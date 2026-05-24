Người đàn ông ngoài 40 tuổi đột nhập nhà nữ diễn viên, CCTV rõ đoạn chạy trốn dưới mưa, người đầy vết thương

Mới đây, Sở cảnh sát Jongno (Seoul) thông báo họ đã bắt giữ 1 người đàn ông ngoài 40 tuổi với cáo buộc gây thương tích trong lúc thực hiện hành vi cướp tài sản. Cụ thể, người này đã đột nhập vào nhà của nữ diễn viên Giày Thủy Tinh Kim Gyu Ri với ý định cướp tài sản.

Đối tượng này đột nhập vào nhà nữ diễn viên vào khoảng 21h ngày 20/5, yêu cầu những người trong nhà giao nộp tiền bạc và có hành vi hành hung. Trong thời điểm đó, có Kim Gyu Ri ở nhà cùng 1 người phụ nữ khác. Lợi dụng lúc tên cướp không chú ý, 2 người phụ nữ đã chạy thoát ra ngoài để cầu cứu.

Nghi phạm đột nhập vào nhà Kim Gyuri nhằm cướp tài sản. Ảnh: Starnews

Theo hình ảnh CCTV, Kim Gyu Ri và người đi cùng thậm chí không kịp mang giày. Họ phải chạy chân trần giữa trời mưa để tìm người cứu giúp. Họ liên tục cầu cứu những phương tiện đang lưu thông trên đường. Một nhân chứng cho biết: “Họ chạy đến và nhờ tôi gọi cảnh sát nên tôi lập tức trình báo”.

Vụ việc khiến minh tinh Giày Thủy Tinh cùng người phụ nữ bị thương với các chấn thương như gãy xương và bầm tím. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Khoảng 3 tiếng sau, nghi phạm đã bị bắt ở phường Hwagok, quận Gangseo, Seoul. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem đây có phải hành vi phạm tội có chủ đích hay không, đồng thời xem xét việc xin lệnh tạm giam đối với nghi phạm.

Hình ảnh CCTV công bố ở hiện trường. Ảnh: Starnews

Trên mạng xã hội, cư dân mạng hoang mang khi lại có 1 nữ diễn viên nữa bị đột nhập vào nhà. Vào tháng 11 năm ngoái, gương mặt đẹp nhất thế giới Nana đã bị trộm đột nhập và gây thương tích. Cư dân mạng không khỏi lo lắng cho Kim Gyu Ri: "Khoan đã, cái gì vậy? Lại một vụ cướp nữa à?”, “Thật đáng sợ… hãy tưởng tượng cô ấy đã sốc đến mức nào”, “Tại sao lại có quá nhiều kẻ điên như vậy?”, "Cần phải trừng trị thích đáng"...

Kim Gyu Ri sinh năm 1979, ra mắt với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Ban đầu, cô dùng tên thật Kim Min Sun để hoạt động trong giới. Tới năm 1998, nữ nghệ sĩ lấn sân diễn xuất bằng vai diễn đầu tay trong sự nghiệp. Cô trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai "ác nữ" trong siêu phẩm gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gây tiếng vai với bộ phim Loveholic hợp tác cùng nam thần đình đám Kangta (H.O.T). Tới năm 2009, cô đổi nghệ danh thành Kim Gyu Ri.

Kim Gyu Ri gây cơn sốt khắp châu Á nhờ vai "ác nữ" kinh điển trong Giày Thủy Tinh. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo