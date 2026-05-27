3 nàng thơ "Mắt biếc" sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là "phú bà"

Ra mắt cuối năm 2019, bộ phim Mắt biếc của Victor Vũ nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé Việt với doanh thu khoảng 180 tỷ đồng. Phim lập kỷ lục là tác phẩm chuyển thể thành công nhất từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

Bộ phim của đạo diễn Victor Vũ không chỉ gây thương nhớ bởi chuyện tình day dứt giữa Ngạn và Hà Lan mà còn đưa dàn diễn viên trẻ năm ấy được khán giả biết đến. Sau 7 năm, ba “nàng thơ” Hà Lan, Trà Long và Hồng giờ đều có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Trúc Anh rơi vào khủng hoảng sức khỏe

Trong ba nữ diễn viên của phim, Trúc Anh có lẽ là gương mặt để lại nhiều tiếc nuối nhất. Trúc Anh sinh năm 1998, sở hữu vẻ đẹp mong manh, đôi mắt to tròn giàu cảm xúc.

Vai Hà Lan giúp cô vụt sáng, trở thành gương mặt được săn đón. Trúc Anh từng nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2020.

Sau thành công của Mắt biếc, cô tiếp tục hợp tác với Victor Vũ trong Thiên thần hộ mệnh. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rộng mở, nữ diễn viên bất ngờ rơi vào giai đoạn khó khăn vì vấn đề sức khỏe.

Khoảng thời gian 2022-2023, Trúc Anh mắc gai cột sống và thoái hóa khớp, phải hạn chế hoạt động nghệ thuật. Việc dùng thuốc và sức khỏe suy giảm khiến cô tăng cân mất kiểm soát, có thời điểm chạm mốc 85kg vào đầu năm 2025.

Sự thay đổi ngoại hình khiến nữ diễn viên chịu nhiều áp lực từ mạng xã hội. Cô gần như biến mất khỏi các sự kiện giải trí suốt thời gian dài để tập trung điều trị và cân bằng tinh thần.

Sau nhiều nỗ lực, Trúc Anh hiện dần lấy lại vóc dáng và sức khỏe ổn định. Nữ diễn viên tiết lộ cân nặng giảm còn khoảng 60kg, tinh thần vui vẻ và bắt đầu trở lại với một số dự án phim nhỏ, hoạt động kinh doanh ẩm thực.

Đỗ Khánh Vân

Nếu Trúc Anh gắn với hình ảnh nàng thơ dịu dàng thì Đỗ Khánh Vân lại là mảnh ghép mang năng lượng tươi sáng nhất Mắt biếc. Dù sinh năm 1995 và lớn hơn nhiều bạn diễn, Khánh Vân vẫn chinh phục khán giả khi vào vai Trà Long.

Sau hiệu ứng từ bộ phim, nữ diễn viên trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình thực tế như Sao nhập ngũ, Sao nhập học, đồng thời tham gia web-drama, đóng MV và trở lại màn ảnh rộng với B4S – Trước Giờ 'Yêu'.

Tuy nhiên, cá tính mạnh và sự thẳng thắn đôi khi khiến Khánh Vân vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cô từng thừa nhận có giai đoạn kiệt quệ tinh thần, sụt cân vì áp lực dư luận.

Sau những biến cố, nữ diễn viên chọn cách sống kín tiếng và điềm tĩnh hơn. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn gây chú ý bởi khả năng đầu tư tài chính khá sớm.

Khánh Vân tiết lộ từ năm 26-27 tuổi đã bắt đầu mua đất, tích lũy bất động sản như khoản để dành lâu dài. Đầu năm 2023, nữ diễn viên từng gây sốt khi đăng ảnh cầm 4 cuốn sổ đỏ và gọi đó là “lì xì” tự thưởng cho chính mình.

Dù vậy, cô cho biết bản thân vẫn sống thuê tại TP.HCM vì giá nhà quá đắt đỏ, còn những mảnh đất đang sở hữu chủ yếu là khoản tích lũy cho tương lai

Nguyễn Lâm Thảo Tâm

Trong bộ ba nữ diễn viên, Nguyễn Lâm Thảo Tâm hiện là người hoạt động sôi nổi và đa dạng nhất. Trong Mắt biếc, cô vào vai Hồng, cô gái dành cả thanh xuân để yêu Ngạn trong im lặng. Dù chỉ là tuyến vai phụ, Thảo Tâm vẫn gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thông minh, sắc sảo cùng lối diễn tự nhiên.

Trước khi bén duyên điện ảnh, cô đã nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “hot girl IELTS” khi đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên.

Những năm qua, Thảo Tâm liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như 578: Phát đạn của kẻ điên, Fanti hay Móng vuốt. Bên cạnh đó, cô còn làm MC song ngữ, influencer thời trang và tham gia nhiều hoạt động xã hội liên quan đến môi trường.

Cuối năm 2025, nữ diễn viên Gen Z thử sức với sân khấu nhạc kịch quốc tế qua vở Once on This Island.

Không chỉ thăng hoa trong công việc, chuyện tình cảm của Thảo Tâm gần đây cũng nhận được sự quan tâm lớn. Tối 25/5, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn bên bãi biển trong chuyến du lịch cùng bạn bè.

Trong loạt ảnh đăng tải, Thảo Tâm xúc động bật khóc khi nhận nhẫn cầu hôn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín danh tính bạn trai vì muốn tôn trọng sự riêng tư của đối phương.