Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) và vợ bất hòa, lý do liên quan tới Daehan - Minguk - Manse

Sáng 24/5, tờ Sports Chosun đưa tin, chương trình Kim Joo Ha’s Day & Night (kênh MBN) vừa phát sóng tập mới nhất có sự xuất hiện của nam diễn viên đình đám Hàn Quốc Song Il Gook (phim Truyền Thuyết Jumong). Tại đây, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn về phản ứng của các thành viên trong gia đình khi anh tham gia 1 chương trình thực tế về nuôi dạy con cái hồi trước.

Ngay trên sóng truyền hình mới đây, Song Il Gook nhớ lại khoảng thời gian anh cùng 3 con trai Daehan - Minguk - Manse tham gia chương trình The Return Of Superman của đài KBS 2TV hồi năm 2014. Theo lời nam diễn viên, bà xã ngày đó đã phản đối gay gắt việc anh đưa các con tham gia show đình đám nói trên. Trước ống kính, tài tử họ Song chia sẻ chi tiết về mối bất hòa với bà xã vào thời điểm đó: “Ban đầu vợ tôi đã phản đối gay gắt. Vì chương trình làm lộ không gian nhà ở, cùng với nhiều mối lo ngại khác nên cô ấy phản đối rất dữ dội luôn, tôi đã phải ra sức thuyết phục vợ mình”.

Nhưng cuối cùng sau đó, bà xã cũng chịu “xuống nước” và đồng ý để Song Il Gook cùng các con tham gia chương trình The Return Of Superman. Thế nhưng, tài tử họ Song không thể tự mình cởi bỏ những khúc mắc trong lòng vợ mà phải nhờ tới sự trợ giúp của tiền bối trong nghề.

“Cuối cùng, vợ tôi đề xuất thử hỏi ý kiến của tiền bối Yoo Dong Geun xem sao. Khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tiền bối đã không ngần ngại bảo rằng ‘Phải để Il Gook tham gia chương trình này chứ, chương trình chắc chắn sẽ giúp khán giả thấy được những khía cạnh tốt đẹp của Il Gook đấy’, và rồi sau đó bà xã cũng đồng ý để tôi lên show”, Song Il Gook hé lộ về nguyên nhân khiến người bạn đời đột ngột thay đổi thái độ 180 độ và đồng ý để anh đưa các con tham gia chương trình The Return Of Superman.

Song Il Gook cho biết anh và bà xã từng xảy ra bất hòa dữ dội. Ảnh: Naver

Đồng thời, tài tử Truyền Thuyết Jumong còn khiến cả trường quay bật cười khi để lộ luôn chuyện bà xã đến giờ vẫn hay xem lại những tập The Return Of Superman có sự xuất hiện của anh và các con: ‘”Những hình ảnh lúc các con đáng yêu nhất đã được đội ngũ quay phim chuyên nghiệp của The Return Of Superman ghi lại trọn vẹn và biên tập chỉn chu. Bây giờ mỗi lúc mệt mỏi, vợ tôi lại lôi những video về các con hồi đó ra xem để xua tan những mệt nhọc”.

Đây không phải lần đầu mối quan hệ giữa vợ chồng Song Il Gook trở thành chủ đề gây xôn xao bàn tán. Trước đó hồi tháng 7/2024, tờ Gukjenews đưa tin Song Il Gook bất ngờ dính phải tin đồn đã bí mật ly dị bà xã - nữ thẩm phán Jung Seung Yeon từ hơn 2 năm trước. Nguồn tin cho biết thêm nữ thẩm phán họ Jung được cho là đã cắt đứt liên lạc và không thèm gặp mặt 3 con trai Daehan - Minguk - Manse sau khi ly dị chồng tài tử. Nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ việc Jung Seung Yeon không còn xuất hiện bên chồng con trong thời gian dài.

