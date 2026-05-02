Ảnh hẹn hò gây sốc của tài tử Squid Game và vợ cũ “thái tử Samsung”

Chiều 1/5, tờ Newsis đưa tin, tài tử Lee Jung Jae (phim Squid Game) và bạn gái - Phó chủ tịch tập đoàn Daesang Lim Se Ryung vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở concert nghệ sĩ Jeehee Han diễn ra tại Lotte Concert Hall.

Trước ống kính, tài tử họ Lee và bạn gái gây ấn tượng với phong cách thời trang sang trọng, thời thượng. Lee Jung Jae diện áo khoác blazer hồng kết hợp cùng áo thun và quần âu trắng. Trong khi đó, Lim Se Ryung lựa chọn trang phục đồng điệu với bạn trai khi kết hợp áo khoác blazer cùng quần âu trắng.

Đặc biệt, khí chất từ cặp đôi đã khiến “người qua đường” choáng ngợp, phải vội lên bài khen nức nở trên các diễn đàn trực tuyến. Trong đó, 1 khán giả tận mắt chứng kiến Lee Jung Jae - Lim Se Ryung trong concert mới đây đã không giấu nổi vẻ trầm trồ mà thốt lên rằng: “Đúng là 1 cặp đôi quá đỗi tuyệt vời. Các bạn nếu có mặt ở đó thì cũng có thể cảm nhận được khí chất đặc biệt tỏa ra từ họ ngay cả khi nhìn từ phía xa. Lee Jung Jae vô cùng thân thiện, anh ấy tỏ ra thoải mái và rất lịch sự khi chụp ảnh cùng tôi”.

Lee Jung Jae và bạn gái tài phiệt vừa tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc tại 1 concert. Như vậy, sau 11 năm công khai mối quan hệ yêu đương, 2 người họ vẫn duy trì tình cảm ổn định, xứng danh cặp đôi bền chặt hàng đầu ở Kbiz. Ảnh: Naver

Còn nhớ hồi năm ngoái, cặp đôi từng liên tục phủ kín truyền thông với loạt ảnh hẹn hò, tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau ở nước ngoài. Hồi tháng 1/2025, Lee Jung Jae - Lim Se Ryung từng được bắt gặp đi dạo ở quảng trường Vendôme (Paris, Pháp). Trước ống kính, nam diễn viên sinh năm 1972 ghi điểm bằng thái độ thân thiện khi liên tục vẫy tay chào paparazzi.

Đáng chú ý, nữ Phó chủ tịch tập đoàn gây sốt với phong cách thời trang tinh tế nhưng không kém phần sang trọng khi kết hợp áo khoác, áo len cổ lọ và quần da. Thậm chí, Lim Se Ryung còn có phần lấn lướt bạn trai tài tử khi cùng xuất hiện trong 1 khung hình. Trên các diễn đàn mạng xã hội, gu thời trang nổi bật, đậm chất thiên kim tài phiệt của bạn gái Lee Jung Jae đã trở thành chủ đề nóng, thu hút nhiều tương tác từ khán giả.

Lee Jung Jae - Lim Se Ryung tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc ở trời Tây hồi tháng 1/2025. Phong cách thời trang của nữ Phó chủ tịch tập đoàn Daesang đã gây sốt mạng xã hội. Do tài tử Squid Game đeo khẩu trang nên có phần bị bạn gái nhà tài phiệt lấn lướt khi xuất hiện trong cùng khung hình. Ảnh: Naver

Trước đó không lâu, Lee Jung Jae - Lim Se Ryung đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội với màn hẹn hò nóng bỏng trên bãi biển ở hòn đảo xinh đẹp Saint Barth. Bạn gái tài tử Squid Game diện bikini, khoe thân hình cân đối ở độ tuổi U50. Đáng chú ý, nữ đại gia hàng đầu xứ Hàn đã gây sốt với mặt mộc trẻ trung, khiến công chúng không tin cô đã bước sang tuổi 48 vào thời điểm đó.

Nam tài tử khiến netizen không khỏi thích thú khi chụp ảnh sống ảo cho bạn gái tài phiệt trong buổi hẹn hò ở bãi biển thuộc hòn đảo Saint Barth hồi đầu tháng 1/2025. Ảnh: Nate

Khi ấy, thiên kim tài phiệt Lim Se Ryung gây sốt với mặt mộc trẻ trung ở tuổi 48 khi hẹn hò cùng tài tử Squid Game trên bãi biển. Ảnh: X

Lee Jung Jae lần đầu vướng tin đồn hẹn hò Lim Se Ryung hồi năm 2010 sau khi paparazzi chụp được ảnh họ cùng du lịch Manila, Philippines. Nhưng phải tới năm 2015, cặp đôi mới chính thức thừa nhận mối quan hệ yêu đương trước công chúng. Từ khi công khai chuyện tình cảm tới nay, vài lần Lee Jung Jae đã đưa bạn gái tài phiệt tới dự các sự kiện lớn.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, là diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ từng gây ấn tượng mạnh với công chúng châu Á qua loạt tác phẩm hot như Biệt Đội Siêu Trộm, Thuật Xem Tướng, Typhoon, New World, Assassination... Năm 2022, nam diễn viên thâu tóm nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá ở Hàn Quốc và quốc tế, trong đó có giải Emmy, với màn thể hiện tuyệt vời ở bộ phim bom tấn gây sốt toàn cầu Squid Game.

Lim Se Ryung kém bạn trai 5 tuổi. Cô là con gái chủ tịch Tập đoàn Daesang - công ty thực phẩm quy mô hàng đầu Hàn Quốc. Trước khi hẹn hò Lee Jung Jae, Lim Se Ryung từng ly hôn Lee Jae Yong - “Thái tử” tập đoàn Samsung.

Lee Jung Jae - Lim Se Ryung không ít lần sánh đôi tại các sự kiện lớn trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc sau khi công khai mối quan hệ tình cảm. Ảnh: X

Lee Jung Jae trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu với siêu phẩm Squid Game. Ảnh: Koreaboo

Cuộc hôn nhân của cặp đôi 1 thời Lim Se Ryung - Lee Jae Yong từng làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ảnh: X

