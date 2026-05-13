Hết Jang Won Young lại đến Jennie (BLACKPINK) lộ bằng chứng yêu đương: V (BTS) đào hoa hay “red flag”?

Sáng 12/5, tờ Koreaboo khiến công chúng náo loạn khi đăng tải nghi vấn Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) đang bí mật hẹn hò. Theo Koreaboo, cặp đôi tin đồn vừa lộ hình ảnh được cho là diện đồ đôi, đang ngầm bày tỏ tình yêu với đối phương qua trang phục đồng điệu.

Cụ thể, vào năm 2025, Jennie từng xuất hiện trong 1 video với chiếc áo sơ mi kẻ sọc, kết hợp cùng áo cardigan nâu và quần dài màu nâu đậm. Và gần đây, trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, V cũng được bắt gặp diện áo sơ mi kẻ sọc cùng chiếc quần có tông màu tương tự với trang phục trước đó của Jennie. Nguồn tin cho biết thêm Jennie - V diện đồ đôi cách nhau khoảng 1 năm. Từ đây, 1 bộ phận khán giả nhận định 2 thần tượng hàng đầu Kpop yêu đương kín kẽ, bí mật tới mức ngay cả việc mặc đồ đôi cũng phải chọn hẳn 2 thời điểm cách xa nhau nhằm tránh gây sự chú ý.

Jennie - V gây náo loạn với hình ảnh nghi diện đồ đôi. Ảnh: X

1 bộ phận khán giả tin rằng Jennie - V đang trong giai đoạn tình cảm mặn nồng. Theo những netizen này, 2 thành viên nhóm BLACKPINK - BTS đã “gương vỡ lại lành” sau khi đột ngột chia tay hồi cuối năm 2023 và tình cảm của cả 2 hiện ngày càng bền chặt, thắm thiết hơn sau lần đổ vỡ đầu tiên.

Đáng nói, thời gian gần đây, V cũng dính cả nghi vấn hẹn hò với Jang Won Young (IVE) kém tận 9 tuổi. Tin đồn tình ái của 2 thần tượng đình đám lần đầu xuất hiện hồi năm ngoái. Đầu tiên, cặp sao được cho là đã liên tục check-in cùng 1 địa điểm. Vào ngày 4/8/2025, V đăng tải bức ảnh đi ăn ở nhà hàng SAN ở Seoul, Hàn Quốc. Ngày hôm sau, Jang Won Young cũng để lộ việc đi ăn ở nhà hàng giống hệt V.

Chưa hết, cũng trong năm 2025, Jang Won Young có đăng tải bức ảnh khoe đồ ăn lên trang cá nhân. Trùng hợp là họa tiết đá cẩm thạch trên bàn ăn trong ảnh của nữ idol giống với họa tiết đá trên bàn ăn ở nhà V. Đáng chú ý, “thánh soi” còn phát hiện món mì mà Jang Wonyoung chụp chính là đồ ăn của 1 nhà hàng ở gần nhà V. Thành viên nhóm BTS từng chia sẻ rằng anh rất yêu thích món mì ở nhà hàng đó và thường xuyên mua về ăn.

Tới tháng 5 năm nay, tin đồn V - Jang Won Young hẹn hò lại bùng lên dữ dội xuất phát từ 2 bài đăng đáng ngờ cách nhau có 10 tiếng đồng hồ của 2 thần tượng nổi tiếng. Ban đầu, nam thần nhóm BTS đăng tải 1 bức ảnh cho thấy anh đang chuẩn bị thưởng thức món bánh waffle vào hôm 1/5. Sau đó khoảng 10 tiếng, Jang Won Young khiến công chúng náo loạn khi chia sẻ lên mạng loạt ảnh đang tận hưởng món bánh waffle socola 1 cách ngon lành kèm dòng chú thích: “Gợi ý cho bữa tối nay, bánh waffle socola và 1 ly cà phê thơm ngon”. Từ đây, nhiều khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn V - Jang Won Young đã có màn công khai khoe “lovestagram” trên trang cá nhân.

Cũng trong năm nay, màn xuất hiện đáng ngờ của Jang Won Young trong concert BTS diễn ra vào ngày 9/4 cũng khiến cộng đồng mạng sục sôi. Ký giả Koreaboo cho hay, mỹ nhân họ Jang trước đây chưa từng đến xem concert của bất kỳ nhóm nhạc nào ở Kpop. Và cô được cho là tới concert BTS để ủng hộ tinh thần cho “bạn trai tin đồn” V. Từ đây, nghi vấn Jang Won Young đang yêu đương bí mật với V càng thêm lan rộng.

Jang Won Young - V đăng ảnh cùng 1 địa điểm lên MXH cách nhau đúng 1 ngày. Ảnh: X

Jang Won Young gây bất ngờ khi xuất hiện trong concert BTS vào hôm 9/4. Đây cũng là lần đầu tiên nữ idol 10X tới xem đêm nhạc của 1 nhóm nhạc Kpop. Ảnh: Koreaboo

Việc V dính vào tin đồn tình ái với 2 đồng nghiệp nữ cùng lúc đã khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Thậm chí, 1 số khán giả còn đưa ra suy đoán rằng nam thần BTS thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng phần đông công chúng đã nhanh chóng phản bác lại lập luận nói trên. Theo những khán giả này, loạt bằng chứng hẹn hò được đưa ra chưa đủ sức thuyết phục, phần lớn xuất phát từ sự ảo tượng trong việc “ship” cặp của 1 bộ phận fan couple. Đồng thời, fan V cũng nhấn mạnh thời gian gần đây fan couple đang vượt quá giới hạn, thỏa chí tưởng tượng gán ghép anh chàng với Jennie hay Jang Won Young dựa trên những hình ảnh bằng chứng lỏng lẻo thiếu sức nặng và chỉ mang tính trùng hợp.

Phần đông khán giả không tin vào chuyện V đang hẹn hò Jennie và Jang Won Young. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo