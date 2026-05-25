IU bị tố liên quan tới cái chết của Sulli - Kim Sae Ron - Goo Hara - Jonghyun (SHINee)

Sáng 25/5, tờ Koreaboo đưa tin, trong những ngày qua, nhiều bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X bất ngờ cáo buộc “em gái quốc dân” IU có liên quan tới cái chết của Sulli, Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun (SHINee).

Đầu tiên, 1 số bài đăng đã đào lại những lời phát biểu được cho là bất thường của IU trong các bài phỏng vấn hồi năm 2019. Theo đó, IU từng nói: “2019 là năm tôi đạt được mọi thứ, thời điểm này thật đúng lúc”. Đáng nói, Sulli và Goo Hara đã lần lượt qua đời trong năm 2019.

Chưa hết, nhiều bài đăng trên X còn đề cập tới cả thông tin anh trai Sulli từng chia sẻ về việc IU đã giới thiệu em gái mình đến 1 bệnh viện tâm thần. Đáng chú ý, đây cũng chính là bệnh viện nơi Kim Sae Ron, Goo Hara và Jonghyun (SHINee) từng điều trị. Nhiều nguồn tin cho biết thêm, bệnh viện này mang tên bệnh viện tâm thần Kim Jong Il.

Đáng chú ý, bệnh viện tâm thần Kim Jong Il đã dính cáo buộc có những hành vi mờ ám đối với bệnh nhân. Nghi vấn xuất phát từ 1 bình luận dưới video YouTube có sự xuất hiện của bác sĩ Kim Jong Il. Cụ thể, 1 người dùng mạng đã kêu gọi công chúng không nên đến thăm khám tại bệnh viện tâm thần do Kim Jong Il làm chủ. Người tố cáo đã dẫn chứng từ chính trải nghiệm thực tế của bản thân mình khi điều trị ở bệnh viện nói trên. Người này cáo buộc bác sĩ Kim Jong Il đã kê khoảng 10-15 viên thuốc mỗi ngày cho mình và đưa ra những phát ngôn gây hoang mang, chẳng hạn như từng tuyên bố rằng “1 vụ rình rập - theo dõi chỉ có thể kết thúc khi 1 trong 2 bên qua đời”. Bác sĩ Kim Jong Il cũng được cho là đã kể những câu chuyện đáng sợ, rùng rợn cho bệnh nhân nghe, trong đó đáng chú ý có câu chuyện về 1 bệnh nhân cũ của ông đã bí mật ra nước ngoài để trốn tránh gia đình và tự tử. Đáng nói, người tố cáo nhấn mạnh mình vốn đang phải chịu đựng chứng trầm cảm và có ý định tự tử nhưng bác sĩ Kim lại kể cho cô nghe về những câu chuyện mang tính bế tắc, tuyệt vọng.

Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận netizen đã đặt ra nghi vấn IU có liên quan tới sự ra đi đột ngột của 4 ngôi sao Sulli, Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun.

Những chia sẻ của IU hồi năm 2019 bỗng gây chú ý trở lại.

IU bị tố có liên quan tới cái chết của Sulli, Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, phần đông cư dân mạng lại không mấy tin vào những cáo buộc nói trên nhắm vào IU. Theo những netizen này, các bằng chứng được đưa ra đều thiếu tính thuyết phục, mang tính rời rạc và xuất phát từ những suy luận vô căn cứ.

Được biết, gần đây IU bỗng trở thành mục tiêu công kích dữ dội của không ít khán giả sau khi cô tham gia diễn xuất trong bộ phim Perfect Crown dính cáo buộc xuyên tạc lịch sử. Giữa tâm điểm ồn ào, diễn xuất cùng chuyện thù lao của nữ ngôi sao 9X trong Perfect Crown cũng bị mổ xẻ nhiệt tình, trở thành đề tài gây tranh luận rầm rộ.

Cũng từ những ồn ào liên quan tới Perfect Crown, 1 bộ phận anti-fan còn “thừa nước đục thả câu”, “đào xới” lên hàng loạt tranh cãi trong suốt sự nghiệp của IU. Vậy nên, không loại trừ khả năng anti-fan cũng đã đứng đằng sau những cáo buộc gây sốc nói trên nhắm vào nữ ca sĩ sinh năm 1993 nhằm hạ bệ, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình tượng của “em gái quốc dân”.

IU đang đối diện với khoảng thời gian đầy khó khăn. Sau khi đóng bộ phim gây tranh cãi Perfect Crown, mọi ngóc ngách đời tư của cô bỗng dưng bị mổ xẻ rầm rộ.

Nguồn: Koreaboo