Nam diễn viên nổi tiếng đi bán cà phê ở mặt tiền Quận 1, phải lên tiếng xin lỗi gấp

Hải Triều sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, gameshow và các dự án giải trí tại Việt Nam. Dù không thuộc nhóm diễn viên chuyên đóng vai chính, Hải Triều vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ màu sắc hài hước, khả năng biến hoá linh hoạt và duyên sân khấu đặc trưng.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên góp mặt ở cả phim truyền hình lẫn điện ảnh với loạt vai phụ nhưng đủ để khán giả nhớ mặt gọi tên. Hải Triều thường đảm nhận những nhân vật có tính cách lầy lội, hoạt ngôn hoặc tạo mảng miếng gây cười, qua đó trở thành "gia vị" trong nhiều dự án giải trí. Bên cạnh phim ảnh, anh còn phủ sóng dày đặc tại các gameshow, chương trình thực tế nhờ khả năng ứng biến nhanh, chịu chơi và tính cách hoạt náo.

Hải Triều là diễn viên quen thuộc với nhiều khán giả trẻ, có thể đảm nhận đủ các thể loại vai từ hài đến bi

Một trong những "thương hiệu" giúp Hải Triều tạo khác biệt chính là những màn giả gái duyên dáng trên sân khấu lẫn trong các sản phẩm giải trí. Không chỉ đơn thuần tạo tiếng cười, nam diễn viên còn được nhận xét có khả năng nhập vai khá tự nhiên, tạo nên nhiều nhân vật nữ gây viral trên mạng xã hội. Cũng từ đây, Hải Triều dần trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ, đặc biệt khi kết hợp cùng BB Trần trong nhiều web-drama và tiểu phẩm hài đình đám.

Thời gian gần đây, Hải Triều còn xuất hiện liên tục trong các vở diễn ăn khách tại sân khấu kịch TP.HCM. Những suất diễn như Đảo Hoa Hậu hay các dự án mới của Tuấn Kiệt đều có sự góp mặt của nam diễn viên. Chính phong cách diễn cường điệu, quăng miếng liên tục và tạo không khí sôi động giúp Hải Triều trở thành nhân tố gây chú ý mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Hải Triều thường gắn liền với các vai diễn giả gái duyên dáng

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Hải Triều còn lấn sân kinh doanh với mô hình quán cà phê trứng mang tên Nè He. Ban đầu, quán được mở tại đường Võ Văn Tần, TP.HCM với quy mô khá nhỏ. Theo chia sẻ của nam diễn viên, đây là dự án anh đã ấp ủ trong thời gian dài trước khi chính thức bắt tay thực hiện.

Sau một thời gian hoạt động, Hải Triều quyết định dời quán sang mặt tiền Quận 1. Địa điểm mới có vị trí nổi bật hơn, được đầu tư chỉn chu về không gian và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng lẫn fan của nam diễn viên.

Để quảng bá cho quán mới, Hải Triều liên tục đăng tải video TikTok giới thiệu không gian, món nước cũng như quá trình vận hành quán. Nam diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện trực tiếp tại quán để giao lưu với khách hàng và quay clip bắt trend theo phong cách hài hước quen thuộc.

Tuy nhiên, chính việc quảng bá quá thường xuyên lại khiến Hải Triều vướng tranh cãi. Trước đó trong các suất diễn sân khấu như vở Đảo Hoa Hậu, nam diễn viên từng lồng ghép việc giới thiệu quán cà phê vào phần tương tác khiến nhiều khán giả chú ý.

Cho đến mới đây, trong một clip liên quan đến vở diễn đầu tay do Tuấn Kiệt làm đạo diễn, Hải Triều tiếp tục gây bàn tán khi cầm bảng quảng cáo quán cà phê xuất hiện ngay lúc đồng nghiệp đang chia sẻ cảm xúc. Khoảnh khắc này nhanh chóng bị cắt ra và lan truyền trên mạng xã hội.

Việc Hải Triều liên tục PR cho quán cà phê khiến cư dân mạng tranh cãi

Nhiều ý kiến cho rằng Hải Triều đang quảng cáo mọi lúc mọi nơi, thậm chí bị nhận xét thiếu tinh tế khi biến cả những khoảnh khắc cảm xúc của đồng nghiệp thành cơ hội PR cá nhân. Bên cạnh tranh cãi về chuyện quảng bá quán, một số cư dân mạng còn kéo theo bàn luận về phong cách diễn xuất của nam diễn viên trong thời gian gần đây.

Trước làn sóng tranh cãi, Hải Triều sau đó đã lên tiếng xin lỗi. Nam diễn viên thừa nhận bản thân quá vô tư và chưa tiết chế trong cách thể hiện, dẫn đến việc khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó chịu. Hải Triều cho biết anh sẽ rút kinh nghiệm trong những lần xuất hiện và quảng bá sau này.

Về việc diễn xuất, Hải Triều thừa nhận bản thân không phải là người cập nhật nhanh trend trên mạng xã hội. Vì thế mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nam diễn viên đều cố gắng mang đến sự trải nghiệm cho khán giả đến sân khấu ủng hộ. Đồng thời, Hải Triều sẽ theo dõi những đóng góp của mọi người để cải thiện nhiều hơn.