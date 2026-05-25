Thẩm Nguyệt xin lỗi Vương Hạc Đệ sau ồn ào chương trình thực tế

Ngày 23/5, Thẩm Nguyệt đăng bài viết dài trên mạng xã hội để xin lỗi Vương Hạc Đệ và những người bị ảnh hưởng bởi sự việc liên quan đến chương trình thực tế cả hai vừa có dịp tham gia. Trước đó, trong tập cuối của chương trình Quán trọ thân yêu phát sóng tối 22/5, phần trao giải dành cho Vương Hạc Đệ gây nhiều tranh cãi. Một số câu nói đùa và cách chơi chữ liên quan đến tên nam diễn viên bị khán giả cho là thiếu tinh tế. Nhiều cư dân mạng cho rằng Vương Hạc Đệ đã bị trêu đùa quá mức ngay trên sóng truyền hình.

Rạng sáng 23/5, Vương Hạc Đệ lên tiếng chia sẻ: "Ban đầu tôi nghĩ mình quá nhạy cảm, nhưng sau khi đọc bình luận của mọi người, tôi thấy thật sự không thoải mái". Sau phát biểu này của nam diễn viên, tranh cãi càng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Weibo.

Các nghệ sĩ trong tập cuối của chương trình. (Ảnh: Weibo)

Trong bài xin lỗi, Thẩm Nguyệt giải thích rằng câu nói "Bạn chỉ là một Vương Hạc Đệ" vốn là câu đùa xuất hiện trong quá trình ghi hình chương trình. Cô cho biết ý nghĩa ban đầu chỉ muốn nói Vương Hạc Đệ có thể thoải mái là chính mình sau khi hoàn thành vai trò quản lý khách sạn. "Trong lòng tôi, ba chữ Vương Hạc Đệ vốn đã là một 'giải thưởng toàn năng'. Xin lỗi Vương Hạc Đệ. Tôi đã bỏ qua cảm xúc của anh ấy" Thẩm Nguyệt viết.

Nữ diễn viên khẳng định cô không có ý hạ thấp hay làm tổn thương bạn diễn. Ngoài ra, Thẩm Nguyệt cũng giải thích về tin đồn "lập nhóm chat riêng không có Vương Hạc Đệ". Thẩm Nguyệt đăng kèm ảnh chụp màn hình để làm rõ. Theo nữ diễn viên, nhóm trò chuyện trực tuyến được nhắc đến trong chương trình được lập vào ngày 13/2 với mục đích duy nhất là tổ chức hoạt động ủng hộ phim mới của Vương Hạc Đệ. Tháng 2 vừa qua nam diễn viên ra mắt phim điện ảnh Tinh hà nhập mộng nên nghệ sĩ trong chương trình đã âm thầm bao rạp chiếu phim. Nhằm tạo bất ngờ, họ âm thầm tạo nhóm riêng không có nam diễn viên. Thẩm Nguyệt khẳng định chưa bao giờ có ý định cô lập hay hạ thấp bất kỳ đồng nghiệp nào.

Sau lời xin lỗi của Thẩm Nguyệt, công ty quản lý của cả hai nghệ sĩ đều lên tiếng mong khán giả nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực và tránh công kích quá mức trên mạng xã hội.

Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ từng được nhiều khán giả yêu thích sau khi cùng đóng phim Vườn sao băng phiên bản 2018. Vì vậy, vụ việc lần này nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ châu Á. Trong nhiều năm qua, cả hai luôn giữ hình ảnh thân thiết, thoải mái tương tác trong các chương trình truyền hình lẫn hậu trường. Chính vì vậy, tranh cãi lần này khiến không ít người tiếc nuối.

Dàn nghệ sĩ được yêu mến trong mùa mới của chương trình. (Ảnh: Weibo)

Chương trình Quán trọ thân yêu 2026 được xem là một trong những chương trình thực tế được quan tâm nhất hiện nay nhờ dàn nghệ sĩ tham gia có nhiều khán giả như Vương Hạc Đệ, Thẩm Nguyệt, Tần Lam, Từ Chí Thắng… Đặc biệt, mùa này đánh dấu bước chuyển mới của Vương Hạc Đệ khi chính thức "thăng cấp" từ vị trí quản gia ở mùa trước lên vai trò ông chủ khách sạn, trực tiếp tham gia điều hành và đưa ra các quyết định vận hành.