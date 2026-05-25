Vào ngày 22/5, Saka Trương Tuyền và bạn trai Hồ Việt Trung hạnh phúc thông báo con gái đã chào đời. Nhóc tỳ có tên ở nhà là Kem, nặng 2,8kg. Thời điểm nữ ca sĩ vượt cạn, Hồ Việt Trung đã ở bên cạnh động viên và chăm sóc.

Mới đây, khoảnh khắc ca sĩ Hồ Việt Trung chăm sóc con sơ sinh đã nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho sự khéo léo, nhiều khán giả cũng nhanh chóng để lại bình luận nhắc nhở anh về một chi tiết được cho là khá nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh.

Cụ thể, trong đoạn video được đăng tải, con của Hồ Việt Trung được đặt nằm trên một chiếc gối khá cao. Ngay sau đó, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận góp ý: "Bạn ơi cho em nằm khăn tắm để nó hút mồ hôi với đầu em bé tròn nha bạn", hay "Mới sinh mà cho nằm gối cao vậy trời".

Nhiều người cho rằng việc để trẻ sơ sinh nằm gối quá cao có thể ảnh hưởng đến tư thế cổ và đường thở của bé. Theo khuyến cáo dành cho trẻ sơ sinh, trẻ trong những tháng đầu đời nên nằm trên bề mặt phẳng, chắc chắn và không cần dùng gối cao hay các vật dụng mềm quanh đầu để hạn chế nguy cơ ngạt.

Saka Trương Tuyền và Hồ Việt Trung thông báo tin vui đón con vào tháng 3 vừa qua. Chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nữ ca sĩ xúc động viết: "Cuối cùng ước mơ của mẹ cũng thành sự thật, chào mừng con đến với thế giới này. Ba mẹ yêu con nhiều lắm".

Thời điểm công khai, Saka Trương Tuyền cũng để lộ bụng bầu khá lớn. Nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ chọn thời điểm em bé đã cứng cáp mới chia sẻ tin vui với công chúng.

Saka Trương Tuyền sinh năm 1990, trong khi Hồ Việt Trung sinh năm 1983 tại TP.HCM. Nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi á quân chương trình Hãy nghe tôi hát năm 2017. Anh sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu, Anh có làm gì đâu… Đồng thời ghi dấu ấn qua loạt phim ca nhạc như Giải cứu tiểu thư hay album Một đời ta mãi say.

Không chỉ hoạt động ở dòng nhạc trẻ, Hồ Việt Trung còn chuyển hướng theo đuổi bolero và đạt nhiều thành tích tại các sân chơi âm nhạc. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ cũng được yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, hài hước và duyên dáng.

Trước khi đến với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Mi Vân và có một con gái chung là bé Xí Muội. Sau khi chia tay vào năm 2018, nam ca sĩ một mình chăm sóc và nuôi dưỡng con gái.