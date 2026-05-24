Vương Hạc Đệ bị chê bai là "gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí"

Ngày 23/5, Sina đưa tin vụ việc Vương Hạc Đệ gặp phải sự khó chịu trong khi tham gia show giải trí Quán trọ thân yêu trở thành đề tài thu hút bàn luận của khán giả với hơn một tỷ lượt đọc. Nam diễn viên Thương Lan quyết từ chỗ được cảm thông đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề của công chúng.

Vương Hạc Đệ khó chịu

Theo đó, Vương Hạc Đệ, Tần Lam, Thẩm Nguyệt và một số nghệ sĩ khác làm khách mời trong chương trình giải trí. Đến tập kết thúc, nhóm tổ chức lễ trao giải để vinh danh mỗi thành viên. Vương Hạc Đệ được trao một giải mang tên: "Chỉ là một Vương Hạc Đệ", ý nghĩa mong Vương Hạc Đệ luôn tự do thoải mái, sống là chính mình.

Tuy nhiên, giải thưởng này bị cho là qua loa, không có tính tích cực ghi nhận công lao của nam diễn viên với vai trò chủ quán trọ trong chương trình. Các thành viên còn hùa nhau đổi tên Vương Hạc Đệ thành "Vương Hạc Đáy" với nghĩa xếp cuối, tận cùng. Trong một chương trình khác, Tần Lam thản nhiên thừa nhận có một nhóm trò chuyện riêng không có Vương Hạc Đệ tham gia.

Ngày 23/5, Vương Hạc Đệ chia sẻ trên trang cá nhân: "Lúc ấy tôi tưởng mình nhạy cảm. Nhưng sau khi xem phân tích của mọi người cả ngày hôm nay thì tôi muốn nói rằng thực sự lúc đó tôi cảm thấy không thoải mái".

Vương Hạc Đệ cho rằng các thành viên trong show không tôn trọng, cô lập anh.

Văn phòng đại diện nam diễn viên cũng chia sẻ lại: "Nhạy cảm không phải là yếu đuối mà là sự thức tỉnh bản năng đối với sự chênh lệch về mặt ranh giới".

Với động thái của Vương Hạc Đệ, người hâm mộ nam diễn viên đã chỉ trích Thẩm Nguyệt và các thành viên khác bắt nạt, cô lập anh, không ghi nhận công sức lại còn chế tên Vương Hạc Đệ.

Sau đó, Thẩm Nguyệt lên tiếng xin lỗi và giải thích cô chưa từng có ý nghĩ hạ thấp bất kỳ cộng sự nào, lời nói trong show chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè. Nhóm chat không có Vương Hạc Đệ vì được lập ra với mục đích góp tiền bao rạp chiếu, ủng hộ phim mới của nam diễn viên.

Phía công ty Thẩm Nguyệt cũng an ủi: "Chỉ cần Thẩm Nguyệt là chính mình đã tuyệt vời rồi". Công ty và người hâm mộ mong Thẩm Nguyệt đừng nghi ngờ bản thân vì cách hiểu phiến diện của thế giới bên ngoài. Đồng thời khẳng định những suy đoán ác ý về người nổi tiếng trên mạng đều không đúng sự thật.

Thẩm Nguyệt phải lên tiếng xin lỗi.

Theo Sina , sự việc trên thu hút sự chú ý của khán giả vì Thẩm Nguyệt - Vương Hạc Đệ là cặp đôi được yêu thích từ năm 2018 sau khi hợp tác trong phim Vườn sao băng. Cả hai đều có lượng fan hùng hậu. Các chủ đề về vụ ầm ĩ này lên tới hơn một tỷ lượt đọc.

Trong đó, "Vương Hạc Đệ nói anh ấy thực sự cảm thấy không thoải mái" thu hút 130 triệu lượt xem, "Thẩm Nguyệt xin lỗi Vương Hạc Đệ " thu hút 500 triệu lượt xem, "Thẩm Nguyệt giải thích về việc tạo nhóm trò chuyện riêng" đạt 61 triệu. Topic "Studio Thẩm Nguyệt: Chỉ cần là Thẩm Nguyệt thôi cũng đã đủ tuyệt vời rồi" với 30 triệu lượt đọc.

