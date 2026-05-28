Bí mật đằng sau khuyết điểm trên gương mặt tỷ lệ vàng của Jennie (BLACKPINK)

Không thể ngờ được rằng Jennie (BLACKPINK) lại bị soi ra khuyết điểm ở vị trí này.

Màn lộ diện của Jennie (BLACKPINK) tại show Chanel Métiers d’art 2026 ở Seoul cách đây 2 ngày thực sự đã tạo nên 1 “cơn địa chấn” trên mạng xã hội. Tới nay, loạt hình của nữ idol tại sự kiện nói trên vẫn đua nhau leo hot search ầm ầm, tạo nên nhiều chủ đề gây bàn tán rôm rả khắp các diễn đàn trực tuyến.

Đáng chú ý, 1 bức ảnh soi cận khuyết điểm dưới mắt của Jennie trong sự kiện Chanel mới đây bỗng trở nên viral, thu hút được sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả. Trong hình, nữ ca sĩ để lộ vết sẹo ngay dưới bọng mắt, khiến 1 bộ phận netizen không khỏi tò mò về nguồn cơn của vết tích này.

Thì ra Jennie từng bị trượt chân ngã trong lúc tập thể dục cách đây 3 năm, và chính cú ngã năm đó đã để lại vết sẹo dai dẳng trên gương mặt nữ ca sĩ tới tận ngày hôm nay.

Jennie bất ngờ bị soi vết sẹo ngay dưới mắt khi dự sự kiện do Chanel tổ chức cách đây 2 hôm. Ảnh: X

Còn nhớ trong thời gian đầu sau khi trượt chân ngã, nàng rapper BLACKPINK đã phải dùng tới kính râm hoặc băng keo cá nhân để che đi vết thương ngay dưới vùng mắt - 1 bộ phận vô cùng nhạy cảm trên gương mặt.

Trong suốt nửa cuối năm 2023, nữ ca sĩ dần tháo băng keo cá nhân khi dự các sự kiện ở nước ngoài và cứ mỗi lần như vậy, người hâm mộ lại không khỏi xót xa khi chứng kiến vết sẹo lồi lộ rõ dưới bọng mắt của người đẹp 9X. Tới nay, tình trạng vết sẹo của Jennie cũng đã thuyên giảm rõ rệt, không còn lộ rõ và dễ trông thấy như hồi năm 2023.

Hồi đầu mới dính chấn thương ngoài ý muốn, Jennie đã phải dùng kính râm để cho người hâm mộ đỡ lo lắng. Ảnh: X

Trên sân khấu và tại 1 số sự kiện hồi đó, Jennie cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của băng keo cá nhân để che đi vết thương dưới bọng mắt. Ảnh: Naver

Thời gian về sau, khi vết thương dần hồi phục, Jennie mới tháo băng keo cá nhân ra. Xuất hiện ở các hoạt động ở nước ngoài trong khoảng nửa cuối 2023, nữ idol không dùng băng dán vết thương nên khán giả có thể dễ dàng nhận ra vết sẹo lồi ngay dưới mắt cô. Ảnh: X

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi về nước và đầu quân cho YG Entertainment. Cô ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie ngay lập tức gây chú ý với kỹ năng rap cực đỉnh và thần thái sang chảnh. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit tỷ view. Đến năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với bản hit mang tên SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng và xác lập vị thế của cô như một nghệ sĩ độc lập đầy tài năng.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng cân mọi loại trang phục, Jennie được mệnh danh là “Chanel sống” và là 1 trong những IT Girl có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang thế giới. Cuối năm 2023, Jennie thành lập công ty riêng ODD ATELIER để phát triển sự nghiệp solo. Cô liên tục gặt hái thành công với các bản hợp tác quốc tế và các dự án âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn, khẳng định tầm nhìn của một nữ doanh nhân kiêm nghệ sĩ thực thụ ở tuổi 30.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, Jennie ngoài đời được đồng nghiệp và người hâm mộ nhận xét là người khá nhút nhát, ấm áp và cực kỳ yêu thương động vật (đặc biệt là chú chó Kuma). Về đời tư, Jennie từng hẹn hò những nam thần đình đám Kpop như Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS).

Jennie là thành viên nổi bật, hút fan hàng đầu trong BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Nguồn: X, Naver