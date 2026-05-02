IU nuông chiều Lee Jong Suk tới mức nhập viện khẩn cấp?

Chiều 1/5, tờ TVReport cho hay, “em gái quốc dân” IU và tài tử Byeon Woo Seok vừa làm khách mời trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube Yoo In Radio của nữ minh tinh Yoo In Na.

Tại đây, mỹ nhân họ Yoo khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ về phong cách của IU trong tình yêu: “IU luôn làm theo những gì đối phương (bạn trai) mong muốn, nhưng cách em ấy thể hiện thì lại ở mức độ ‘nguy hiểm’. Ngay cả khi bản thân đã cạn kiệt năng lượng thì IU cũng không hề ra tín hiệu mà cứ cố gắng chiều lòng đối phương (bạn trai) cho đến khi gục ngã tới mức phải nhập viện”.

1 bộ phận khán giả nhận định, Yoo In Na đang nhắc tới Lee Jong Suk trong những chia sẻ mới đây, bởi ai cũng biết IU đang hẹn hò với tài tử họ Lee. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng mỹ nhân họ Yoo đã nói quá sự thật vì muốn tạo chủ đề thảo luận cho talk show do mình làm chủ xị.

Những chia sẻ của Yoo In Na về IU mới đây đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Ảnh: Naver

Trước đó khoảng 1 tuần, IU đã gây xôn xao khi thú nhận về quan điểm của mình trong tình yêu: “Nếu thật lòng yêu nhau thì người ta thường không nhất thiết cứ phải liên tục nói về mối quan hệ đó đâu. Cứ giữ ở sâu thẳm trong tim là được rồi”.

Từ đây, truyền thông cùng khán giả nhận định, IU đang ngầm giải thích về lý do khiến cô không còn nhắc tới chuyện tình cảm với bạn trai - tài tử Lee Jong Suk trong suốt nhiều năm qua. Đáng nói trong thời gian gần đây, tin đồn 2 ngôi sao đã “đường ai nấy đi” liên tục rộ lên trên mạng xã hội. Và thông qua lời phát biểu mới nhất về tình yêu, IU dường như cũng đang gián tiếp phủ nhận thông tin mình đã tan vỡ với mỹ nam họ Lee. Nhiều netizen tin rằng, IU - Lee Jong Suk vẫn đang hẹn hò hạnh phúc, chỉ có điều “em gái quốc dân” giờ đây chọn cách yêu trong lặng lẽ chứ không phô trương cho công chúng thấy.

IU chia sẻ quan điểm của bản thân trong tình yêu, qua đó ngầm giải thích về lý do khiến cô không còn nhắc tới bạn trai Lee Jong Suk nữa. Ảnh: Naver

Còn nhớ lần cuối cùng IU nhắc tới Lee Jong Suk cũng đã xảy ra từ cách đây tận 3 năm. Khi ấy, cô nhắc tới bạn trai tài tử trong 1 buổi phỏng vấn với niềm hạnh phúc dâng trào: “Tất nhiên là tôi có nói chuyện và tâm sự về diễn xuất với bạn trai. Khi gặp khó khăn trong quá trình quay phim, tôi thường tìm sự trợ giúp từ anh ấy, chị Yoo In Na hoặc các đồng nghiệp và tiền bối khác”.

Nhưng kể từ đó tới nay, IU tuyệt nhiên không còn chia sẻ về Lee Jong Suk trước truyền thông và công chúng trong sự kiện cũng như ở các buổi phỏng vấn, khiến lâu lâu tin đồn cặp đôi tan vỡ lại rộ lên trên nhiều diễn đàn trực tuyến.

Thậm chí, cách đây ít tháng, nữ ca sĩ sinh năm 1993 còn thẳng thừng bác bỏ 1 thông tin có liên quan tới bạn trai tài tử, làm cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, vào tối 10/1, “em gái quốc dân” đã gây xôn xao với 1 màn tương tác đáng ngờ với người hâm mộ. Đáng chú ý nhất là câu hỏi của 1 netizen gửi đến “em gái quốc dân” có liên quan tới Lee Jong Suk: “Có thể nào mỗi người trong các bạn (IU - Lee Jong Suk) tự mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng, đội mũ len riêng, mặc những bộ đồ khác nhau được không? Cứ nhất định cứ phải như vậy sao? (ám chỉ việc mặc đồ đôi)”. Người này còn đăng kèm hình ảnh nghi IU - Lee Jong Suk mặc chiếc áo có giá 62 triệu đồng giống hệt nhau hồi đầu năm nay. Trước câu hỏi bất ngờ từ khán giả, IU trả lời thẳng thắn: “Ủa, trong hình là quần áo khác nhau mà?”. Chi tiết này góp phần cho thấy nữ ca sĩ thật sự đã không còn muốn phô bày chuyện tình cảm của mình với Lee Jong Suk trước công chúng.

Hồi tháng 1 năm nay, IU phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc áo đôi 62 triệu đồng với Lee Jong Suk, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã “toang” sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: Weibo

Còn nhớ vào ngày 31/12/2022, Dispatch bất ngờ tung loạt ảnh Lee Jong Suk - IU hẹn hò ở Nhật Bản. Trước khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, “em gái quốc dân” và nam diễn viên đình đám đã duy trì tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. IU còn từng đến hát trong đám cưới của em trai Lee Jong Suk trước cả thời điểm 2 nghệ sĩ công khai mối quan hệ hẹn hò.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Lee Jong Suk - IU bỗng không còn xuất hiện bên nhau và chỉ yêu đương trong lặng lẽ. Thỉnh thoảng, tài tử họ Lee gây xôn xao khi sử dụng những đồ vật liên quan đến bạn gái, khiến fan vô cùng ấm lòng. Trong khi đó, IU ngoài lần duy nhất trực tiếp chia sẻ về Lee Jong Suk ở 1 buổi giao lưu với phóng viên hồi năm 2023 thì cô không còn đề cập tới đàng trai ở các sự kiện, buổi phỏng vấn khác nữa.

Dispatch tung ảnh cặp đôi hẹn hò cách đây 4 năm. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Kbizoom, X