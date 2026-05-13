Clip ô tô "điên" tông sập tường lao vào nhà sao nữ đang mang thai: Đồ đạc vỡ nát văng tung tóe, lời khai của tài xế gây phẫn nộ

Chiều 12/5, tờ Khaosod cho hay, 1 vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra ở nhà nữ người mẫu kiêm influencer nổi tiếng Thái Lan Naan Lardapha. Theo nguồn tin, trong lúc gia đình Naan Lardapha đang ngủ say vào lúc rạng sáng, 1 chiếc ô tô của người lạ đã tông sập tường nhà nữ người mẫu xinh đẹp này. Chiếc xe cứ thế lao vun vút vào trong căn nhà làm đồ đạc vỡ nát văng tứ tung. Đồng thời, cú đâm mạnh đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cấu trúc ngôi nhà và tài sản bên trong. May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ việc đáng tiếc vừa mới xảy ra.

Trên trang cá nhân, Naan Lardapha vừa mới đăng lên đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc gây sốc được quay bằng camera giám sát trong căn hộ. Trong video, Naan Lardapha kể lại rằng vào khoảng 4 giờ sáng, khi cô đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy 1 tiếng động cực lớn vang lên dữ dội bên trong nhà mình. Khi chạy xuống kiểm tra tình hình, nữ người mẫu phát hiện 1 chiếc xe ô tô của người lạ đã đâm sập hàng rào của khu dân cư rồi lao thẳng vào trong nhà cô.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra đúng vào thời điểm Naan Lardapha đang mang thai. Sự việc ngoài ý muốn đã khiến chị gái cô không khỏi lo lắng, vội phi thẳng đến nhà để động viên nữ người mẫu này sau khi hay tin.

Công chúng phát hoảng trước video ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng trong căn hộ của nữ người mẫu Naan Lardapha



Đồ đạc trong nhà Naan Lardapha vỡ nát liểng xiểng, văng tung tóe sau cú đâm nguy hiểm. Ảnh: X

Tài xế gây ra vụ tai nạn đã khai rằng do ngủ gật nên mới lao thẳng vào nhà nữ người mẫu xinh đẹp. Rất may, tài xế cũng không bị thương tích gì nghiêm trọng. Đồng thời, người lái xe cũng cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm sau khi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng tại tư gia của Naan Lardapha. Hiện tại, Naan Lardapha cũng đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xử lý vụ tai nạn theo đúng quy trình. Trên các diễn đàn trực tuyến, đông đảo netizen bày tỏ sự bức xúc trước hành vi lái xe bất cẩn của người tài xế gây ra tai nạn. Theo những khán giả này, sự vô ý thức của người lái xe nói trên không chỉ tiềm ẩn nguy cơ làm hại tới chính bản thân mình mà còn gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Dù hết sức bàng hoàng, kinh hãi sau vụ việc song Naan Lardapha vẫn dành sự quan tâm tới tình trạng của người tài xế gây ra vụ tai nạn: “Chuyện cực kỳ hi hữu vừa xảy ra ở nhà tôi. Nhưng mọi người đều an toàn, kể cả tài xế. Chỉ có căn nhà là bị hư hại nặng nề thôi!”.

Đồng thời, nữ model cũng phát đi thông điệp cảnh báo tới những người tham gia giao thông khác: “Tai nạn có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, chúng ta phải luôn tỉnh táo khi lái xe. Đang ngủ yên trong nhà mà ‘content’ cũng tự tìm đến tận nơi”.

Naan Lardapha bình an vô sự sau sự cố kinh hoàng. Được biết, cô hiện đang mang thai. Ảnh: Sanook

Dưới bài đăng của Naan Lardapha, rất nhiều fan đã gửi lời an ủi và bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của cả nữ người mẫu lẫn thai nhi trong bụng cô. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc người tài xế vô tư lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Naan Lardapha sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút và có lượng fan đông đảo trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

Nguồn: Khaosod