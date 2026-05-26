Giá đắt phải trả với mỹ nhân "đẹp chấn động thế gian" hẹn hò "hồng hài nhi" kém 5 tuổi

Nữ diễn viên Châu Dã đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khắp châu Á. Lý do là bởi cô đã bị paparazzi tung clip ôm hôn, đưa tay vào trong áo thể hiện sự âu yếm với nửa kia ở 1 chung cư cao cấp tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cánh săn ảnh bình luận Châu Dã là sao nữ có mức độ thân mật với bạn trai táo bạo đến hiếm thấy trong Cbiz.

Theo nhiều suy đoán, bạn trai "tiểu Chương Tử Di" là Chu Hạo Kỳ - nam diễn viên mới trong showbiz Trung Quốc. Chu Hạo Kỳ sinh năm 2003, kém Châu Dã 5 tuổi. Anh là sinh viên tốt nghiệp khóa 2021 tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chu Hạo Kỳ hiện là nghệ sĩ thuộc công ty quản lý WJJW. Anh có ngoại hình điển trai, cao ráo và được đánh giá đẹp đôi với mỹ nhân gen Z. Vào ngày 12/6 tới đây, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu bản điện ảnh có sự tham gia diễn xuất của Chu Hạo Kỳ sẽ ra rạp. Anh đóng vai phụ Vũ Lâm Linh. Sau khi tin hẹn hò bùng nổ cõi mạng, Châu Dã và Chu Hạo Kỳ vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Châu Dã bị tung clip hẹn hò "hồng hài nhi" kém 5 tuổi. Ảnh: Kbizoom

Tuy nhiên lúc này, nhiều người đã dồn sự chú ý đến bộ phim mới của đạo diễn Chu Ân Lai mang tên Bí ẩn mùa mưa ẩm ướt. Theo tin đồn trên mạng, Châu Dã ban đầu sẽ đảm nhận vai nữ chính thay thế cho Điền Hi Vi. Sau khi tin hẹn hò nổ ra, vị trí của cô đã bị âm thầm hạ xuống từ nữ diễn viên chính hạng nhất xuống hạng hai, trong khi nam diễn viên Hồ Tiên Hú được cho là đã trở thành ngôi sao hàng đầu của dự án.

Cả ê kíp sản xuất lẫn công ty quản lý của Châu Dã đều chưa chính thức xác nhận liệu có bất kỳ thay đổi nào về lịch trình thanh toán hay không. Nữ diễn viên vẫn giữ im lặng về cả tin đồn tình cảm lẫn những thay đổi được cho là do quá trình sản xuất. Bất chấp những tranh cãi, nhiều người hâm mộ vẫn tiếp tục bênh vực Châu Dã, cho rằng các mối quan hệ cá nhân của cô không nên ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp hay việc quảng bá phim truyền hình.

Vai chính của Châu Dã bị hạ xuống thành thứ chính. Ảnh: Kbizoom

Châu Dã sinh năm 1998. Cô hiện là "gà cưng" của Lý Băng Băng, được đại hoa đán Trung Quốc lăng xê nhiệt tình. Nữ diễn viên đi theo hình tượng lạnh lùng, "băng thanh ngọc khiết". Cô được bình chọn là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi. Năm 2023, Châu Dã vào top 4 bình chọn "Thịnh thế mỹ nhan" (nhan sắc xinh đẹp chấn động thế gian), cùng Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Nghê Ni. Chỉ vừa mới cách đây không lâu, Châu Dã gây sốt tại LHP Cannes 2026. Cô diện thiết kế đến từ Việt Nam, khoe nhan sắc xinh đẹp thoát tục, được nhiều người khen là đẹp chấn động thế gian.

Châu Dã gây bão tại Cannes năm nay. Ảnh: Kbizoom

Tuy nhiên, Châu Dã thường xuyên dính tai tiếng biểu cảm kém thân thiện, mắc bệnh ngôi sao cũng như bị chê bai thiếu kiến thức cơ bản. Năm 2024, Châu Dã lộ clip có thái độ vênh váo, khó ở, kênh kiệu tại đài truyền hình trung ương CCTV6. Phía CCTV không hài lòng với thái độ của Châu Dã và đã đăng thẳng video gây tranh cãi của nữ diễn viên trẻ lên mạng xã hội mà không kèm theo nhạc nền hay bất kỳ dòng nội dung nào. Không chỉ vậy, CCTV còn đăng thêm 1 video cho thấy người cầm điện thoại quay phim nghệ sĩ, trong đó có Châu Dã, đều đeo thẻ nhân viên của đài, trên điện thoại còn gắn thêm 1 tấm bảng có dòng chữ "Quay hình cho tờ Tin tức Điện ảnh Trung Quốc" .

Việc với có thái độ hành xử kém, Châu Dã bị công chúng chê bai, "ném đá tơi bời". Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, nữ diễn viên phải lên tiếng xin lỗi. Đến 10/2025, Châu Dã tiếp tục dính tranh cãi có thái độ không đúng mực, lườm nguýt, liếc xéo Địch Lệ Nhiệt Ba ngay khi đàn chị vừa xuất hiện tại show Dior.

Châu Dã là "tiểu hoa" thế hệ mới nhưng thường xuyên vướng phốt thái độ. Ảnh: Kbizoom

