Bà hàng xóm vạch trần hôn nhân tan nát của nữ diễn viên hạng A và đại gia ngành thép, nói 1 câu khiến người trong cuộc cứng họng

Bí mật hôn nhân của nữ diễn viên nổi tiếng và chồng đại gia đã khiến dư luận sục sôi.

Nữ minh tinh đình đám Hwang Jung Eum ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don hồi đầu năm 2024. Từ đó tới nay, cuộc hôn nhân thất bại của mỹ nhân họ Hwang thỉnh thoảng lại lọt vào top tìm kiếm trên các diễn đàn do xuất hiện thêm những tình tiết mới gây xôn xao.

Trong sáng 3/6, vụ ly hôn của Hwang Jung Eum và chồng đại gia lại 1 lần nữa chiếm sóng mạng xã hội ngay sau khi nữ diễn viên đăng video mới lên kênh YouTube cá nhân. Qua video này, cô gây sốc khi công khai cà khịa chồng cũ không thương tiếc.

Được biết, đoạn clip nói trên ghi lại trọn vẹn cuộc gặp gỡ và trò chuyện của nữ minh tinh She Was Pretty và 1 người hàng xóm. Trong video, bà hàng xóm cho biết từ lâu đã sớm nhận ra những dấu hiệu bất thường trong cuộc hôn nhân giữa Hwang Jung Eum và chồng cũ Lee Young Don: “Tôi từng nhìn thấy cô cùng chồng cũ và các con ở Namsan vài năm trước. Lúc đó, Lee Young Don trông rạng rỡ lắm nhưng nhìn cô thì hoàn toàn không có vẻ gì là vui vẻ hạnh phúc cả. Cùng là phụ nữ với nhau, điều này đã làm trái tim tôi như bị thắt lại. Hình ảnh đó đã ám ảnh trong tâm trí tôi suốt 1 thời gian dài. Sau khi nghe tin cô ly hôn Lee Young Don, tôi đã thực sự rất mừng cho cô đấy. Kể từ đó, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tiếp tục ủng hộ cô với tư cách là 1 người phụ nữ”.

Bằng trực giác của phụ nữ, bà hàng xóm sớm đã nhận ra Hwang Jung Eum không được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với đại gia họ Lee. Và sau khi lắng nghe lời chia sẻ từ người hàng xóm, mỹ nhân She Was Pretty đã hoàn toàn bị cứng họng, không cãi nổi, đồng thời cô cũng đành phải thú nhận về góc khuất hôn nhân của mình: “Thực ra cháu lúc nào cũng ghét chồng cũ của mình”.

Cuộc trò chuyện của Hwang Jung Eum và bà hàng xóm đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng mới đây. Ảnh: Naver

Cuộc hôn nhân của Hwang Jung Eum với Lee Young Don từ lâu đã trở thành đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Tới tháng 10/2023, nghi vấn Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép rạn nứt hôn nhân từng rộ lên khi nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ”. Và chỉ sau đó ít tháng, cặp đôi này chính thức xác nhận “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ồn ào bậc nhất Kbiz.

Hwang Jung Eum cho biết cô bị chồng gọi là búp bê mặt quỷ trong thời gian còn chung sống với nhau. Ảnh: X

Tại thời điểm Hwang Jung Eum chính thức xác nhận ly hôn hồi tháng 2/2024, truyền thông xứ Hàn cũng đã hé lộ nguyên nhân khiến nữ diễn viên quyết chia tay ông xã sau 8 năm chung sống. Theo The Fact đưa tin, 1 người quen của mỹ nhân She Was Pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Chưa dừng lại ở đó, khi ấy Koreaboo còn đào sâu vào các bài đăng của Hwang Jung Eum trên trang cá nhân và đặt nghi vấn nữ diễn viên úp mở tố cáo Lee Young Don ngoại tình.

Trong 1 bài đăng, nữ diễn viên họ Hwang công khai ảnh đại gia Lee Young Don lộ rõ vẻ mặt hớn hở khi được 1 nhân vật nghi là tiểu tam tặng socola. Chưa hết, Hwang Jung Eum còn để lại nhiều chú thích và bình luận ám chỉ đại gia họ Lee vui vẻ với người phụ nữ khác sau lưng cô: “Chồng tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Đến giờ vẫn bận lắm. Giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé”, “Chồng tôi cứ liên tục bận rộn kể từ sau khi kết hôn như vậy đấy” ...

Trên trang cá nhân, Hwang Jung Eum còn để lại dòng thông điệp khó hiểu như đang “đá xéo” chuyện Lee Young Don gặp gỡ bồ nhí ở bên ngoài: “Anh ấy là kiểu người rất khó để nhớ mặt. À tôi nhớ không lầm anh ấy đã gặp gỡ khoảng 400 người rồi thì phải”.

Hwang Jung Eum gây bàn tán khi đăng ảnh ông xã lộ vẻ rạng rỡ kèm chú thích: “Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy”. Từ đây, Koreaboo đặt nghi vấn nữ diễn viên tố chồng ngoại tình, được tiểu tam tặng quà. Ảnh: Koreaboo

Nữ minh tinh hạng A còn để lại nhiều chú thích, bình luận ám chỉ đại gia ngành thép phản bội cô. Ảnh: Koreaboo

Và sau đó không lâu, khi tương tác với 1 khán giả trên mạng, nữ minh tinh She Was Pretty đã gián tiếp thừa nhận chồng cũ ngoại tình, phản bội cô.

Đúng 1 tháng sau khi ly hôn, Hwang Jung Eum lên hẳn SNL Korea cạnh khóe chồng cũ vì tội lăng nhăng bằng 1 phát biểu gây sốc: “Em nghĩ mình khéo chọn kịch bản nhưng lại không giỏi ở khoản chọn đàn ông ạ”.

Nữ diễn viên công khai cạnh khóe chồng cũ khi xuất hiện trong chương trình SNL Korea hồi tháng 3/2024. Ảnh: Naver

Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn Lee Young Don hồi tháng 2/2024. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom