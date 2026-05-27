Nữ diễn viên Việt kể chuyện bị chồng tát trên phim trường

Đây cũng là lần hiếm hoi 2 vợ chồng gặp phải tình huống như thế này.

Tối 26/5, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ và dàn cast chính. Trong đó, sự xuất hiện của cặp đôi Anh Phạm - Anh Đức nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn khán giả. Đây cũng là dự án tiếp tục đánh dấu sự trở lại của cả hai trên màn ảnh sau khi về chung một nhà.

Trong Ốc Mượn Hồn, Anh Phạm vào vai Diễm Quỳnh - nhân vật có nội tâm phức tạp, vướng vào mối quan hệ nhiều drama với tuyến nhân vật của Quốc Trường và Yên Đan. Vai diễn này cũng đánh dấu hình ảnh trưởng thành và gai góc hơn của nữ diễn viên trên màn ảnh rộng. Đáng chú ý, Anh Đức cũng góp mặt với một vai cameo trong phim.

Tại sự kiện, Anh Phạm bất ngờ chia sẻ câu chuyện hậu trường liên quan đến một phân cảnh đặc biệt trong phim, đó là bị chính chồng mình tát ngay trên phim trường. Anh Đức hài hước kể rằng cảnh này chỉ quay đúng một lần là đạt yêu cầu. Anh Phạm chia sẻ khi thực hiện, chồng đã kiểm soát lực và do có kỹ thuật diễn xuất nên cảnh quay rất trôi chảy.

Anh Đức nói về khoảnh khắc tát Anh Phạm trong phim Ốc Mượn Hồn

Không chỉ có cảnh bạo lực tâm lý, Anh Phạm còn cho biết phim xuất hiện một số phân đoạn nhạy cảm. Nữ diễn viên chia sẻ trước khi quay "cảnh nóng", cô đều trao đổi kỹ với Anh Đức để cả hai có sự thấu hiểu và thoải mái trong công việc.

Ốc Mượn Hồn là dự án điện ảnh được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ấp ủ trong nhiều năm trước khi chính thức ra mắt khán giả. Trước đó, nam đạo diễn từng tạo dấu ấn qua loạt tác phẩm như Chờ Em Đến Ngày Mai, Taxi, Em Tên Gì?, Cuộc Đời Của Yến hay Truyền Thuyết Về Quán Tiên… Những bộ phim này đều nhận về phản hồi tích cực cả về chuyên môn lẫn hiệu ứng khán giả.

Ngoài vợ chồng Anh Đức, bộ phim còn có sự tham gia của Tiểu Vy, Quốc Trường, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Theo ekip, Ốc Mượn Hồn sẽ mang màu sắc tâm lý - giật gân với nhiều lớp nội dung và yếu tố ám ảnh.

Anh Đức và Anh Phạm hẹn hò gần 2 năm, cả hai thường xuyên tham gia những chuyến du lịch, tụ tập ăn uống cùng hội bạn Trấn Thành - Hari Won. Anh Đức và Anh Phạm tổ chức đám cưới vào tháng 9/2024. Sau khi chính thức về chung một nhà, cả hai thường xuyên cùng nhau xuất hiện chung ở sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

Anh Đức đã hoạt động lâu năm trong showbiz Việt với vai trò là diễn viên. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Anh Đức từng góp mặt trong nhiều vở kịch như Trò Chơi Của Quỷ, Xác Trôi Sông... và các bộ phim truyền hình như Đời, Hai Gia Đình… Ngoài ra, anh còn được biết tới là bạn thân của MC nổi tiếng Trấn Thành và từng tham gia các dự án điện ảnh do Trấn Thành làm đạo diễn.

Anh Phạm từng theo học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau đó tham gia một số dự án như: phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ , phim truyền hình Đường về có nhau và đóng MV Thích thì đến . Gần đây nhất, Phạm Quỳnh Anh vào vai cô gái làm nghề mát xa cùng với Khả Như trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành.

Anh Phạm từng chia sẻ cô không buồn khi bị gắn với danh xưng "bạn gái Anh Đức" hay "vợ diễn viên Anh Đức" vì đó là sự thật. Anh Phạm nói: "Thay vì buồn, tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để chinh phục khán giả qua những vai diễn, dự án của bản thân".