Sau đó, khán giả đưa ra những ý kiến trái chiều, như "Vương Hạc Đệ - Boomerang" với nội dung đưa ra bằng chứng Vương Hạc Đệ cũng từng bắt nạt, đối xử tệ và làm tổn thương người khác đạt tới hơn 330 triệu lượt xem. Chủ đề Ảnh đại diện của cặp đôi Đệ - Nguyệt chuyển sang màu đen có tới 50 triệu view. "Vương Hạc Đệ xé cặp đôi màn ảnh" cũng thu hút tới 30 triệu lượt xem.

Vương Hạc Đệ bị chỉ trích

Theo Sina, những người ủng hộ Vương Hạc Đệ cho rằng hành vi của Thẩm Nguyệt và nhóm đồng nghiệp khác là bắt nạt nơi công sở, cô lập nam diễn viên. Vương Hạc Đệ có quyền bày tỏ cảm xúc của mình nếu cảm thấy không thoải mái với những trò đùa quá trớn của người khác.

Tuy nhiên, những ý kiến chỉ trích Vương Hạc Đệ lại chiếm nhiều hơn. Khán giả chỉ ra rằng show giải trí vốn được quay xong từ tháng 2, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt cũng như những người khác đều có cách liên lạc riêng, nhưng nam diễn viên không chia sẻ cảm nghĩ của mình. Khi chương trình phát sóng, người hâm mộ của Vương Hạc Đệ phân tích anh mới cảm thấy bản thân bị tổn thương. Thay vì chọn cách giải quyết riêng, Vương Hạc Đệ lại "chuyện bé xé ra to" đưa sự việc lên mạng xã hội, khiến nhóm đồng nghiệp bị chỉ trích.

Có khán giả bình luận: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nghệ sĩ công khai dẫn dắt người hâm mộ đi bạo lực mạng, tấn công đồng nghiệp như thế".

Vương Hạc Đệ đóng vai nạn nhân không thành, còn bị công chúng chỉ trích ngược. Nhiều người bảo vệ Thẩm Nguyệt.

Nhiều khán giả đánh giá sự việc Vương Hạc Đệ không hài lòng vì lời đùa của nhóm đồng nghiệp không nặng nề tới mức nam diễn viên phải nhớ suốt 3 tháng. Hơn nữa, sau đó nhóm này còn chi tiền ủng hộ phim mới của Vương Hạc Đệ nhưng anh vẫn không nguôi ngoai và giờ đây than vãn trên MXH. Vì vậy, nhiều người chỉ trích "Vương Hạc Đệ là gã đàn ông nhỏ nhen nhất giới giải trí".

Bên cạnh đó, những hành động và câu đùa quá trớn của Vương Hạc Đệ trong các chương trình khác cũng được nhắc lại. Nam diễn viên từng đập gãy cây kiếm băng của đàn em Lưu Diệu Văn, thường xuyên chê bai đàn anh Từ Chí Thắng, nói Huỳnh Hiểu Minh "nửa người chôn dưới đất", từng đùa cợt Thẩm Nguyệt là con ngốc và kéo dây áo hoodie che mặt cô, trước mặt Hoàng Tử Thao bảo Từ Nghệ Dương không đẹp, bắt đàn anh Vương Truyền Quân giặt đồ cho mình, gạt chân khiến nhiều đồng nghiệp bị ngã...

Công chúng cho rằng Vương Hạc Đệ cũng từng có lúc vô ý làm người khác khó chịu, thậm chí tổn thương vì lời nói, nhưng không có ai lên MXH ''bóc phốt'' nam diễn viên. Thậm chí, Thẩm Nguyệt từng bảo vệ Vương Hạc Đệ khi fan của cô cho rằng anh đùa giỡn quá mức.

Hiện tại, Vương Hạc Đệ bị chỉ trích trên khắp các trang mạng như Weibo, Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), Douyin (Tik tok bản Trung). Danh tiếng nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều khán giả thất vọng, quay lưng với Vương Hạc Đệ.