Bức ảnh đáng giá hơn 10 tỷ đồng của Samsung khiến Han Ga In chịu đau đớn khủng khiếp suốt 2 ngày

Quá trình quay quảng cáo máy giặt cho Samsung khiến "quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" nhớ mãi không quên.

Ngày 27/5, tờ Kbizoom đưa tin Han Ga In vừa đăng tải video mới trên YouTube mang tên "Free Wife Han Ga In" của mình. Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã nhìn lại sự nghiệp đóng quảng cáo lâu năm của cô, đồng thời chia sẻ về quy trình trang điểm, bí quyết làm đẹp và đặc biệt là những trải nghiệm khó quên trên trường quay.

Theo "tượng đài nhan sắc Kbiz", cô luôn phải ăn uống thật nhiều, thậm chí ăn mì ramen trước ngày quay quảng cáo để mặt sưng lên vì như vậy lên hình sẽ đẹp hơn. Bên cạnh đó, khi được hỏi liệu có từng gặp quảng cáo nào “khó đỡ” hay gây sốc nhất trong quá khứ hay không, Han Ga In lập tức nhớ đến ngay việc bản thân từng phải thực hiện một tư thế cực kỳ khó trong quá trình ghi hình quảng cáo máy giặt Samsung vào năm 2011.

Han Ga In cho biết cô từng phải thực hiện một tư thế cực kỳ khó đến ám ảnh trong quá trình ghi hình quảng cáo máy giặt Samsung vào năm 2011. Ảnh: Instagram.

Thời điểm đó, cô được mời làm đại diện hình ảnh cho Samsung với thù lao khoảng 600 triệu won/năm (10,5 tỷ đồng). Trong lúc quay chụp TVC, cô được yêu cầu phải cúi người với tư thế thẳng lưng và vuông góc hướng về phía máy giặt. Theo Han Ga In, cô đã vô cùng chật vật để thực hiện quảng cáo đáng giá hơn 10 tỷ đồng này cho Samsung. Kết thúc công việc, đôi chân của cô đã bị đau khủng khiếp suốt 2 ngày do chịu lực đỡ cả thân người sau hơn chục lần quay chụp.

"Mọi người nhìn ảnh thì thấy có vẻ dễ dàng, nhưng ngoài đời tôi toát mồ hôi với tư thế đó. Tôi không cách nào làm đúng theo yêu cầu của đạo diễn và nhãn hàng. Do đó, việc quay hình và chụp ảnh cho TVC quảng cáo máy giặt đó cần rất nhiều thời gian để tôi có thể cho ra tư thế hoàn hảo nhất. Tôi đã chịu đau đớn khủng khiếp suốt 2 ngày sau khi quay quảng cáo đó. Trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra mình cần phải tập yoga gấp, vì tư thế đó giống kiểu chỉ người tập yoga thường xuyên mới làm nổi", Han Ga In chia sẻ.

Trong lúc quay TVC, cô được yêu cầu phải cúi người với tư thế thẳng lưng và vuông góc hướng về phía máy giặt. Tư thế này khiến Han Ga In bị đau chân suốt 2 ngày. Ảnh: Kbizoom.

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng. Cô được nhận xét mang một vẻ đẹp đậm chất phương Đông, người có chiếc mũi đẹp nhất Hàn Quốc.

Nữ diễn viên luôn được xếp vào nhóm "tường thành nhan sắc" ở Kbiz nhờ diện mạo xuất chúng. Ảnh: Instagram.

Han Ga In sở hữu chiếc mũi hoàn mỹ nhất showbiz Hàn. Ảnh: Instagram.

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, cô bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua một dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên triển vọng nhất màn ảnh Hàn.

Dù từng vấp phải không ít áp lực dư luận, cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon lại trở thành hình mẫu hiếm hoi của showbiz Hàn. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có 2 con, vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, ít scandal. Chính vì vậy, mỗi lần Han Ga In tái xuất, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc bất biến mà còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn phía sau ánh hào quang của cô.

Bên cạnh nhan sắc hút hồn, cô cũng khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc

Nguồn: Kbizoom