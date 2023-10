NSX The New Mentor lên tiếng ồn ào đội Hà Hồ: Như Vân sẵn sàng nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, Lâm Châu out top 5 vì thái độ?

Như Vân và Lâm Châu là 2 thí sinh của đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà được vào Chung kết The New Mentor. Kết quả chung cuộc, Như Vân dừng chân ở vị trí Á quân 1 còn Lâm Châu bị loại khỏi top 5. Đáng nói, trước thềm đêm thi quan trọng này thì trên mạng xã hội xuất hiện vài hình ảnh, thông tin tiêu cực liên quan đến chuyện đời tư của Như Vân. Còn Lâm Châu bị mất thiện cảm của công chúng sau ồn ào thái độ vênh váo, vô lễ với đàn chị khi được trao quyền loại ở tập 9. Nhiều ý kiến cho rằng chính những lùm xùm này đã khiến 2 thành viên đội Hà Hồ không thể chạm tay đến vị trí cao nhất của chương trình.

Sau khi có kết quả chung cuộc, Dược Sĩ Tiến - host, đại diện nhà sản xuất The New Mentor đã chính thức có phản hồi liên quan đến Lâm Châu và Như Vân. Dược Sĩ Tiến cho biết lý do Lâm Châu không thể vào top 5 là do phần thi ở đêm Chung kết chưa hiệu quả, cô dành 1 phần thời gian quý báu trong 1 phút 30 giây để giải quyết vấn đề cá nhân. Cụ thể, anh nói: "Lâm Châu không phải bị loại khỏi top 5 vì ồn ào trước đó mà là do bạn đã hy sinh thời gian 1/3 phần thi của mình để giải quyết câu chuyện cá nhân. Chính vì vậy điểm của bạn không thể bằng các thí sinh toàn tâm toàn ý cho phần thi của mình".

Dược Sĩ Tiến lên tiếng về các ồn ào liên quan đến Như Vân và Lâm Châu - 2 thành viên đội Hà Hồ vào Chung kết

Trong phần thi của mình, Lâm Châu đã bật khóc nói lời xin lỗi sau khi bị chỉ trích vênh váo, thái độ vô lễ với đàn chị ở tập 9

Vì tốn nhiều thời gian để giải quyết vấn đề cá nhân, không tập trung vào thuyết trình cho phần thi nên Lâm Châu bị loại khỏi top 5

Về vấn đề của Như Vân, Dược Sĩ Tiến phản hồi rằng đã họp với Hà Hồ trước đêm Chung kết để làm rõ. Host của The New Mentor chia sẻ: "Tôi đã làm việc với chị Hà và Như Vân để tìm hiểu sự thật về vấn đề của bạn. Như Vân cũng có những cam kết với chương trình, bạn sẵn sàng nhờ Công an vào cuộc để giải quyết những vấn đề riêng tư. Điểm ở đây giám khảo công bố là rõ ràng".

Như Vân đã làm việc với NSX trước đêm Chung kết, sẵn sàng cho cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết

Sau đêm Chung kết, Như Vân cũng khẳng định hài lòng với vị trí Á quân 1 và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến Thu Trang. "Gà chiến" đội Hà Hồ bày tỏ: "Sự yêu thương của khán giả là điều khiến tôi tự hào, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ tôi trong chặng đường từ đây về sau. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Khán giả nhìn thấy tôi ở những mặt tích cực tôi xin đón nhận điều đó, Thu Trang đã có những yếu tố hoàn thiện để trở thành mentor trong tương lai, bạn ấy hoàn toàn xứng đáng".

Như Vân thừa nhận Thu Trang xứng đáng với ngôi vị người chiến thắng