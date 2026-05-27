Lần đầu tiên trong lịch sử: Miss Grand bắt thí sinh tẩy trang giữa sân khấu thi mặt mộc, Hương Giang nhận ngay 5 điểm

Hương Giang và các thí sinh Miss Grand International phải ngồi trên ghế, trực tiếp tẩy trang khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sau phần thi dạ hội, đêm bán kết Miss Grand International All Stars 2026 tiếp tục khiến cộng đồng fan sắc đẹp bàn tán dữ dội khi BTC tung ra một phần thi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc: yêu cầu thí sinh tẩy trang ngay trên sân khấu để thi mặt mộc.

Không còn lớp nền hoàn hảo hay layout makeup sắc sảo thường thấy, dàn thí sinh ngồi ngay giữa sân khấu với gương soi và bông tẩy trang trên tay. Những khoảnh khắc các người đẹp lần lượt lau đi lớp son phấn được camera quay cận liên tục, phát trực tiếp trước hàng trăm nghìn khán giả theo dõi.

Ngay khi lên sóng, phần thi này lập tức gây bão mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây là format vừa táo bạo vừa "khốc liệt" vì buộc thí sinh phải phô bày hoàn toàn gương mặt thật dưới ánh đèn sân khấu. Không ít biểu cảm hoang mang, hồi hộp của các người đẹp cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Đại diện nhan sắc Việt - Hoa hậu Hương Giang - cũng trải qua thử thách đặc biệt này. Sau khi tẩy trang hoàn toàn, nàng hậu xuất hiện với mái tóc buông tự nhiên, gương mặt gần như không còn lớp makeup hỗ trợ. Dù đây có lẽ là lần đầu tiên Hương Giang phải catwalk mặt mộc giữa một sân khấu thi nhan sắc quốc tế, cô vẫn giữ phong thái khá bình tĩnh và tự tin.

Trong phần trình diễn, Hương Giang sải bước với thần thái nhẹ nhàng hơn thường thấy, tập trung vào biểu cảm và phong cách trình diễn thay vì makeup hay trang phục cầu kỳ. Visual đời thường của đại diện Việt Nam cũng nhận nhiều lời khen vì đường nét gương mặt vẫn sắc nét, làn da khá đều màu dù bị quay cận liên tục.

Tương tự các phần thi trước, dàn giám khảo tiếp tục chấm điểm trực tiếp ngay trên sân khấu. Hương Giang nhận điểm trung bình 8,09 với loạt điểm khá chênh lệch gồm 7, 8, 9 và cả điểm 10. Tuy nhiên, điều khiến fan sắc đẹp bất ngờ chính là việc giám khảo Omar chấm Hương Giang số điểm 5 - thấp nhất trong dàn điểm được công bố, kéo điểm trung bình của cô xuống đáng kể.

Kết quả này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Hương Giang vẫn giữ phong độ ổn định và phần thể hiện không đến mức nhận điểm quá thấp. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng phần thi mặt mộc vốn mang tính cảm quan cao nên việc chấm điểm sẽ phụ thuộc rất nhiều vào gu thẩm mỹ riêng của từng giám khảo.

Trước đó, ở phần thi dạ hội, Hương Giang lựa chọn thiết kế dạ hội tông tím ánh kim nổi bật ôm sát cơ thể, đính kết dày đặc đá quý tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Bộ váy gây chú ý bởi phần chi tiết 3D cầu kỳ trải dài quanh thân trên, mô phỏng hình ảnh những nhành hoa bung nở. Thiết kế còn có phần tà dài hoành tráng giúp mỗi bước catwalk của người đẹp thêm phần nổi bật và quyền lực.

Layout makeup của Hương Giang cũng nhận nhiều lời khen khi theo đuổi phong cách sắc sảo, nhấn mạnh đôi mắt cùng thần thái beauty queen. Điểm khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất lại nằm ở "chiêu đặc biệt" được Hương Giang chuẩn bị cho màn trình diễn.

Khi nàng hậu tạo dáng giữa sân khấu, hai mô hình bướm bất ngờ xuất hiện và bay lượn xung quanh. Hiệu ứng này lập tức khiến khán giả thích thú vì tạo cảm giác như một phân cảnh điện ảnh ngay trên sân khấu bán kết. Nhiều fan sắc đẹp nhận xét đây là một trong những tiết mục có điểm nhấn thị giác rõ rệt nhất trong đêm thi.

Theo bảng điểm được công khai, Hương Giang nhận được số điểm khá cao từ dàn giám khảo với mức điểm trung bình 9,16. Đáng chú ý, có một giám khảo dành cho cô điểm tuyệt đối 10 điểm. Đây cũng là một trong những số điểm thuộc nhóm cao của đêm bán kết.

Sau khi đêm thi bán kết 1 khép lại, ban tổ chức cũng có bảng điểm thống kê lại và Hương Giang nằm trong Top 8 thí sinh có số điểm cao nhất.

