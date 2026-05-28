Angelababy 37 tuổi mà thế này sao?

Nhan sắc của Angelababy khi xuất hiện tại một hội chợ từ thiện thu hút sự chú ý trên MXH.

Ngày 28/5, tờ Sohu đưa tin hình ảnh Angelababy tham dự hội chợ từ thiện do trường học của con trai Tiểu Hải Miên tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc), được chia sẻ rần rần trên MXH. Khác với hình ảnh minh tinh lộng lẫy trên sân khấu, lần này cô xuất hiện với tư cách phụ huynh học sinh, tham gia hoạt động bán hàng gây quỹ của trường một cách khá kín đáo. Nữ diễn viên ăn mặc giản dị, casual thoải mái nhưng vẫn khoe khéo vòng eo thon gọn cùng vóc dáng cao ráo mảnh mai.

Vì ngoại hình nổi bật nên Angelababy nhanh chóng bị học sinh và phụ huynh nhận ra. Theo 1 vị phụ huynh, hội chợ từ thiện vốn đã đông vui càng trở nên náo nhiệt hơn sau khi Angelababy có mặt. Dù bị nhiều người vây quanh xin chụp ảnh, nữ diễn viên vẫn rất vui vẻ, thân thiện, không hề ra vẻ ngôi sao tạo khoảng cách với các phụ huynh và học sinh trong trường. Trong các bức ảnh được chia sẻ trên mạng, nhan sắc thật ngoài đời của Angelababy khiến nhiều người kinh ngạc. Dù đã 37 tuổi và là mẹ của một bé trai 9 tuổi, nữ diễn viên vẫn vô cùng trẻ trung với làn da trắng sáng, căng mịn, gương mặt gần như không có dấu hiệu tuổi tác và trông vẫn ngập tràn cảm giác thiếu nữ qua camera thường.

Minh tinh đình đám bị các phụ huynh học sinh vây quanh xin chụp ảnh cùng khi đến trường con trai tham dự hội chợ từ thiện. Ảnh: QQ.

Angelababy khiến netizen phải xuýt xoa không ngớt lời trước sắc vóc đỉnh cao của cô dù năm nay đã 37 tuổi và là bà mẹ 1 con. Ảnh: QQ.

Qua cam thường, cô gây ấn tượng với vóc dáng thon thả, đường nét gương mặt thanh thoát, trẻ trung và khí chất ngập tràn cảm giác thiếu nữ. Nhiều khán giả nhận xét rằng điều đáng ngưỡng mộ nhất ở Angelababy chính là vẻ đẹp gần như không bị thời gian tác động. Ảnh: Sina.

Trên khắp các diễn đàn, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen dành cho diện mạo như vẫn “đóng băng” ở tuổi đôi mươi của Angelababy. Người hâm mộ không khỏi thắc mắc bằng cách nào, người đẹp 8X vẫn có thể duy trì nhan sắc xinh đẹp mà cứ ngỡ là "yêu quái bất lão".

Angelababy được xem là mỹ nhân hàng đầu ở giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều khán giả Trung Quốc còn ưu ái gọi nữ diễn viên là “mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian”, "báu vật nhan sắc Cbiz" - một danh xưng đủ nói lên sức ảnh hưởng và đẳng cấp nhan sắc của cô suốt hơn một thập kỷ qua. Những ngày đầu chập chững bước vào showbiz, cô đã tỏa sáng theo cách không thể nhầm lẫn. Nữ diễn viên sở hữu những đường nét lai Tây cực ấn tượng: sống mũi cao thanh thoát, mắt to tròn, môi gợi cảm, làn da trắng mịn không tỳ vết. Vẻ đẹp của Angelababy vừa ngọt ngào, vừa hiện đại, vừa sành điệu kiêu kỳ đầy mê hoặc. Với visual hoàn hảo và khí chất khác biệt, từ một mẫu nữ vô danh, cô vươn mình trở thành tiểu hoa đán đình đám chỉ trong thời gian ngắn.

Nhan sắc thời kỳ mới vào nghề của Angelababy là đỉnh cao của đỉnh cao. Ở tuổi đôi mươi, cô được ví như "báu vật" Cbiz với visual đẹp như tạc tượng, thần thái cuốn hút. Ảnh: Sina.

Nhan sắc bao năm không đổi khác, nhưng sự nghiệp đã sa sút đến mức khó cứu vãn

Angelababy bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 13 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ bạn bè cùng lớp đã gửi ảnh của cô đến tạp chí Yes nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhờ ngoại hình nổi bật, Angelababy được quản lý La Chí Tường mời ký hợp đồng. Năm 14 tuổi, Angelababy trở thành người mẫu độc quyền của 2 tạp chí Ray và Dear ở Nhật Bản. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, cô ký hợp đồng với hãng đĩa Avex Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc) và xứ sở hoa anh đào. Trước khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh và chuyển sang Đại lục phát triển, Angelababy có sự nghiệp người mẫu sáng giá.

Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Angelababy rất ảm đạm. Năm 2023, từ tiểu hoa đán 85 hàng đầu showbiz Trung Quốc, nữ diễn viên rớt đài vì đi xem show diễn 19+ của Lisa (BLACKPINK) ở quán bar thoát y Crazy Horse (Pháp). Do vi phạm quy định của cơ quan quản lý văn hóa, Angelababy đã bị "phong sát ngầm" 6 tháng. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo, show truyền hình và các dự án phim ảnh.

Angelababy bị cấm sóng 6 tháng vì đi xem show diễn 19+ của Lisa (BLACKPINK) ở quán bar thoát y Crazy Horse (Pháp). Ảnh: Sina.

Khi hết thời hạn chịu phạt, Angelababy trở lại hoạt động. Tuy nhiên, cô bị cả showbiz ghẻ lạnh vì dính lùm xùm cấm sóng. 2 năm sau ngày tái xuất, sự nghiệp của nữ diễn viên vẫn giậm chân tại chỗ, không có tín hiệu khởi sắc, thậm chí còn ngày càng sa sút và không cách nào có thể lấy lại chỗ đứng ở Cbiz. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!". Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận cô thất nghiệp, chủ yếu ở nhà chăm con.

Thời gian qua, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân, livestream bán giày dép, mỹ phẩm giá rẻ từ vài chục NDT đến vài trăm NDT (khoảng vài trăm đến vài triệu đồng) trên MXH. Nữ diễn viên được cho biết phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự sự kiện thương mại chứ không còn được nhãn hàng đãi ngộ như trước. Khi bị người quản lý mắng sa sả ngay trên phố, cô không dám cãi lại. Cảnh "đói việc" lâu dài cũng khiến Angelababy phải thắt lưng buộc bụng, sống giản dị hơn. Thời gian qua, cô thường xuyên được nhìn thấy ăn cơm ở các quán vỉa hè, ra ngoài mà không có vệ sĩ theo sát.

Angelababy bị quản lý mắng sa sả giữa phố nhưng không dám cãi lại. Ảnh: Sina.

Do không được ai mời đóng phim hay tham dự các hoạt động giải trí lớn, nữ diễn viên phải nhận quảng cáo bình dân. Ảnh: On.

Thời gian qua, cô cũng thường xuyên được trông thấy ở các quán ăn vỉa hè bình dân ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Eastweek.

