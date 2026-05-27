Lê Giang lên tiếng vụ bị mời ra khỏi rạp: "Tôi rất buồn vì hành động thiếu tôn trọng và lịch sự đó"

Lê Giang cho biết bản thân buồn khi bị rơi vào tình huống khó xử ở sự kiện.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lê Giang và Tiểu Vy rơi vào tình huống khó xử tại buổi ra mắt phim Ốc Mượn Hồn nhanh chóng lan truyền trên MXH. Trong video, cả hai đang vui vẻ giao lưu và chụp ảnh thì bất ngờ có nhân viên đến nhắc nhở, yêu cầu di chuyển ra ngoài khiến không khí trở nên khá ngượng ngùng. Tình huống này lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Thậm chí, còn xuất hiện nhiều suy diễn cho rằng Lê Giang không được mời nên mới rơi vào tình huống bị đối xử như vậy.

Giữa lúc những bàn tán ngày càng lan rộng, chiều 27/5, Lê Giang đã có bài đăng dài trên trang cá nhân để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân nhận được thiệp mời từ Tiểu Vy và chính nàng hậu là người trực tiếp ngỏ lời mời cô đến tham dự buổi ra mắt phim. Theo lời Lê Giang, Tiểu Vy từng nhắn nhủ đầy tình cảm: "Mẹ ơi, mẹ nhớ đi xem ủng hộ con nha mẹ, phim này con tâm huyết lắm, mẹ nhớ đi xem với con nha mẹ". Như vậy, Lê Giang được mời đến vì mối quan hệ thân thiết với 2 nữ diễn viên trong phim là Tiểu Vy và Anh Phạm - vợ của Anh Đức chứ không phải tự dưng xuất hiện.

Tuy nhiên, điều khiến Lê Giang buồn nhất là khoảnh khắc Tiểu Vy muốn mời cô xuống chụp hình cùng nhưng mọi thứ lại không thể diễn ra trọn vẹn vì cách hành xử của một cá nhân tại rạp phim. Nữ nghệ sĩ bày tỏ thẳng thắn: "Đối với các sự kiện quan trọng như các buổi họp báo phim như thế này thì chắc chắn sẽ xảy ra những sự cố ngoài mong muốn. Và bản thân Lê Giang cũng không mong muốn có những sự việc đi quá xa, tương tự như việc một cá nhân làm việc tại rạp phim đã có hành động và lời nói thiếu tôn trọng đến nhiều người khác, trong đó có cả Lê Giang.

Lê Giang cảm thấy rất buồn khi con gái Tiểu Vy muốn mời Lê Giang xuống chụp một tấm hình cùng nhau, nhưng tiếc là lại không thể trọn vẹn vì một hành động thiếu tôn trọng và lời nói thiếu lịch sự của một cá nhân khác. Lê Giang cũng tới từng tuổi này rồi mọi người ơi, chỉ muốn sống yên bình qua ngày thôi vậy mà cũng hỏng có yên nữa. Nhưng mà vẫn ngồi coi hết phim nha chứ không có giận mà bỏ về đâu".

Dòng chia sẻ của Lê Giang nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với nữ nghệ sĩ khi cho rằng cô chỉ đến tham dự với tư cách khách mời và ủng hộ đàn em thân thiết nhưng lại gặp tình huống khá khó xử trước đám đông. Dù vậy, Lê Giang vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng khi cho biết cô không giận và vẫn ngồi xem hết bộ phim thay vì bỏ về giữa chừng. Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời chúc ê-kíp Ốc Mượn Hồn sẽ thành công và nhận được sự yêu thương từ khán giả.

Sau sự kiện này, Tiểu Vy cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Sự có mặt của tất cả mọi người thật sự là niềm vui và động lực rất lớn đối với Vy cũng như cả đoàn phim sau khoảng thời gian dài cố gắng, nỗ lực hết mình cho dự án Ốc Mượn Hồn này. Được nhìn thấy tình cảm, sự yêu thương và những lời động viên từ quý anh chị khiến Vy cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Vì khâu tổ chức và tiếp đón vẫn còn nhiều thiếu sót nên nếu Vy và ekip có điều gì chưa chu đáo, chưa kịp hỏi han hay tiếp đón mọi người thật tốt thì Vy xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Mong mọi người thương và thông cảm cho Vy nha".

Từ câu chuyện của Lê Giang, nhiều cư dân mạng cho rằng thời gian gần đây nghệ sĩ xuất hiện tại các sự kiện công cộng đang ngày càng dễ rơi vào những tình huống khó xử ngoài ý muốn. Chỉ một khoảnh khắc xử lý chưa khéo léo, một câu nói thiếu tinh tế hay một đoạn clip bị cắt ngắn đăng lên mạng xã hội cũng có thể nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi, kéo theo hàng loạt suy diễn tiêu cực.

Đặc biệt trong thời đại MXH phát triển quá nhanh, mọi phản ứng của nghệ sĩ gần như đều bị zoom cận, phân tích từng biểu cảm, thái độ hay hành động. Chính vì vậy, những sự cố tưởng chừng rất nhỏ ở hậu trường hoặc trong khâu vận hành sự kiện lại dễ khiến người trong cuộc rơi vào áp lực lớn, thậm chí bị công kích dù chưa ai hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Không ít ý kiến cho rằng ở các buổi họp báo, ra mắt phim hay sự kiện đông người, khâu điều phối đóng vai trò rất quan trọng. Việc nhắc nhở khách mời hay nghệ sĩ là điều cần thiết để đảm bảo tiến độ chương trình, nhưng cách ứng xử và truyền đạt cũng cần đủ chuyên nghiệp, mềm mại và tinh tế để tránh tạo cảm giác thiếu tôn trọng trước đám đông.

Bởi với nghệ sĩ, đặc biệt là những người hoạt động lâu năm như Lê Giang, điều khiến họ chạnh lòng đôi khi không nằm ở việc bị nhắc nhở, mà là cảm giác mất đi sự tôn trọng tối thiểu trong một không gian công cộng có rất nhiều máy quay và khán giả xung quanh. Chính vì vậy, không chỉ nghệ sĩ mà cả ê-kíp tổ chức, nhân viên vận hành hay bộ phận điều phối sự kiện đều cần cẩn trọng hơn trong cách xử lý để tránh những hiểu lầm không đáng có.

