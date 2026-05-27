Dậy sóng ảnh Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun hẹn hò sau tin kết hôn, ngoại hình đàng trai thay đổi chóng mặt làm netizen hết cả hồn

Cách Lee Do Hyun đối xử với Lim Ji Yeon cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Chiều 27/5, tờ Sina đưa tin, cặp đôi đình đám Kbiz Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc. Trong hình, 2 ngôi sao diện trang phục giản dị, thoải mái dạo phố cùng nhau trên đường phố Hàn Quốc.

Đáng chú ý, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến thân hình của mỹ nam họ Lee ở thời điểm hiện tại. Nhìn từ phía sau, anh trông to lớn gấp đôi Lim Ji Yeon, khiến 1 số khán giả giật mình thốt lên: “Lee Do Hyun mới ăn bột nở đấy à?” . Công chúng ngạc nhiên tột độ, bởi lẽ trong quá khứ, nam diễn viên họ Lee thường được gắn liền với hình ảnh thư sinh và khá mảnh khảnh.

Tuy nhiên, do hình ảnh được chụp từ phía sau cho nên tới nay, công chúng vẫn chưa thể xác định được liệu Lee Do Hyun tăng cân vùn vụt, trở nên mập mạp, phát tướng hay là do anh chăm tập gym khiến body đô lên trông thấy. Hiện tại, nhiều fan nghiêng về khả năng thứ 2 hơn do bình thường tài tử sinh năm 1995 rất chăm chỉ, siêng năng luyện tập thể hình.

Bên cạnh đó, nhân chứng còn hé lộ luôn cách Lee Do Hyun đối xử dịu dàng, chu đáo với bạn gái Lim Ji Yeon trong 1 buổi hẹn hò khác cách đây không lâu. Vào ngày hôm đó, 2 ngôi sao không đeo kính râm hay khẩu trang. Cặp đôi đình đám luôn đi sát bên nhau, thỉnh thoảng ghé tai đối phương nói nhỏ điều gì đó và nhìn nhau cười rạng rỡ. Đặc biệt, nhân chứng đã đổ dồn sự chú ý vào hành động Lee Do Hyun thường đưa tay che chở phần vai của Lim Ji Yeon ở những nơi đông người qua lại. Về phía mỹ nhân họ Lim, khi thấy có khán giả nhận ra mình, cô đã chủ động vẫy tay đáp lại đầy thân thiện.

Hình ảnh hẹn hò mới đây của Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon gây xôn xao âu cũng là bởi cách đây không lâu, cặp đôi vàng đã dính tin rục rịch tổ chức đám cưới. Còn nhớ vào đúng ngày mùng 1 Tết năm nay, cư dân mạng Hàn Quốc lẫn Việt Nam xôn xao bàn tán trước tin đồn Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon chuẩn bị kết hôn. Lý do là bởi nữ diễn viên đã nhấn nút theo dõi tài khoản của 1 wedding planner (người lên kế hoạch đám cưới) nổi tiếng.

Nhiều netizen đều cho rằng đây chính là động thái cho thấy cặp đôi The Glory chuẩn bị về chung 1 nhà. Trước Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon, từng có cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin cũng để lộ “hint” tương tự. Cụ thể trong thời gian hẹn hò Hyun Bin, Son Ye Jin cũng theo dõi 1 công ty tổ chức đám cưới. Vậy nên, đông đảo khán giả nhận định nhiều khả năng Lim Ji Yeon cũng tiếp bước đàn chị, chuẩn bị làm cô dâu nên theo dõi các tài khoản wedding planner, công ty tổ chức đám cưới. Bất chấp những lời đồn đoán trên mạng xã hội, cả Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đều không lên tiếng.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4/2023, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon.

Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã công khai nói lời cảm ơn anh khi đứng trên sân khấu nhận giải tại Baeksang 2023. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1990 còn gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai kém 5 tuổi khi chứng kiến anh đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp diễn xuất.

Nguồn: Sina, Naver