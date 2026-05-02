Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị "team qua đường" bắt gặp khi bầu lần 2

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt khoảnh khắc của Đỗ Mỹ Linh khi xuất hiện ngoài phố cùng chồng là Đỗ Vinh Quang. Dù chỉ là những hình ảnh được ghi lại qua “camera thường”, không filter, không chỉnh sửa, nhưng lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Lý do không nằm ở thần thái hay outfit, mà chính là vóc dáng hiện tại của nàng hậu. Đây được xem là lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh lộ diện rõ nét khi đang mang thai lần hai.

Theo loạt khoảnh khắc được chia sẻ, Đỗ Mỹ Linh diện trang phục tối giản, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là vòng hai của cô đã nhô cao rõ rệt, được nhiều người nhận định giống với hình ảnh mẹ bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Đáng chú ý, trong những bức ảnh lan truyền, Đỗ Vinh Quang luôn xuất hiện bên cạnh vợ. Anh thể hiện sự quan tâm, chăm sóc khi đồng hành cùng Đỗ Mỹ Linh trong buổi dạo phố. Không cần những khoảnh khắc quá phô trương, chỉ với hình ảnh giản dị, đời thường, cặp đôi vẫn ghi điểm bởi sự gần gũi và tình cảm. Chính điều này cũng khiến nhiều người thêm phần ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng ấm áp của nàng hậu sau khi rời xa ánh đèn showbiz.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và con gái. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn giữ hình ảnh thanh lịch, chỉn chu đúng chuẩn “Hoa hậu quốc dân”. Chồng của cô là Đỗ Vinh Quang - con út trong gia đình “bầu Hiển”, từng du học tại Anh trước khi về nước tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2020, anh đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành một trong những chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục “soi” ra loạt dấu hiệu cho thấy Đỗ Mỹ Linh có thể đang mang thai lần hai. Dễ thấy nhất là việc nàng hậu ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng, hiếm khi góp mặt tại các sự kiện hay hoạt động của gia đình chồng. Gần nhất, dù tham dự tiệc sinh nhật mẹ chồng, cô cũng không đăng tải bất kỳ hình ảnh cá nhân nào. Không chỉ vậy, trong những lần lộ diện hiếm hoi, Đỗ Mỹ Linh thường chọn trang phục rộng rãi hoặc góc chụp cận mặt để khéo léo che vòng hai. Nhiều người nhận xét những biểu hiện này khá giống với thời điểm cô mang thai con đầu lòng, khi đó người đẹp cũng giữ kín thông tin cho đến sát ngày sinh mới công bố tin vui.

Mới đây nhất, Đỗ Mỹ Linh đăng clip con gái ngoan ngoãn ngồi ăn, bên cạnh những lời khen động viên nhóc tỳ thì cô còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". Cư dân mạng cho rằng "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé sắp chào đời. Không chỉ thế, trong cuộc trò chuyện của gia đình Đỗ Mỹ Linh còn có nhiều thông tin liên quan đến việc sinh em bé của "mẹ Linh".

