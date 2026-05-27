Chồng đại gia ngoại tình, Hwang Jung Eum còn đăng clip cảm ơn rối rít, công chúng không tin nổi

Hành động lạ của Hwang Jung Eum khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Trưa 27/5, Hwang Jung Eum vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây ngỡ ngàng về chồng cũ - đại gia ngành thép Lee Young Don.

Trong video, nữ minh tinh họ Hwang đã dẫn khán giả đi tham quan khắp các ngóc ngách trong ngôi nhà mới. Trước ống kính, mỹ nhân She Was Pretty không ngần ngại khoe những món đồ nội thất được cô mua từ hồi mới kết hôn với chồng cũ bao gồm chiếc ghế đặt trong phòng khách, chiếc bàn ở phòng ăn và ti vi cỡ lớn trong phòng ngủ.

Nói tới đây, Hwang Jung Eum bất ngờ gửi lời cảm ơn rối rít tới chồng cũ đại gia: “Lúc ly hôn, tôi cũng gom hết đồ đạc của mình rồi mới rời đi khỏi nhà của chồng cũ chứ. Chồng cũ cũng đã mở toang cửa và bảo tôi đến dọn đồ của mình đi đấy. Thế thì cũng đáng để nói lời cảm ơn đúng không nào?”.

Hwang Jung Eum vừa bất ngờ gửi thông điệp cảm ơn tới chồng cũ, khiến công chúng không tin nổi vào tai mình. Ảnh: Naver

Động thái mới đây của Hwang Jung Eum khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ lúc mới ly hôn, nữ diễn viên đã gay gắt tố cáo chồng cũ ngoại tình, còn lên hẳn sóng truyền hình cà khịa đàng trai.

Còn nhớ Hwang Jung Eum bất ngờ tuyên bố ly dị đại gia Lee Young Don vào tháng 2/2024. Khi ấy, truyền thông xứ Hàn đã hé lộ nguyên nhân khiến nữ diễn viên họ Hwang quyết chia tay ông xã sau 8 năm chung sống. Theo The Fact đưa tin, 1 người quen của mỹ nhân She Was Pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Chưa dừng lại ở đó, Koreaboo còn đào sâu vào các bài đăng của Hwang Jung Eum trên trang cá nhân và đặt nghi vấn nữ diễn viên úp mở tố cáo Lee Young Don ngoại tình.

Trong 1 bài đăng, nữ diễn viên họ Hwang công khai ảnh đại gia Lee Young Don lộ rõ vẻ mặt hớn hở khi được 1 nhân vật nghi là tiểu tam tặng socola. Chưa hết, Hwang Jung Eum còn để lại nhiều chú thích và bình luận ám chỉ đại gia họ Lee vui vẻ với người phụ nữ khác sau lưng cô: “Chồng tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Đến giờ vẫn bận lắm. Giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé”, “Chồng tôi cứ liên tục bận rộn kể từ sau khi kết hôn như vậy đấy” ...

Trên trang cá nhân, Hwang Jung Eum còn để lại dòng thông điệp khó hiểu như đang “đá xéo” chuyện Lee Young Don gặp gỡ bồ nhí ở bên ngoài: “Anh ấy là kiểu người rất khó để nhớ mặt. À tôi nhớ không lầm anh ấy đã gặp gỡ khoảng 400 người rồi thì phải”.

Hwang Jung Eum gây bàn tán khi đăng ảnh ông xã lộ vẻ rạng rỡ kèm chú thích: “Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy”. Từ đây, Koreaboo đặt nghi vấn nữ diễn viên tố chồng ngoại tình, được tiểu tam tặng quà. Ảnh: Koreaboo

Nữ minh tinh hạng A còn để lại nhiều chú thích, bình luận ám chỉ đại gia ngành thép phản bội cô. Ảnh: Koreaboo

Và sau đó không lâu, khi tương tác với 1 khán giả trên mạng, nữ minh tinh She Was Pretty đã gián tiếp thừa nhận chồng cũ ngoại tình, phản bội cô.

Đúng 1 tháng sau khi ly hôn, Hwang Jung Eum lên hẳn SNL Korea cạnh khóe chồng cũ vì tội lăng nhăng bằng 1 phát biểu gây sốc: “Em nghĩ mình khéo chọn kịch bản nhưng lại không giỏi ở khoản chọn đàn ông ạ”.

Nữ diễn viên công khai cạnh khóe chồng cũ khi xuất hiện trong chương trình SNL Korea hồi tháng 3/2024. Ảnh: Naver

Cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum với Lee Young Don từ lâu đã trở thành đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Tới tháng 10/2023, nghi vấn Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép rạn nứt hôn nhân từng rộ lên khi nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ” . Và chỉ sau đó ít tháng, cặp đôi này chính thức xác nhận “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ồn ào bậc nhất Kbiz.

Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn Lee Young Don hồi tháng 2/2024. Ảnh: X

Nguồn: DongA