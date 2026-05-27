Màn hội ngộ của 2 diễn viên này khiến mạng xã hội ngại ngùng thay.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục dậy sóng vì drama xoay quanh bộ ba Lãnh Thanh - Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng. Mọi chuyện bắt nguồn từ livestream của Lãnh Thanh khi nam diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến Võ Điền Gia Huy. Tuy nhiên, cách nói chuyện cùng những phát ngôn nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân của Võ Điền Gia Huy khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lãnh Thanh thiếu tinh tế, vô tình đẩy câu chuyện riêng tư lên mạng xã hội.

Sau đó, fan couple của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đồng loạt bày tỏ sự khó chịu, tranh cãi nổ ra trên khắp các diễn đàn. Threads nhanh chóng ngập tràn bài viết phân tích thái độ, "đào" lại loạt clip cũ và bàn tán về mối quan hệ giữa các nhân vật trong câu chuyện. Giữa lúc drama còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, màn hội ngộ bất ngờ của Lãnh Thanh và Lê Tam Triều Dâng trên thảm đỏ phim Ốc Mượn Hồn lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Lãnh Thanh và Lê Tam Triều Dâng chạm mặt trên thảm đỏ (Clip: @meowentertainment)

Tối 26/5, cả hai lần lượt xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn . Theo các clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Lãnh Thanh diện suit xanh kết hợp kính đen, giữ vẻ lạnh lùng trong lúc đứng chờ check-in. Trong khi đó, Lê Tam Triều Dâng xuất hiện với váy đen ôm dáng, liên tục cười nói và giao lưu cùng fan.

Điều khiến netizen đặc biệt chú ý là dù đứng khá gần nhau trên thảm đỏ nhưng cả hai gần như không có bất kỳ tương tác nào. Người này nhìn hướng này, người kia chọn đứng lệch sang hướng khác. Không khí "xa cách" ấy nhanh chóng bị cư dân mạng biến thành meme viral khắp Threads và TikTok. Nhiều bình luận còn hài hước cho rằng "xem qua màn hình cũng thấy lạnh".

Một số đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Netizen liên tục để lại bình luận như: "Đúng kiểu oan gia ngõ hẹp", "Thảm đỏ mà như phim tâm lý", "Đứng gần vậy mà cảm giác xa cả cây số", "Chỗ ở giữa đó cho Võ Điền Gia Huy vào đứng nữa là hết trống",...

Khoảnh khắc xuất hiện của cả hai như meme mới trên mạng xã hội

Trước đó, trong một livestream, Lãnh Thanh có nhiều chia sẻ gây chú ý về Võ Điền Gia Huy. Cụ thể, nam diễn viên Lãnh Thanh cho biết: "Võ Điền Gia Huy chỉ tập gym thế thôi chứ bụng rất mỡ, mỗi lần đi tập vậy là để lòe mọi người đó, trông mặt gầy gầy vậy thôi chứ bụng toàn mỡ không đấy. Ngày xưa mọi người nói anh thật thà, chính trực, chính chắn, thẳng thắn rồi nói Huy cứ xạo xạo, thảo mai, điêu điêu không thật lòng, còn bây giờ thì mọi người nói lại rồi, mọi người nói Thanh khó tính, khó gần, Thanh ngôi sao".

Không những vậy, Lãnh Thanh chia sẻ cả chuyện riêng tư của Võ Điền Gia Huy: "Huy thì ai nó chả yêu, tình yêu rất mở rộng, rất là rộng lượng. Nhưng mà không sao, một người đàn ông có trái tim bao la bát ngát như thế rất đáng khen. Nó yêu tất cả mọi người mà, các em không biết điều đấy hả, trong mắt Huy thì ai chả giống ai, ai nó cũng yêu cả... Anh không có cái kiểu yêu thương vô bờ bến giống Huy đâu".

Lãnh Thanh chia sẻ về Võ Điền Gia Huy trong một lần livestream

Trong livestream, Lãnh Thanh còn có những chia sẻ liên quan đến hành trình hoạt động nghệ thuật của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng. Nam diễn viên nói: "Anh với Huy vào nghề gần như cùng nhau. Tại sao gần 10 năm Huy mới nổi thế này. Có ai đang support cho Huy đặt câu hỏi không? Các bạn biết Dâng vào nghề bao năm rồi không? Các bạn phải hiểu sâu sắc chuyện đó".

Tuy nhiên, chính cách chia sẻ này lại khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là fan của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng. Không ít ý kiến cho rằng Lãnh Thanh đang vô tư biến câu chuyện nghề nghiệp và đời tư của bạn bè thành chủ đề để bàn luận công khai trên livestream.

Bên cạnh đó, một bộ phận netizen còn nhận xét giọng điệu của nam diễn viên thiếu sự tinh tế, thậm chí bị cho là có phần "cà khịa" Võ Điền Gia Huy. Đáng chú ý, khi nhắc đến chuyện Gia Huy được nhiều người yêu quý, Lãnh Thanh lại tự nhận bản thân là kiểu người kỹ tính, sống có khoảng cách. Từ đây, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều tranh luận trái chiều, thậm chí có người còn gọi nam diễn viên là "pick me boy" - thuật ngữ thường dùng để chỉ kiểu người thích tạo cảm giác mình khác biệt bằng cách hạ thấp người khác hoặc tự đặt bản thân vào vị trí nổi bật hơn.

Cư dân mạng tranh cãi về cách chia sẻ về đồng nghiệp của Võ Điền Gia Huy

Sau khi bị khán giả chỉ trích, Lãnh Thanh chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình bị các bạn xúc phạm đi quá đà đùa vui. Tôi đề nghị các bạn cử 1 đại diện ra gặp tôi cùng luật sư của tôi và Huy để nói chuyện rõ ràng. Tôi không nghĩ mình nên bỏ qua cho các bạn. Tôi muốn gặp người có EQ cao nhất trong group của các bạn để tôi và Huy có thể hiểu tâm tính của các bạn. Tôi nghĩ mình không nên nhờn với các bạn nữa".

Lãnh Thanh khẳng định: "Tôi là người làm nghề diễn viên chân chính, chưa từng phải bám víu vào ai để có vai diễn. Bạn tôi tôi đùa. Tôi đã thu thập đủ những cụm từ và những acc cá nhân đã xúc phạm tôi".

Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy từng là "cặp đôi màn ảnh" nổi tiếng từ bộ phim điện ảnh đam mỹ đình đám Thưa Mẹ Con Đi (2019). Sau thành công này, hai nam diễn viên duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Họ còn góp mặt trong các phim Thấy Mai Là Thấy Tết, Bò Sữa Bay.

Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy nổi tiếng sau đóng cặp trong Thưa Mẹ Con Đi

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng không có động thái liên quan đến drama trên mạng xã hội

