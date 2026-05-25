Nữ diễn viên vừa bị tủ lạnh gần 300 kg đè trúng lên người, tình hình hiện tại thế nào?

Chiều 24/5, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài người Mỹ Laura Clery vừa bị chiếc tủ lạnh 272 kg đổ ập xuống đè trúng lên người khi đang chuẩn bị đi ngủ. Sau sự cố kinh hoàng, toàn thân nữ nghệ sĩ đã bị ép chặt vào đảo bếp.

Được biết, nguyên nhân sâu xa của sự cố bắt nguồn từ hành vi cẩu thả của 1 đơn vị sửa chữa, lắp đặt tủ lạnh. Chồng cũ của Laura làm rõ sự tình: “Tôi nhận thấy chiếc tủ lạnh đã được sửa chữa gì đó gần đây. Nhưng thay vì phải bắt đủ 8 chiếc ốc vít để giữ cố định chiếc tủ lạnh, thì thợ sửa lại chỉ vặn có 2 chiếc mà thôi”. Sau đó, người con cả của Laura đã vô tình làm đổ chiếc tủ lạnh khi trèo lên nó.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời tại hiện trường và giải cứu thành công nữ diễn viên sinh năm 1986. Theo nguồn tin, tận 3 người đàn ông khỏe mạnh đã phối hợp cùng lúc mới có thể nhấc được chiếc tủ lạnh ra khỏi người Laura.

Trên trang cá nhân, Laura Clery ca ngợi lực lượng cứu hộ hết lời, còn gọi họ là những người hùng thực sự sau khi thoát khỏi sự cố “ngàn cân treo sợi tóc”. Đồng thời, nữ diễn viên cũng dọa sẽ khởi kiện đơn vị lắp đặt chiếc tủ lạnh sai cách, khiến cô suýt chút nữa mất mạng.

Laura được điều trị tại bệnh viện sau khi bị chiếc tủ lạnh gần 300 kg đè trúng lên người mới đây. Ảnh: Pagesix

Được biết, ngay sau khi bị tủ lạnh đè trúng, Laura đã rơi vào trạng thái khó thở, phải cầu cứu sự giúp đỡ từ các con và chồng cũ. Cô hoảng loạn phát tín hiệu tới người con thứ 2: “Đi lấy cho mẹ cái gối. Đi mở khóa cửa đi”. Đồng thời, cô cũng nhắn tin, gọi điện cầu cứu cả chồng cũ - nhà soạn nhạc Stephen Hilton. Laura đã hốt hoảng nhắn tin tới cho chồng cũ rằng: “‘Em sắp chết rồi. Đến đây ngay đi”. Thế nhưng, ban đầu Stephen Hilton lại tưởng vợ cũ chỉ đang nói đùa, trêu chọc anh. Phải tới khi nhận được cuộc gọi điện thoại từ đàng gái và phát hiện Laura đang có biểu hiện hoảng loạn, khó thở thì Stephen Hilton mới dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Ngay sau đó, Stephen Hilton vội lao tới nhà của vợ cũ. Tới nơi, anh trông thấy cảnh sát, lính cứu hỏa và cả nhân viên y tế đã có mặt rất đông, họ đang nỗ lực giải cứu Laura khỏi tình cảnh bị chiếc tủ lạnh gần 300 kg đè lên người.

“Laura vô cùng đau đớn và hoảng loạn, còn tôi thì cố gắng giữ bình tĩnh và cho vợ cũ thấy rằng mình đã có mặt ở bên cạnh cô ấy”, Stephen Hilton nhớ lại về thời điểm anh có mặt tại hiện trường vụ việc.

Sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Laura hiện đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà riêng.

Laura dọa sẽ khởi kiện đơn vị lắp đặt tủ lạnh sai cách khiến cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: IGNV

Laura Clery sinh năm 1986, là nữ diễn viên, diễn viên hài kiêm nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng nhờ các tiểu phẩm hài trên các nền tảng như Facebook hay YouTube. Bên cạnh đó, cô cũng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất ở địa hạt truyền hình - điện ảnh khi xuất hiện trong 1 số bộ phim đáng chú ý.

Laura Clery là 1 trong những nữ nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí Mỹ. Ảnh: IGNV

Nguồn: Pagesix