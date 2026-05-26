Bức ảnh xấu hổ nhất cuộc đời Han Ga In

Chiều 25/5, Han Ga In vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân và ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong video, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời được ekip trang điểm theo các phong cách khác nhau. Ở 1 phân đoạn, Han Ga In đã thảo luận sôi nổi về những khoảnh khắc thời trang thảm họa trong sự nghiệp của mình cùng các nhân viên trong ekip.

Đặc biệt, nữ diễn viên nêu bật khoảnh khắc xấu hổ nhất sự nghiệp, khiến cô vẫn còn chưa hết ám ảnh tới tận thời điểm hiện tại. Cụ thể, ngay trên thảm đỏ lễ trao giải Baeksang hơn 20 năm trước, Han Ga In bỗng gây sốc khi xuất hiện với mái tóc xù bông kỳ lạ, khiến cô trở nên dừ đi cả chục tuổi và bị dìm nhan sắc thảm hại. Nhiều khán giả phải dụi mắt cả chục lần vì không thể tin nổi cô gái trong hình lại chính là mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. 1 số netizen còn hóm hỉnh nói đùa rằng chắc hôm đó Han Ga In và stylist cãi nhau to nên nữ minh tinh 8X mới bị làm cho ra nông nỗi như vậy.

Bản thân Han Ga In tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng và sốc nặng khi chiêm ngưỡng lại diện mạo thảm họa của chính mình tại Baeksang năm đó. Trước ống kính, cô thậm chí còn có hẳn 1 tràng phát ngôn sốc trước hình ảnh khó tin của bản thân hồi ấy: “Cái gì mà nhìn như *** Poodle thế này? Thật sự phát điên lên được. Mọi người nhìn này”. Các nhân viên trong ekip cũng không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến hình ảnh thảm đỏ gây sốc của Han Ga In tại lễ trao giải Baeksang danh giá, thậm chí họ còn thốt lên rằng: “Cái gì thế này? Sao tóc tai của chị lại thành ra thế kia?”.

Hình ảnh xấu hổ nhất cuộc đời Han Ga In vừa được chiếu lên kênh YouTube của nữ diễn viên này, khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình. Ảnh: Naver

Chưa dừng lại ở đó, ở phân đoạn khác, Han Ga In cũng không ngần ngại chia sẻ thêm về 1 khoảnh khắc ì ẹ khác trong sự nghiệp của bản thân. Trong hình, nữ diễn viên gây ngỡ ngàng với phong cách khác hẳn thường lệ, khiến nhiều fan “mắt chữ O mồm chữ A” trước diện mạo lạ lẫm của thần tượng. Trước ống kính, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời không ngần ngại trải lòng về hình ảnh mà cô rất muốn chôn vùi: “Đây là 1 khoảnh khắc ì ẹ khác nữa này. Có lần anh Park Shin Yang đi diễn và tôi có đến để hỗ trợ. Chúng tôi có đứng chung trên sân khấu 1 lúc, nhưng hình như concept hôm đó là chú hề Pierrot hay sao ấy”. Đồng thời, nữ minh tinh cho phát luôn hình ảnh lạ lẫm của cô tại buổi diễn năm đó khi trang điểm theo phong cách chú hề, khiến các nhân viên trong ekip phải bật cười sằng sặc.

Han Ga In hé lộ thêm 1 khoảnh khắc ì ẹ khác mà cô muốn chôn vùi trong sự nghiệp. Ảnh: Naver

Han Ga In vốn nổi tiếng là 1 trong những “tượng đài nhan sắc” ở Kbiz. Vậy nhưng, hóa ra cô cũng có những khoảnh khắc thảm họa, đáng quên khi dự sự kiện. Ảnh: Nate

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, cô bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua một dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên triển vọng nhất màn ảnh Hàn.

Dù từng vấp phải không ít áp lực dư luận, cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon lại trở thành hình mẫu hiếm hoi của showbiz Hàn. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có 2 con, vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, ít scandal. Chính vì vậy, mỗi lần Han Ga In tái xuất, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc bất biến mà còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn phía sau ánh hào quang của cô.

Người đẹp gặt hái thành công vang dội trên cả 2 lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ảnh: X

Vợ chồng nữ diễn viên bền chặt sau 21 năm kết hôn. Ảnh: Xports News

