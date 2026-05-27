NSƯT Hữu Châu hẹn hò với 1 nữ nghệ sĩ đình đám ở tuổi 60, sau nhiều năm độc thân?

Danh tính của nữ nghệ sĩ có ảnh thân thiết bên Hữu Châu khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, NSƯT Hữu Châu khiến mạng xã hội xôn xao khi công khai khoảnh khắc "hẹn hò" đầy tình cảm với một người phụ nữ giấu mặt.

Trong ảnh, cả hai diện đồ đôi đơn giản với áo trắng và quần jeans xanh, sánh bước bên nhau vô cùng tình cảm. Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn để lộ khoảnh khắc người phụ nữ khoác tay mình thân mật. Kèm theo loạt ảnh, Hữu Châu viết: "Tháng Phật Đản, em nói muốn đi viếng Chùa thế là tui đưa em đi thôi!".

Bức ảnh tình cảm được NSƯT Hữu Châu chia sẻ trên trang cá nhân

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo bạn bè nghệ sĩ và khán giả. Phần bình luận trở nên rôm rả khi hàng loạt đồng nghiệp thân thiết thi nhau trêu chọc nam nghệ sĩ.

Thành Lộc hài hước viết: "Thấy giống như lên phường làm hôn thú". Diễn viên Tú Vi để lại bình luận đáng yêu: "Ôi yêu quá dị anh chị ơi! Hihi đồ cặp kìa".

Trong khi đó, nghệ sĩ Phương Bình lại gợi nhớ kỷ niệm xưa: "Giờ còn rạp Quốc Tế là dắt ẻm đi xem phim, ôn lại kỷ niệm xưa". Cindy Lư dí dỏm: "Dạ, con thưa bác gái". Còn Khả Như bình luận: "Ôi! Ga lăng quá chú". Nam diễn viên trẻ Ma Ran Đô cũng tranh thủ "trêu thầy": "Chạm tay như dị, có điện giật không thầy?".

Không để khán giả tò mò quá lâu, cư dân mạng nhanh chóng có câu trả lời về người phụ nữ đi cùng NSƯT Hữu Châu, đó chính là nghệ sĩ Hồng Đào. Bởi sau đó, dưới phần bình luận, Hồng Đào cũng đăng ảnh đi chơi cùng nhóm bạn và hài hước lên tiếng: "Đứa nào đổi quần ảnh vậy bây? Thấy cưng quá luôn".

Hồng Đào sau đó đăng ảnh cả hai đi chơi cùng nhóm bạn

Màn tương tác đáng yêu của hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả thích thú bởi cả Hữu Châu và Hồng Đào vốn là những đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều thập kỷ. Hữu Châu từng tiết lộ Hồng Đào là người bạn rất đặc biệt trong giai đoạn khó khăn đầu sự nghiệp. Nam nghệ sĩ kể có thời gian anh nhờ Hồng Đào giữ tiền cát-xê giúp để tiết kiệm mua chiếc xe máy đầu tiên trong đời.

NSƯT Hữu Châu sinh năm 1966 trong gia tộc nghệ thuật nổi tiếng Thanh Minh - Thanh Nga. Anh là cháu của cố nghệ sĩ Thanh Nga, em trai cố nghệ sĩ Hữu Lộc và cũng là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu kịch phía Nam. Với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Hữu Châu ghi dấu qua hàng loạt vai diễn sân khấu, truyền hình và điện ảnh, được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.

Trong khi đó, Hồng Đào là một trong những nghệ sĩ thuộc “thế hệ vàng” của sân khấu TP.HCM thập niên 1990. Chị gây ấn tượng bởi lối diễn duyên dáng, thông minh và từng tạo nên cặp đôi ăn khách với nghệ sĩ Quang Minh trên sân khấu hải ngoại. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ liên tục trở về Việt Nam tham gia nhiều dự án phim điện ảnh gây chú ý.