Mới đây JustaTee đã khiến mạng xã hội chú ý khi bất ngờ đăng tải khoảnh khắc bên bà xã Trâm Anh. Nam rapper chia sẻ hình ảnh cả hai cùng luyện tập thể dục thể thao là đạp xe và chơi bóng bàn.

Trong bức ảnh được đăng tải, JustaTee và Trâm Anh diện trang phục thể thao năng động. Dù không có những cử chỉ quá phô trương, sự đồng hành giản dị của cặp đôi vẫn đủ khiến người hâm mộ cảm nhận được sự gắn kết, thấu hiểu sau nhiều năm bên nhau. Thời gian qua, nam producer ít khi chia sẻ khoảnh khắc bên bà xã, đây được xem là ảnh hiếm hoi anh chủ động đăng tải. Dân tình cho rằng đây là cuộc sống lành mạnh đáng mơ ước của JustaTee và Trâm Anh hiện tại sau nhiều năm gắn bó.

JustaTee hiếm hoi đăng ảnh đời thường cùng bà xã Trâm Anh. Ảnh: FBNV

Tính tới thời điểm hiện tại, JustaTee và Trâm Anh đã có gần một thập kỷ đồng hành bên cạnh nhau. Ảnh: FBNV

Trước đó vào tháng 3/2026, cuộc hôn nhân của JustaTee và Trâm Anh bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào loạt tin đồn tiêu cực lan truyền dày đặc trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều nghi vấn còn cho rằng nam ca sĩ vắng mặt trong ngày bà xã "vượt cạn" lần thứ 3.

Không để drama thêm căng thẳng, trưa ngày 23/3, JustaTee đã trực tiếp đăng tải hình ảnh bồng bế thiên thần nhỏ mới chào đời bên cạnh vợ. Hành động này đã ngay lập tức dập tắt mọi tin đồn thất thiệt xung quanh đời tư của cặp đôi.

Trâm Anh và JustaTee từng vướng tin đồn tiêu cực về hôn nhân vào tháng 3/2026. Ảnh: FBNV

Trước khi về chung một nhà, Trâm Anh là nàng hot girl Hà thành đình đám, nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ loạt ảnh mặt mộc xinh đẹp không tì vết tại lễ bế giảng trường THPT Phan Đình Phùng năm 2013. Thời điểm đó, JustaTee cũng đang làm mưa làm gió với bản hit Forever Alone.

Bén duyên từ một sự kiện, cặp đôi trải qua 5 năm hẹn hò lãng mạn trước khi chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2018. Tính đến nay, sau 8 năm kết hôn và gần một thập kỷ gắn bó, tổ ấm nhỏ đã viên mãn đón chào 3 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu.

Sau gần 1 thập kỷ bên nhau, cả hai đã có 3 con chung. Ảnh: FBNV

Song song với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp của JustaTee ngày càng rực rỡ. Từ lâu, anh đã được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng và là cánh chim đầu đàn thành công nhất của dòng nhạc R&B/Underground tại Việt Nam.

Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, JustaTee còn là "bàn tay phù thủy" đứng sau phần âm nhạc của nhiều chương trình quốc dân. Anh liên tục khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng lớn của mình khi đảm nhận vị trí Giám đốc Âm nhạc cho Anh Trai Say Hi, đồng thời ngồi ghế Giám khảo quyền lực tại Rap Việt suốt nhiều mùa liên tiếp.