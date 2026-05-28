Đang điều tra 1 nam rapper Việt trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Thông tin từ Fanpage Phòng chống ma túy CA TP HCM khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Ngày 28/5, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM có tích xanh với 850 nghìn người theo dõi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, bài viết chia sẻ nội dung: "Eyzo.. Điều tra - ing 01 nam rapper trong đường dây tội phạm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mọi người chờ admin thu thập đủ thông tin admin báo lại nha".

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với hàng trăm bình luận và chia sẻ chỉ sau ít phút. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm đến chuyên án, đồng thời bàn luận sôi nổi về danh tính nhân vật được nhắc đến.

Dưới phần bình luận, hàng loạt dự đoán xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên đến hiện tại, phía cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thêm thông tin cụ thể về danh tính người liên quan hay diễn biến vụ việc.

Bài đăng trên Trang Phòng, chống ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục chấn động khi nhiều nghệ sĩ bị điều tra hoặc xử lý liên quan đến ma túy, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thất vọng.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Miu Lê bị khởi tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số này có ông Long Nhật (59 tuổi, ca sĩ) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ca sĩ).

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai đã sử dụng ma túy từ trước Tết. Long Nhật còn chia sẻ từng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, mong bản thân sẽ không chơi chất cấm: "Tôi chơi ma túy từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào".

Còn Sơn Ngọc Minh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, liên tục cúi đầu và có thái độ khá thành khẩn khi làm việc. Nam ca sĩ khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Theo lời khai, Sơn Ngọc Minh thường sử dụng cùng nhóm bạn quen biết và từng được bạn rủ từ Cần Thơ lên TP.HCM để tụ tập sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Sơn Ngọc Minh cho biết rất hối hận về hành vi của mình. Nam ca sĩ nói: "Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…".