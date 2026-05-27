Hương Giang có màn trình diễn nhiều điểm nhấn tại đêm bán kết Miss Grand International All Stars 2026.

Tối 27/5, đêm bán kết Miss Grand International All Stars 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Trong đêm thi quan trọng này, các thí sinh bước vào phần trình diễn dạ hội, còn phần thi áo tắm sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau.

Đại diện nhan sắc Việt là Hoa hậu Hương Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu. Sau nhiều ngày được fan nhan sắc chờ đợi, nàng hậu đã mang đến một màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng cả về trang phục lẫn hiệu ứng sân khấu.

Hương Giang trình diễn dạ hội trong đêm bán kết Miss Grand International All Stars

Hương Giang lựa chọn thiết kế dạ hội tông tím ánh kim nổi bật ôm sát cơ thể, đính kết dày đặc đá quý tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Bộ váy gây chú ý bởi phần chi tiết 3D cầu kỳ trải dài quanh thân trên, mô phỏng hình ảnh những nhành hoa bung nở. Thiết kế còn có phần tà dài hoành tráng giúp mỗi bước catwalk của người đẹp thêm phần nổi bật và quyền lực.

Layout makeup của Hương Giang cũng nhận nhiều lời khen khi theo đuổi phong cách sắc sảo, nhấn mạnh đôi mắt cùng thần thái beauty queen. Điểm khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất lại nằm ở "chiêu đặc biệt" được Hương Giang chuẩn bị cho màn trình diễn.

Khi nàng hậu tạo dáng giữa sân khấu, hai mô hình bướm bất ngờ xuất hiện và bay lượn xung quanh. Hiệu ứng này lập tức khiến khán giả thích thú vì tạo cảm giác như một phân cảnh điện ảnh ngay trên sân khấu bán kết. Nhiều fan sắc đẹp nhận xét đây là một trong những tiết mục có điểm nhấn thị giác rõ rệt nhất trong đêm thi.

Hiệu ứng cánh bướm được Hương Giang đầu tư để tạo điểm nhấn

Cô chọn chiếc váy được đính kết vô cùng tỉ mỉ, mang sắc tím và kết hợp tóc ướt vừa gợi cảm vừa quyền lực

Điều khác biệt ở Miss Grand International phiên bản All Stars chính là các thí sinh sẽ nhận điểm trực tiếp trên sóng truyền hình. Tổng cộng có 9 giám khảo đến từ nhiều quốc gia, ngành nghề khác nhau chấm điểm.

Theo bảng điểm được công khai, Hương Giang nhận được số điểm khá cao từ dàn giám khảo với mức điểm trung bình 9,16. Đáng chú ý, có một giám khảo dành cho cô điểm tuyệt đối 10 điểm. Đây cũng là một trong những số điểm thuộc nhóm cao của đêm bán kết.

Sau khi đêm thi bán kết 1 khép lại, ban tổ chức cũng có bảng điểm thống kê lại và Hương Giang nằm trong Top 8 thí sinh có số điểm cao nhất.

Màn trình diễn của Hương Giang được điểm tổng là 9,16

Hương Giang xếp thứ 9 trong phần thi dạ hội

Ngoài phần thi dạ hội, đêm bán kết còn công bố kết quả chặng bình chọn World's Choice Award – hạng mục vote trực tiếp từ khán giả và ai chiến thắng sẽ vào thẳng Top 18 chung cuộc.

Theo thể lệ của cuộc thi, thí sinh dẫn đầu mỗi chặng sẽ nhận được đặc quyền riêng trong các đêm thi quan trọng. Ở đêm bán kết tối nay, Hương Giang tiếp tục được gọi tên ở vị trí số 1 với 35% lượng bình chọn, vượt lên trước nhiều đại diện mạnh. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam một lần nữa có màn giới thiệu riêng và solo catwalk trên sân khấu. Trước đó ở đêm chào sân, Hương Giang cũng từng dẫn đầu lượt vote và nhận đặc quyền tương tự.

Đáng chú ý, để xuất hiện trong khoảnh khắc được vinh danh, Hương Giang còn thay thêm một thiết kế thứ hai tông cam nổi bật. Bộ váy ôm sát với chi tiết đính kết lấp lánh giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng cùng thần thái sắc lạnh quen thuộc. Màn xuất hiện này nhanh chóng được fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, góp phần giúp cái tên Hương Giang tiếp tục phủ sóng sau đêm bán kết Miss Grand International All Stars 2026.