Thế nhưng khi ấy, Song Il Gook đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn ly hôn bà xã thẩm phán trong lần làm khách mời ở show truyền hình You Quiz on the Block (tvN) hồi tháng 7/2024. Song Il Gook cho biết thêm vợ chồng anh từng có giai đoạn xa cách nhau nhưng sau tất cả, họ vẫn rất hạnh phúc: “Có thời điểm tôi và vợ tạm xa nhau vì công việc, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa 2 chúng tôi”. Vậy nên, hoàn toàn không có chuyện Song Il Gook đã ly hôn vợ. Bên cạnh đó, thông tin mẹ ruột xa lánh Daehan - Minguk - Manse cũng là tin đồn thất thiệt. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen xứ Hàn lúc đó đã đồng loạt bày tỏ thái độ phẫn nộ trước việc 3 sao nhí bỗng trở thành nạn nhân của tin giả.

Song Il Gook và vợ từng dính tin ly dị cách đây 2 năm nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt nghi vấn. Ảnh: Nate

Song Il Gook sinh năm 1971 xuất thân từ gia tộc bề thế, có truyền thống theo nghiệp chính trị. Nam diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 1998, nhanh chóng trở nên nổi tiếng với loạt phim ăn khách như Truyền Thuyết Jumong, Lối Sống Sai Lầm, Vương Quốc Của Gió...

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được giới thiệu đến xem mặt nữ thẩm phán Jung Seung Yeon và sau đó họ đã nảy sinh tình cảm cho đối phương.

Do Song Il Gook xuất thân từ gia đình nhiều đời làm chính trị nên khi tài tử tuyên bố kết hôn với nữ thẩm phán hồi năm 2008, công chúng nhận định đây là cuộc hôn nhân tính toán, được vun đắp từ nền tảng gia đình. Thế nhưng, tài tử Truyền Thuyết Jumong đã bác bỏ thông tin này. Song Il Gook cho biết mình với thẩm phán Jung Seung Yeon quen nhau qua sự giới thiệu của 1 nhà báo và anh đã phải lòng đàng gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay trong lần đầu trò chuyện với mỹ nhân họ Jung, Song Il Gook đã nghĩ thầm đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình.

Song Il Gook từng dính nghi vấn kết hôn với Jung Seung Yeon vì mục đích chính trị. Ảnh: Nate

Song Il Gook nhận xét sức hút của Jung Seung Yeon đến từ nét đẹp tri thức. Được biết, cô tốt nghiệp ngành Tư pháp thuộc Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. Người đẹp còn sử dụng được các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật và Đức. Vào năm 33 tuổi, cô đã bắt đầu làm thẩm phán ở tòa án Busan trước khi chuyển tới tòa án Incheon.

Còn nhớ trong buổi gặp mặt đầu tiên, Song Il Gook và thẩm phán họ Jung đã nói chuyện từ 15h tới tận 23h khi cửa hàng đóng cửa. Trong mắt tài tử họ Song, Jung Seung Yeon vô cùng đáng yêu lại còn có tính cách rất thú vị.

Sau hơn 1 năm hẹn hò nghiêm túc, tới năm 2008, Song Il Gook đặt nhà hàng nổi tiếng để cầu hôn nữ thẩm phán xinh đẹp. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại vì nhà hàng khi ấy quá đông người tập trung. Cuối cùng, Song Il Gook chọn cầu hôn đàng gái trong ôtô và đã nhận được cái gật đầu từ cô. Cũng trong năm 2008, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà bằng đám cưới hạnh phúc. 4 năm sau đó, cặp đôi chào đón 3 nhóc tỳ sinh 3 đáng yêu Daehan, Minguk và Manse. 3 cậu bé trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014 và vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng ở thời điểm hiện tại.

Song Il Gook và nữ thẩm phán họ Jung chính thức về chung 1 nhà vào năm 2008. Ảnh: Naver

3 người con trai của cặp đôi Song Il Gook - Jung Seung Yeon đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi xuất hiện trên chương trình The Return Of Superman. Ảnh: Nate

