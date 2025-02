Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) gây sốc khi kể về mối quan hệ với mẹ vợ

Sáng 11/2, tờ Sports Chosun đưa tin, nam diễn viên Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) vừa làm khách mới trên show Secha Jang (KBS2) và có những chia sẻ gây xôn xao về mối quan hệ với các thành viên bên nhà vợ.

Trước ống kính, tài tử họ Song gây sốc khi lần đầu kể chuyện được mẹ vợ tặng 1 món quà đặc biệt tới mức ngỡ ngàng vào mỗi dịp sinh nhật: "Mẹ vợ tặng tôi đồ lót hàng năm vào mỗi dịp sinh nhật. Qua đó, mẹ vợ muốn nhắc nhở tôi không được phản bội con gái bà". Nói đến đây, nam diễn viên đình đám bật cười, vội vã tuyên bố: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà". Thế nhưng, MC Jang Sung Kyu ngồi ngay bên cạnh lại không tin Song Il Gook đang nói đùa trên sóng truyền hình: "Em không nghĩ như vậy đâu ạ". Phát ngôn của Song Il Gook lập tức khiến dân mạng bàn tán, nhiều người cho rằng nói đùa như vậy là khá kỳ quặc. Mặt khác, nhiều người cũng chỉ ra vấn đề trong gia đình Song Il Gook là có thật, nam diễn viên đã từng chia sẻ về điều này ở 1 chương trình khác.

Những chia sẻ của Song Il Gook liên quan tới mẹ vợ trên sóng truyền hình mới đây đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Cũng trong chương trình Secha Jang mới đây, Song Il Gook cho biết thêm, anh từng bị phía nhà vợ hiểu lầm là kẻ lăng nhăng chỉ vì 1 bộ phim hợp tác với Son Ye Jin: "Bà nội của vợ tôi đã xem bộ phim Nghệ Thuật Quyến Rũ và tẩy chay tôi rất gay gắt. Bà cụ không phân biệt được giữa đời thực và nhân vật trên màn ảnh, còn bảo tôi không được trở thành 1 kẻ trăng hoa". Không ít khán giả tỏ ra lo lắng một cách nghiêm túc cho nam diễn viên bởi việc gia đình nhà vợ hiểu lầm về vai diễn nếu không được xử lý khéo léo dễ trở thành mâu thuẫn, tạo khoảng cách giữa các thành viên.

Song Il Gook bị phía nhà vợ hiểu lầm là kẻ lăng nhăng vì 1 bộ phim hợp tác với Son Ye Jin

Song Il Gook sinh năm 1971, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 27 tuổi. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Truyền Thuyết Jumong, Lối Sống Sai Lầm, Vương Quốc Của Gió...

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được giới thiệu đến xem mặt nữ thẩm phán Jung Seung Yeon và họ dần nảy sinh tình cảm cho đối phương chỉ sau thời gian ngắn. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà. Tới năm 2012, bà xã Song Il Gook hạ sinh Daehan, Minguk và Manse trong niềm hân hoan của công chúng. Cặp đôi từng dính nghi vấn ly hôn hồi năm ngoái, nhưng tài tử Truyền Thuyết Jumong đã ngay lập tức có động thái bác bỏ tin đồn khi làm khách mời trên show truyền hình You Quiz on the Block (tvN).

Nguồn: Sports Chosun