị mẹ hắt hủi. Không chỉ bày tỏ nỗi bất bình, netizen xứ kim chi còn hy vọng phía gia đình Song Il Gook có động thái đáp trả mạnh mẽ các YouTuber lợi dụng danh tiếng của Daehan - Minguk - Manse để câu view

Cũng trong chương trình You Quiz on the Block, tài tử họ Song đã dành nhiều lời ngọt ngào khi chia sẻ về chuyện tình với bà xã thẩm phán: "Tôi và vợ lần đầu gặp nhau vào ngày vô cùng đặc biệt. Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. 1 phóng viên giải trí đã sắp xếp buổi hẹn hò giấu mặt cho tôi và bà xã. Còn nhớ khi ấy tôi đang ở giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp nhờ thành công của bộ phim Truyền Thuyết Jumong. Ấy thế mà ban đầu bà xã lại từng từ chối gặp mặt tôi tận 2 lần".

Bên cạnh đó, Song Il Gook còn chia sẻ về nguồn gốc cái tên của 3 quý tử Daehan - Minguk - Manse: "Tên 3 đứa nhỏ bắt nguồn từ câu cảm thán của mẹ tôi. Thực ra ban đầu tôi định đặt tên các con mình dựa theo 3 từ Hán Hàn Cheon - Ji - In (Thiên - Địa - Nhân). Thế nhưng, lúc chuyển sang từ thuần Hàn thì thấy khó quá vì chỉ có mỗi từ Haneul (Trời) là nghe có vẻ phù hợp".

Song Il Wook có nhiều chia sẻ thú vị xung quanh nguồn gốc cái tên của 3 con trai

Song Il Gook trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Truyền Thuyết Jumong, Lối Sống Sai Lầm, Vương Quốc Của Gió... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được giới thiệu đến xem mặt nữ thẩm phán Jung Seung Yeon và họ dần nảy sinh tình cảm cho đối phương chỉ sau thời gian ngắn. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà. Tới năm 2012, bà xã Song Il Gook hạ sinh Daehan, Minguk và Manse trong niềm hân hoan của công chúng.

Song Il Gook kết hôn với bà xã thẩm phán cách đây 16 năm

3 quý tử nhà Song Il Gook hiện tại đã cao khoảng 1m75 dù mới đang học lớp 6

