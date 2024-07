Đã khoảng 4 ngày từ khi ồn ào do tài khoản tên Z.D đăng bài tố Nam Thư "giật chồng" diễn ra. Sau khi lên tiếng đính chính, nữ diễn viên sinh năm 1989 hiện tại vẫn chưa có phát ngôn nào mới và vẫn bị cư dân mạng tấn công và chỉ trích.

Sau khi vướng lùm xùm là "người thứ ba", những khoảnh khắc trong quá khứ của Nam Thư cũng bị cư dân mạng đào lại. Vào tháng 11/2022, Nam Thư và diễn viên Hà Hiền đã cùng tham gia một sự kiện giải trí. Đáng chú ý, cô và sao nam này lại có những tương tác vô cùng thân thiết. Thậm chí, Hà Hiền còn có hành động tình cảm quá mức như công khai thơm má, ôm eo, nắm tay tình tứ Nam Thư.

Khoảnh khắc này đã ngay lập tức bị cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nguyên do vì thời điểm đó Hà Hiền đang hẹn hò với bạn gái Ánh Tuyết. Vào năm 2018, nam diễn viên Vbiz từng tổ chức tiệc cầu hôn ngọt ngào với bạn gái. Thời điểm cùng dự sự kiện với Nam Thư, Hà Hiền vẫn đang hạnh phúc bên nửa kia được 4 năm. Khoảnh khắc tình cảm giữa 2 sao khác giới này khiến netizen bàn tán, thậm chí nhiều người cho rằng lố lăng và không phù hợp, không giữ khoảng cách.

Nam Thư và Hà Hiền từng tham gia sự kiện vào tháng 11/2022

Cặp đôi từng nhận về phản ứng trái chiều khi có hành động tình cảm quá mức như công khai thơm má, ôm eo, nắm tay giữa nơi đông người

Nam Thư và Hà Hiền bị chỉ trích vì không giữ khoảng cách trong khi nam diễn viên đã có bạn gái

Vào tháng 8/2023, nữ diễn viên sinh năm 1987 cũng từng "hứng gạch đá" vì hành động thân thiết với đồng nghiệp khác giới. Cô đứng sát rạt bên diễn viên Quang Tuấn, khuôn mặt của cả hai còn ở khoảng cách gần bên cạnh nhau. Cư dân mạng thời điểm đó đã chỉ trích Nam Thư vì không giữ khoảng cách dù Quang Tuấn đã có vợ con.



Cô cũng vướng tranh cãi vì khoảnh khắc thân thiết với bạn trai cũ Quách Ngọc Tuyên ngay tại sự kiện giải trí. Nam Thư sau đó cũng lên tiếng giải thích về hành động của mình: "Tại Thư thích ôm và được ôm những người Thư thương, Thư quý". Tuy nhiên, lý do này của nữ diễn viên 8x vẫn không nhận được sự đồng tình từ netizen.

Nam Thư từng bị ném đá vì bức hình thân thiết sát rạt với diễn viên Quang Tuấn ở hậu trường vào tháng 8/2023

Cô cũng nhận về chỉ trích vì có hành động thân thiết quá mức với bạn trai cũ Quách Ngọc Tuyên tại sự kiện

Ở giữa nơi đông người, Nam Thư từng công khai ôm chặt lấy Quang Tuấn

Vào sáng 7/7, Z.D đăng 2 clip dài tầm 15 phút, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn bã xen lẫn bức xúc khi nói về ồn ào của gia đình. Lần này, cô không trực tiếp gọi tên diễn viên Nam Thư mà ẩn ý là "cô ấy" hoặc "cổ" khi chia sẻ những diễn biến của câu chuyện.



Z.D nghẹn ngào nói: "Trong cuộc hôn nhân này, mẹ chồng đã chửi mẹ của tôi rất nhiều, nhắn tin, gọi điện bằng những lời lẽ thô tục, xúc phạm. Bà ấy nói mẹ tôi không biết dạy con, cứ có chuyện gì xảy ra thì lỗi đầu tiên là do tôi. Chồng tôi sai cái gì, xăm mình, hút thuốc... này kia đều là do tôi. Mẹ chồng nói ngày xưa chồng tôi rất ngoan nhưng từ khi quen tôi mới thành như vậy, nhưng mọi người xem tôi đi, trên người tôi không có một vết mực nào, xăm chân mày hay môi còn không dám thì sao lại xúi chồng mình làm. Từ xưa giờ mọi chuyện đều do tôi hết".



Sau vài ngày liên tục tung tin chấn động, Z.D mong sự việc sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã động viên và an ủi. Tuy nhiên, các bài phốt, hình ảnh, clip mà cô đã đăng tải thì sẽ không bao giờ xoá, bằng chứng chỉ mới công khai 1/4, số còn lại vẫn được giữ kỹ. Cô khẳng định hiện tại đã không thể tha thứ được nữa. Đồng thời, Z.D cũng lên tiếng cảnh báo về chuyện trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh mình, cư dân mạng nên tỉnh táo và chọn lọc thông tin.

Z.D cho biết bị mẹ chồng đổ lỗi sau khi khui loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình

Trước đó, về ồn ào bị tố giật chồng, lộ tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm, phía Nam Thư đăng thông cáo báo chí khẳng định có những thông tin bịa đặt, cố tình hạ bệ danh dự và uy tín của nữ diễn viên. Trong bài đăng lên tiếng, phía công ty làm rõ 4 điều: "Không vay mượn tiền qua các trang mạng xã hội, không có những clip nhạy cảm, không sử dụng ứng dụng hẹn hò, không liên quan đến tài khoản mạng xã hội được cho là chồng của chủ nhân bài tố". Nam Thư cho biết sẽ lập vi bằng, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc xử lý sự việc.



Phía Nam Thư từng lên tiếng phủ nhận, khẳng định tất cả chỉ là thông tin bịa đặt, cố tình hạ bệ danh dự và uy tín

Nam Thư từng chia sẻ khi bắt đầu tìm hiểu ai đó sẽ phải xem người đàn ông đó đã có gia đình hay thuộc về ai hay không rồi mới tiến tới. Nữ diễn viên không có nhu cầu làm người thứ 3, tuy nhiên nếu người kia thích mình thì không cấm được, cô sẽ giữ mối quan hệ bạn bè. Nam Thư cũng không ủng hộ việc phụ nữ đánh ghen vì bị quay lên mạng sẽ quê, đánh đau tay.

Những ngày qua, trang Fanpage do công ty quản lý của Nam Thư liên tục đăng tải lại những clip cắt từ gameshow, talkshow... của cô chứ không đề cập đến lùm xùm. Trang cá nhân cùng Instagram của Nam Thư thì rơi vào trạng thái "đóng băng".

Hiện tại, những thông tin xoay quanh Nam Thư vẫn đang là tâm điểm chú ý của netizen

https://kenh14.vn/nam-thu-lai-bi-dao-khoanh-khac-than-mat-voi-sao-nam-vbiz-20240707232037229.chn