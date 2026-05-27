Động thái của Kim Soo Hyun giữa lúc ồn ào hẹn hò trẻ vị thành niên lên tới đỉnh điểm

“Nhất cử nhất động” của Kim Soo Hyun và phía gia đình Kim Sae Ron trong thời gian này đã liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng.

Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên còn ở tuổi vị thành niên lại tiếp tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội sau khi xuất hiện thêm nhiều diễn biến mới. Vào tối 26/5, tòa án vừa ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tung thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ Kim Soo Hyun. Diễn biến này khiến vụ ồn ào liên quan tới tài tử Queen of Tears dâng cao tới đỉnh điểm.

Tới sáng 27/5, Gold Medalist - công ty quản lý Kim Soo Hyun đã chính thức lên tiếng sau khi Kim Se Ui bị tạm giam. Gold Medalist cho biết: “Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được rằng các cáo buộc do phía Kim Se Ui đưa ra nhắm vào Kim Soo Hyun là hoàn toàn sai sự thật”. Công ty giải thích thêm, những cuộc trò chuyện KakaoTalk được tiết lộ trong cuộc họp báo hồi năm 2025 do phía Kim Se Ui khởi xướng cũng được xác định là đã bị làm giả. Theo đại diện của Kim Soo Hyun, cơ quan chức năng cũng kết luận, Kim Se Ui đã dùng AI để tạo ra các đoạn ghi âm giọng nói được cho là của cố diễn viên Kim Sae Ron. Gold Medalist nhấn mạnh, tòa án ban hành lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui do tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Trong tuyên bố mới đây, công ty quản lý Kim Soo Hyun còn gửi lời cảm ơn tới cơ quan chức năng và những khán giả đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng nam diễn viên ở giai đoạn khó khăn nhất: “Chúng tôi biết ơn sâu sắc nỗ lực của cơ quan điều tra trong việc khám phá ra sự thật dựa trên các bằng chứng khách quan. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã tin tưởng và chờ đợi Kim Soo Hyun trong suốt thời gian qua”.

Gold Medalist khẳng định suốt 1 năm qua, Kim Soo Hyun đã nỗ lực hết mình để sự thật được phơi bày ra ánh sáng: “Trong họp báo 1 năm trước, Kim Soo Hyun từng tuyên bố ‘Tôi sẽ không yêu cầu các bạn tin tôi. Tôi sẽ tự mình làm rõ mọi chuyện’. Và suốt 1 năm qua, Kim Soo Hyun đã cố gắng giữ lời hứa đó của mình. Cuối cùng, thông qua các thủ tục pháp lý và 1 cuộc điều tra kỹ lưỡng, sự thật đã được làm rõ”.

Trước đó vào tối 26/5, tờ Sports Chosun đưa tin, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra Kim Se Ui trước khi chính thức xem xét lệnh bắt giữ đối với nhân vật này. Sau buổi thẩm vấn, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber họ Kim với hàng loạt cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...), có hành vi phỉ báng, bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun, đe dọa và cố ý cưỡng đoạt tài sản. Thẩm phán phụ trách thẩm tra trường hợp của Kim Se Ui cho biết: “Có nguy cơ nghi phạm tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn”.

Trong buổi sáng 26/5 khi lộ diện trước khi bị thẩm vấn, Kim Se Ui đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời dõng dạc tuyên bố: “Viện khoa học hình sự quốc gia tuyên bố không thể xác định được file ghi âm có giọng nói của Kim Sae Ron có phải là dàn dựng bằng AI hay không. Vậy nên, tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ tin vào kết quả phân tích từ 1 công ty tư nhân do phía Kim Soo Hyun ủy quyền”.

Còn nhớ trong sáng 21/5, đồn cảnh sát Gangnam, Seoul đã xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui, và cơ quan công tố cũng yêu cầu tòa án phát lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber này.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ của cảnh sát, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách nhờ AI tạo ra các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, việc bố Kim Sae Ron từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời cũng trở thành 1 trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui. Theo cảnh sát, hành động của bố Kim Sae Ron dễ dẫn đến khả năng Kim Se Ui tiêu hủy, thao túng bằng chứng.

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho Kim Soo Hyun. Kim Se Ui vừa bị tạm giam, và nếu trong thời gian tới, nhân vật này bị kết tội phỉ báng Kim Soo Hyun thì tài tử họ Kim sẽ chính thức được minh oan.

